Великобритания намерена стать лидером в послевоенном восстановлении Украины, - глава МИД Трасс

В следующем году Великобритания проведет конференцию, посвященную обновлению Украины. Также Лондон намерен стать лидером по восстановлению послевоенной украинской экономики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Великобритания заявила, что работает с Украиной и другими странами по проведению конференции по восстановлению страны в следующем году. Члены британского правительства также намерены войти в наблюдательный совет, чтобы помочь координировать действия Украины и ее союзников по восстановлению. Офис координационного центра будет открыт в Лондоне.

"Мы лидируем в поддержке Украины во время войны и будем продолжать лидировать в поддержке плана восстановления и развития страны", - заявила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.

По ее словам, возобновление Украины после агрессивной войны России станет символом власти демократии над автократией. Объединенные инвестиции должны показать президенту России Владимиру Путину, что его попытки уничтожить Украину только создали сильную и процветающую нацию.

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