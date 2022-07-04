Враг обстрелял из артиллерии Зеленодольскую и Широковскую громады на Днепропетровщине, - Резниченко

Агрессор обстрелял из артиллерии две громады в Криворожском районе – Зеленодольскую и Широковскую. Бил по городам и селам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Беспокойная ночь в Криворожском районе. Враг обстрелял из артиллерии две громады - Зеленодольскую и Широковскую. Бил по городам и селам. Люди, к счастью, не пострадали. В Шестерне взрывной волной выбило окна в детском саду.

В других районах области в эту минуту спокойно", - говорится в сообщении.

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