Враг обстрелял из артиллерии Зеленодольскую и Широковскую громады на Днепропетровщине, - Резниченко
Агрессор обстрелял из артиллерии две громады в Криворожском районе – Зеленодольскую и Широковскую. Бил по городам и селам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Беспокойная ночь в Криворожском районе. Враг обстрелял из артиллерии две громады - Зеленодольскую и Широковскую. Бил по городам и селам. Люди, к счастью, не пострадали. В Шестерне взрывной волной выбило окна в детском саду.
В других районах области в эту минуту спокойно", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ху@лостан це чума, холера, війна і прокляття цивілізації.
Не існує хорошьіх росіян.
Коли вже дійде?(