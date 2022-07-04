После Лисичанска РФ, вероятно, перейдет к захвату Донецкой области, - Британская разведка
Российская армия после захвата Лисичанска, вероятно, бросит все силы на захват Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.
"Боевые действия в городе и его окрестностях в Луганской области усилились в течение последней недели. Этот город был последним крупным населенным пунктом Луганской области подконтрольным Украине. Сейчас внимание России, вероятно, переключится на захват Донецкой области, значительная часть которой остается под контролем украинских сил", - отмечено в сообщении.
Также сообщается, что РФ продолжает оказывать разрушительное влияние на сельскохозяйственный сектор Украины. Война повлекла за собой серьезные нарушения в цепях поставок семян и удобрений, от которых зависят украинские фермеры.
"Блокада Одессы Россией продолжает серьезно сдерживать экспорт зерна из Украины. Поэтому сельскохозяйственный экспорт Украины в 2022 году вряд ли составит более 35% от общего объема 2021 года. После отступления с черноморского форпоста острова Змеиный РФ ошибочно заявила, что "теперь мяч на стороне Украины" по улучшению экспорта зерна. На самом деле глобальный продовольственный кризис продолжает обострять то, что именно РФ подрывает сельскохозяйственный сектор Украины", - говорится в сообщении.
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скоро "весело" буде нігерам вагнера.
"Вчора ворог завдав варварського удару по Слов'янську та Краматорську. Ці міста були обстріляні з РСЗВ. Це свідчить про те, що наступними своїми цілями ворог обрав Бахмут, Краматорськ та Слов'янськ", - розповів Володимир Назаренко. Він наголосив, що окупанти не збираються зупинятись на кордонах Донецької та Луганської областей
"Знищивши Сєверодонецьк та Лисичанськ, ворог не збирається зупинятись. Вони не зупиняться на умовних кордонів областей та міст. Схибленому російському диктатору потрібна вся Україна та світ", - додав Назаренко.
Суть не в глубине, а в железной дороге и скорости доставки боеприпасов на линию фронта.
На донбасе - сильно развита жд - отсюда временные "успехи" рашистов.
Таких продвижений нету ни на Харьков, ни на Николаев... Я не пишу о Сумах и Чернигове, которые за сотню километров возле границы.
І на даний момент ця тактика дає їм потрібний результат, хотілось би значи чи ми можемо реально їй щось протипоставити, чи і далі спостерігатимемо за втратами територій та військових?
Як на мене, треба відійти від концепції чіткої лінії фронту. Необхідно створювати мобільні групи, озброєні легкою артилерією і дотримуватися тактики "тисячі порізів". Плюс необхідно посилювати диверсійну боротьбу та партизанський рух в тилу ворога (знищувати інфраструктуру та склади з ***********).
А якщо без сарказму, то людині б з'їздити на фронт і побачити хто там навпроти кого стоїть # як все відбувається насправді. Допомагає досягти просвітлення.
Ця територія не вся Україна - а лише "дуже вдало" вибране місце.
Це дуже вузький локальний випадок.
Про то, что убрать бестолковые и хаотично растыканные блок посты из самого Киева я давно пишу. А вот формирование продуманной эшелонированной обороны вокруг Киева не вижу.
Периодически бываю в направлении на Сухолучье и за Ирпенем. То, что есть - это детский сад, построенный кстати обычными жителями, а не армией! Блоки не на цементе, нет армирования. Посты должны обеспечивать перекрестный огонь, стоять на ключевых точках блокировки передвижения. Нет минирования дорог...
Или я ошибаюсь? И парадного марша до самого Киева, как мы видели в феврале не будет?
А зимою - морозами до мінус тридцять...
шо на це нігери вагнера скажуть? Холодно дядьку, хочу в африку на пальму.
А градусов - все тридцать,
Но к жаре привыкший он
- Вот он и мастерится.
Я б, между прочим, поглядел бы на него,
Когда бы было минус тридцать!