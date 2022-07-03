Передача систем ППО NASAMS буде величезним кроком для України, - Повітряні сили

Передача Україні норвезьких систем протиповітряної оборони NASAMS, анонсована США, дозволить значно підсилити безпеку повітряного простору.

Про це у коментарі Суспільному заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Ми спочатку заявляли те, що нам потрібні системи західних зразків. Коли вже президент звернувся до парламенту Норвегії кілька місяців тому, що однозначно нам потрібен ваш NASAMS — це той комплекс, який є в сучасних умовах ведення бойових дій, а ми зараз ведемо такі бойові дії, що ми повинні розгортати свої ППО з прихованих позицій, бути мобільними, тобто NASAMS саме такий комплекс", — сказав він.

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За словами посадовця, ця система має високу мобільність, може швидко розгорнутися, відстрілятися і покинути позицію. NASAMS має 6 ракет, а дальність ураження цього комплексу сягає до 40 кілометрів.

"Фактично це дещо посилить такий ешелон наш, як "Бук М-1". Тобто на доповнення нашим "Букам" працював би непогано цей комплекс, який теж є автономним, і він би ефективно працював в тій системі. Перемовини йдуть серйозні, на різних рівнях, і передача цього озброєння буде величезним кроком для нас", — підсумував Юрій Ігнат.

1 липня Пентагон анонсував новий пакет допомоги для України: Сполучені Штати Америки виділять ще 820 мільйонів доларів допомоги для забезпечення військових потреб України. Зокрема, допомога передбачає дві передові зенітно-ракетні системи (NASAMS), а також додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS), до 150 000 снарядів калібром 155 міліметрів артилерійських боєприпасів та чотири додаткові протиартилерійські радари. Сполучені Штати Америки ухвалили рішення про постачання Україні зенітних ракетних комплексів NASAMS, що належать до засобів ППО середньої та великої дальності, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.