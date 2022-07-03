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Передача систем ППО NASAMS буде величезним кроком для України, - Повітряні сили

nasams

Передача Україні норвезьких систем протиповітряної оборони NASAMS, анонсована США, дозволить значно підсилити безпеку повітряного простору.

Про це у коментарі Суспільному заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Ми спочатку заявляли те, що нам потрібні системи західних зразків. Коли вже президент звернувся до парламенту Норвегії кілька місяців тому, що однозначно нам потрібен ваш NASAMS — це той комплекс, який є в сучасних умовах ведення бойових дій, а ми зараз ведемо такі бойові дії, що ми повинні розгортати свої ППО з прихованих позицій, бути мобільними, тобто NASAMS саме такий комплекс", — сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пентагон оголосив про надання чергового пакету військової допомоги Україні: ЗРК NASAMS, ракети для HIMARS, снаряди для гаубиць

За словами посадовця, ця система має високу мобільність, може швидко розгорнутися, відстрілятися і покинути позицію. NASAMS має 6 ракет, а дальність ураження цього комплексу сягає до 40 кілометрів.

"Фактично це дещо посилить такий ешелон наш, як "Бук М-1". Тобто на доповнення нашим "Букам" працював би непогано цей комплекс, який теж є автономним, і він би ефективно працював в тій системі. Перемовини йдуть серйозні, на різних рівнях, і передача цього озброєння буде величезним кроком для нас", — підсумував Юрій Ігнат.

1 липня Пентагон анонсував новий пакет допомоги для України: Сполучені Штати Америки виділять ще 820 мільйонів доларів допомоги для забезпечення військових потреб України. Зокрема, допомога передбачає дві передові зенітно-ракетні системи (NASAMS), а також додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS), до 150 000 снарядів калібром 155 міліметрів артилерійських боєприпасів та чотири додаткові протиартилерійські радари. Сполучені Штати Америки ухвалили рішення про постачання Україні зенітних ракетних комплексів NASAMS, що належать до засобів ППО середньої та великої дальності, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Автор: 

зброя (7443) ППО (3165) Повітряні сили (2613) Ігнат Юрій (788)


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Топ коментарі
+6
Передадут не 2 пусковые установки - а 2 комплекса) для начала почитай что туда входит
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04.07.2022 00:35
+5
Впервые за 31 год ВСУ получат современный аналог Бук М1. Пока немного, но уже начало.
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04.07.2022 00:14
+4
Який не є ,але це крок і таких кроків буде ставати все більше і більше😠
а нитікам тут нема чого робити 😕
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04.07.2022 00:34
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О так-так, передача двох пускових установок це "могутній" крок
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04.07.2022 00:07 Відповісти
Який не є ,але це крок і таких кроків буде ставати все більше і більше😠
а нитікам тут нема чого робити 😕
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04.07.2022 00:34 Відповісти
Передадут не 2 пусковые установки - а 2 комплекса) для начала почитай что туда входит
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04.07.2022 00:35 Відповісти
Впервые за 31 год ВСУ получат современный аналог Бук М1. Пока немного, но уже начало.
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04.07.2022 00:14 Відповісти
Ничто на Земле не проходит бесследно...
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04.07.2022 00:24 Відповісти
Конотопу - слава й шана!
Вчи мову!
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04.07.2022 07:42 Відповісти
Тема мови, звісно, не є простою, такі вже часи нині маємо... Одначе, шановний пане, варто знати, що саме із російською мовою на вустах вмирають наші героїчні вояки на передовій, з цією мовою гинули безвинні дітки та їхні матері у Маріуполі, Херсоні, Миколаїві та інших південних українських російськомовних містах під час бомбордувань. Мова родини - ще ажніяк не є ознакою належності до парашинсько-кремлівських кланів окупантів-агресорів, багато з її носіїв - справжні патріоти України, вже чимало їх, на жаль, вже полягло за Незалежність. Вчи історію! Не треба під час війни сіяти провокативний розбрат, не на часі! Щире вітання із КОНОТОПА!
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04.07.2022 23:08 Відповісти
ще ж Штольц обіцяв Іris-T SLM, а Зєлєнский взагалі захотів їх замовити 10 штук
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04.07.2022 00:27 Відповісти
десь такі ж по ТТХ як NASAMS
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04.07.2022 00:28 Відповісти
Ирис - малой дальности, Насамс - средней. Они в разных "весовых категориях".
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04.07.2022 09:47 Відповісти
Malo poxoz Buk jest na NASAMS no takze srednej dalnosti.
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04.07.2022 00:40 Відповісти
по суті НАСАМС це адаптація ракети повітря-повітря АІМ120,під наземний пуск. Наш такий же проект міноборони не зацікавив чомусь,коли пропонували зробити таке ж саме на основі р-27 разом з поляками...
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04.07.2022 00:49 Відповісти
Есть проект Корал от КБ Луч, но... кроме ракеты тут ПУ, шасси, РЛС и т.п.
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04.07.2022 00:54 Відповісти
там весь прикол був зробити ЗРК за недорого,рлс мала бути одна з серійних що робила Іскра,але естетам не подобалось що через розмах поверхонь в майже метр,дуже великі тпк виходять,а без них "як у дідов" не хотіли.а дарма мали б зате мобільну заміну тій же с-125
Корал то вже інший рівень,хоча я іменно за нього,ще був прикольний варіант модернізації Оси ракетою Стилет,але там дохрена треба було замінювати бульборашних елементів на свої,хоча думаю що можна було,бо це б дозволило використати наявні оси
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04.07.2022 01:15 Відповісти
Iris-T SLM теж доречи на базі авіаційної ракети повітря-повітря створено
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04.07.2022 00:55 Відповісти
Иранцам как-то удалось присобачить Р-27Т к наземной пусковой установке. В Йемене хуситы такое успешно применяли.
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04.07.2022 09:34 Відповісти
таким вооружением войну не выиграть, 40 км дальность, оно конечно хорошо что хоть такое дают, но похоже дают столько чтобы хоть как то быть на плову но уж никак не побеждать
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04.07.2022 00:54 Відповісти
Зателефонуйте і попросіть більше, тому що ви тут зареєструвалися під американським прапором, я впевнена, що телефон секретаріату Білого дому у вас є.
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04.07.2022 06:07 Відповісти
Лучше десяток таких, чем один Пэтриот, который на порядок дороже.
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04.07.2022 09:38 Відповісти
а яка сфера застосування HIMARS, IRIS i PATRIOT? Цi машини закривають небо чи вони для атaки по землi?
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05.07.2022 21:52 Відповісти
Рашист здохни! В спам виродок!
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04.07.2022 09:36 Відповісти
З того, що вдалось вичитати, один такий комплекс здатний у взаємодії з іншими засобами ППО надійно прикрити місто розміром з Київ з передмістям. Три комплекси - три міста мільйонники.
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04.07.2022 08:10 Відповісти
Кстати, уход на предельно малую высоту от такой ракеты летуна уже не спасет, как в случае с Буком, там активная головка самонаведения. Летать в зоне действия такого комплекса - надежный способ самоубиться. И "Калибры" он будет сбивать намного эффективней, чем комплексы с радиокомандным или полуактивным наведением.
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04.07.2022 09:43 Відповісти
 
 