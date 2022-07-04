После Лисичанска РФ, вероятно, перейдет к захвату Донецкой области, - Британская разведка

Российская армия после захвата Лисичанска, вероятно, бросит все силы на захват Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

"Боевые действия в городе и его окрестностях в Луганской области усилились в течение последней недели. Этот город был последним крупным населенным пунктом Луганской области подконтрольным Украине. Сейчас внимание России, вероятно, переключится на захват Донецкой области, значительная часть которой остается под контролем украинских сил", - отмечено в сообщении.

Также сообщается, что РФ продолжает оказывать разрушительное влияние на сельскохозяйственный сектор Украины. Война повлекла за собой серьезные нарушения в цепях поставок семян и удобрений, от которых зависят украинские фермеры.

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"Блокада Одессы Россией продолжает серьезно сдерживать экспорт зерна из Украины. Поэтому сельскохозяйственный экспорт Украины в 2022 году вряд ли составит более 35% от общего объема 2021 года. После отступления с черноморского форпоста острова Змеиный РФ ошибочно заявила, что "теперь мяч на стороне Украины" по улучшению экспорта зерна. На самом деле глобальный продовольственный кризис продолжает обострять то, что именно РФ подрывает сельскохозяйственный сектор Украины", - говорится в сообщении.