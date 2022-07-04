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Новости Агрессия России против Украины Война
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Великобритания намерена стать лидером в послевоенном восстановлении Украины, - глава МИД Трасс

трасс

В следующем году Великобритания проведет конференцию, посвященную обновлению Украины. Также Лондон намерен стать лидером по восстановлению послевоенной украинской экономики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Великобритания заявила, что работает с Украиной и другими странами по проведению конференции по восстановлению страны в следующем году. Члены британского правительства также намерены войти в наблюдательный совет, чтобы помочь координировать действия Украины и ее союзников по восстановлению. Офис координационного центра будет открыт в Лондоне.

"Мы лидируем в поддержке Украины во время войны и будем продолжать лидировать в поддержке плана восстановления и развития страны", - заявила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.

По ее словам, возобновление Украины после агрессивной войны России станет символом власти демократии над автократией. Объединенные инвестиции должны показать президенту России Владимиру Путину, что его попытки уничтожить Украину только создали сильную и процветающую нацию.

Такж читайте: Путин перегруппируется и будет атаковать снова, мы не можем позволить себе новое минское соглашение: Украине нужна чистая победа, - глава МИД Британии Трасс

Великобритания (4941) Украина (44927) Трасс Элизабет (116)


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Топ комментарии
+14
Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
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04.07.2022 07:21
+14
Дякую звичайно Британії та Джонсону але треба буде створити жорсткий контроль за грошима, які ви даватимете на відновлення України, інакше віра Британії в такого хорошого Зеленського розсмокчеться за один тиждень.(бо зеленi крадii розтянуть все за один тиждень)
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04.07.2022 07:23
+11
Якщо Британ1я цього хоче, значить вона це зробе. У них слова не розходяться з д1лом.
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04.07.2022 07:22
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Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
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04.07.2022 07:21 Ответить
Британцы так заботливо помогают, что не совсем понятно может украина уже часть Британии, а украинцам и не сообщили❓
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04.07.2022 09:18 Ответить
Якщо Британ1я цього хоче, значить вона це зробе. У них слова не розходяться з д1лом.
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04.07.2022 07:22 Ответить
Дякую звичайно Британії та Джонсону але треба буде створити жорсткий контроль за грошима, які ви даватимете на відновлення України, інакше віра Британії в такого хорошого Зеленського розсмокчеться за один тиждень.(бо зеленi крадii розтянуть все за один тиждень)
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04.07.2022 07:23 Ответить
Респект та щира подяка Великим Бритам!! Спільними зусиллями знищимо кремлівську орду !!!)))
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04.07.2022 07:25 Ответить
Елизабет Трас - настоящий друг Украины и вместе с Борисом Джонсом оказывают нашей стране максимально возможную помощь. Друзья познаются в беде.
Спасибо, Великобритания !!!
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04.07.2022 07:30 Ответить
Не забывайте про Бен Уоллеса и английский парламент. Упоминания о них на широкой публике гораздо реже, но без этих скромных, но от этого не менее верных и настоящих друзей многое из того, что делается, было бы сделать гораздо труднее, а что-то и совсем невозможно.
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04.07.2022 09:05 Ответить
Ваша Величносте , введіть Royal Navy!
🇬🇧🇺🇦🔱💪
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04.07.2022 07:52 Ответить
Вони ще не зрозуміли, що Зеля готується до диктатури. Для цього йому потрібна гарантія Путлєра.
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04.07.2022 08:11 Ответить
Було би чудово, якби вони помогли нам із законодавством і його дотриманням.
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04.07.2022 08:28 Ответить
Пора мать нам проситься в подданные к Королеве Елизавете, бо Джонсон о нас больше печётся, чем т.н. ЗЕпрезидент. Бонэвтик больше переживает за кацапов и рашкину экономику, чем за собственный народ и Украину
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04.07.2022 08:41 Ответить
Обратитесь к ней с просьбой, она женщина добрая, и, как говаривал поэт :
"А может быть - к пятнадцати гербам
Еще гербы прибавятся другие..."
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04.07.2022 09:14 Ответить
А що восстанавлювати? Вже пів-України окуповано росієй.До Нового року вже нічого не залишиться,при поступовому відходу на "більш безпечні позиції"
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04.07.2022 09:45 Ответить
Та невже!? Точно аж половина? Ну ніфігасібє! Що аж 12 областей? Чи лише близько 4х. Тобто 16%.
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04.07.2022 10:36 Ответить
 
 