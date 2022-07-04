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Новости Агрессия России против Украины Война
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После Лисичанска РФ, вероятно, перейдет к захвату Донецкой области, - Британская разведка

лисичанськ

Российская армия после захвата Лисичанска, вероятно, бросит все силы на захват Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

"Боевые действия в городе и его окрестностях в Луганской области усилились в течение последней недели. Этот город был последним крупным населенным пунктом Луганской области подконтрольным Украине. Сейчас внимание России, вероятно, переключится на захват Донецкой области, значительная часть которой остается под контролем украинских сил", - отмечено в сообщении.

Также сообщается, что РФ продолжает оказывать разрушительное влияние на сельскохозяйственный сектор Украины. Война повлекла за собой серьезные нарушения в цепях поставок семян и удобрений, от которых зависят украинские фермеры.

Также читайте: После оккупации Лисичанская РФ, вероятнее всего, начнет наступление на Северск или будет развивать атаки на Бахмут или Славянск, - ISW

"Блокада Одессы Россией продолжает серьезно сдерживать экспорт зерна из Украины. Поэтому сельскохозяйственный экспорт Украины в 2022 году вряд ли составит более 35% от общего объема 2021 года. После отступления с черноморского форпоста острова Змеиный РФ ошибочно заявила, что "теперь мяч на стороне Украины" по улучшению экспорта зерна. На самом деле глобальный продовольственный кризис продолжает обострять то, что именно РФ подрывает сельскохозяйственный сектор Украины", - говорится в сообщении.

Автор: 

армия РФ (19129) Северодонецк (333) внешняя разведка (374) Донецкая область (9574)


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Топ комментарии
+8
Вот это поворот
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04.07.2022 09:03
+8
а після донбасу будуть Харків оточувати, посунуть на Павлоград
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04.07.2022 09:07
+7
Кожному конспірологу в комментах по склянці щурячої отрути в честь Дня Незалежності США!
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04.07.2022 09:35
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Вот это поворот
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04.07.2022 09:03 Ответить
В,чем заключается неожиданность происходящего для Вас?
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04.07.2022 09:51 Ответить
Вы оба забыли пометить свои коменты буквой С-сарказм?
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04.07.2022 10:01 Ответить
а після донбасу будуть Харків оточувати, посунуть на Павлоград
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04.07.2022 09:07 Ответить
Вау
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04.07.2022 09:14 Ответить
і тут осінь - непроїздне болото, потім донбаський мороз до мінус 30.
скоро "весело" буде нігерам вагнера.
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04.07.2022 10:20 Ответить
https://espreso.tv/vorog-kontsentrue-sili-dlya-shturmu-slovyanska-ta-bakhmuta-boets-legionu-svobodi-nazarenko Ворог концентрує сили для штурму Словʼянська та Бахмута, - заступник комбата "Легіону Свободи" В.Назаренко Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Вчора ворог завдав варварського удару по Слов'янську та Краматорську. Ці міста були обстріляні з РСЗВ. Це свідчить про те, що наступними своїми цілями ворог обрав Бахмут, Краматорськ та Слов'янськ", - розповів Володимир Назаренко. Він наголосив, що окупанти не збираються зупинятись на кордонах Донецької та Луганської областей
"Знищивши Сєверодонецьк та Лисичанськ, ворог не збирається зупинятись. Вони не зупиняться на умовних кордонів областей та міст. Схибленому російському диктатору потрібна вся Україна та світ", - додав Назаренко.
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04.07.2022 09:09 Ответить
Yes, cap
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04.07.2022 09:13 Ответить
неожиданно то как ,Карл ,Дай Бог здоровья британской разведке ,кто б мог подумать что именно Донецкое направление ....
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04.07.2022 09:15 Ответить
Якщо й далі будуть такі "неймовірні" прогнози, то вираз "за даними британської розвідки" стане таким самом самим мемом, як і "британські вчені х'ясували"
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04.07.2022 09:20 Ответить
А потом Бульбофюрер увидит что у Рашки опять начались успехи и опять двинет на Киев или на житомерскую трассу. Поетому хуже всего даже не то что ***** захватил Лисичанск а то что пособники ***** опять к нему вернутся и начнут усиленно помогать и склонять Украину к капитуляции
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04.07.2022 09:22 Ответить
а що скаже эстоньска розвідка? давно від неї ми не чули прогнозів останій раз за 19 квітня Эстонская разведка: Мариуполь сможет еще долго держать оборону https://rus.err.ee/1608569614/jestonskaja-razvedka-mariupol-smozhet-ewe-dolgo-derzhat-oboronu
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04.07.2022 09:24 Ответить
Аліна Михайлова пише наступний Бахмут.
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04.07.2022 09:25 Ответить
Чет мне кажется как только кулак кацапов сдриснет с Луганской области, наши вернут обратно утерянное.
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04.07.2022 09:25 Ответить
Со здачей Лисичанска отодвинулась и линия фронта километров на 20. Тоесть теперь наша артиллерия не сможет доставать до рашистских баз и складов глубоко в тылу врага
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04.07.2022 09:25 Ответить
Химарсы уже есть для этого❗Склады сейчас это первоочередные цели для всу💥
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04.07.2022 09:34 Ответить
Химарсы те что нам дали бьют всего на 70км. Тоесть даже до границы и приграничных городов они уже не добьют. Да и большая разница что вся арта может по окупантам бить или только четыре несчастных Химарса, боеприпасы к которым тоже ограничены
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04.07.2022 09:57 Ответить
Я вам відкрию таємницю. Чим далі вони просуваються, тим далі їм довозити на фронт з існуючих складів. Тому склади теж посуваються.
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04.07.2022 10:01 Ответить
В глубоко в тылу? Это где - под Уралом?
Суть не в глубине, а в железной дороге и скорости доставки боеприпасов на линию фронта.
На донбасе - сильно развита жд - отсюда временные "успехи" рашистов.
Таких продвижений нету ни на Харьков, ни на Николаев... Я не пишу о Сумах и Чернигове, которые за сотню километров возле границы.
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04.07.2022 10:25 Ответить
Я конечно извиняюсь, но Сумы от границы всего 30 км. Подтянут кацапы пару "Ураганов" и спокойно будут доставать из-за паребрика. 24 февраля в обед уже кацапы вовсю по городу ездили, были первые бои с т/о. Без всякой железной дороги.
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04.07.2022 13:12 Ответить
В период 2014-22 фронт не стоял на месте (после минских соглашений). Нашим удалось отбить несколько сел, орки заняли донецкий аэропорт и Дебальцево.
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04.07.2022 10:29 Ответить
РФ суттєво поміняло тактику, раніше йшов широкомасштабний наступ, по різним напрямкам розтягнутими силами їх успішно знищували ЗСУ, а зараз РФ тримають загальній фронт відсукуючи по шматку потрібної території, концентруючи удари в одному місці, як мінімум з десятикратною перевагою у кількості військ і техніки.
І на даний момент ця тактика дає їм потрібний результат, хотілось би значи чи ми можемо реально їй щось протипоставити, чи і далі спостерігатимемо за втратами територій та військових?
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04.07.2022 09:27 Ответить
Оцими сереньовічними стояннями однієї армії напроти іншої ми нічого не досягнемо. Вони нас й надалі засипатимуть снарядами та бомбами, а ми зможемо відповідати лише поодинокими супервлучними пострілами (які особлиов ситуацію не змінюють).

Як на мене, треба відійти від концепції чіткої лінії фронту. Необхідно створювати мобільні групи, озброєні легкою артилерією і дотримуватися тактики "тисячі порізів". Плюс необхідно посилювати диверсійну боротьбу та партизанський рух в тилу ворога (знищувати інфраструктуру та склади з ***********).
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04.07.2022 09:55 Ответить
Де ви на бамбасі за вісім років побачили партизанський рух? Навіть на запоріжжі та херсонщині той рух ледве клигає.
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04.07.2022 10:09 Ответить
Нічого ви не розумієте! Вам тут про інноваційні методи, «тисячі порізів», новітні стратегії, високі матерії. А ви все псуєте своїми застарілими підходами. Ви, мабуть, заодно з Генштабом?
А якщо без сарказму, то людині б з'їздити на фронт і побачити хто там навпроти кого стоїть # як все відбувається насправді. Допомагає досягти просвітлення.
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04.07.2022 10:17 Ответить
В одному місці - це територія 50 на 50 км на яку спрямована ВСЯ армія рф плюс багато жд, плюс склади с бк з 2014.
Ця територія не вся Україна - а лише "дуже вдало" вибране місце.
Це дуже вузький локальний випадок.
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04.07.2022 10:30 Ответить
Почти про такой же сценарий и я думаю.
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04.07.2022 09:53 Ответить
Кожному конспірологу в комментах по склянці щурячої отрути в честь Дня Незалежності США!
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04.07.2022 09:35 Ответить
В целом похоже на то что есть сценарий действий договоренный в том числе с персонажами из ОП а возможно и с самим "солнцеликим".
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04.07.2022 09:55 Ответить
Рашисты формируют тайно новый ударный кулак в 100 тысяч к сентябрю. Беларусь возможно присоединится. Этот кулак может быть нацелен опять на Киев, который живет мирной жизнью во всю и ни к чему не готовится. Либо гасить наступательный порыв ВСУ.
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04.07.2022 09:38 Ответить
Ви хоч бачили, як готуються? Чи вам треба посеред міста барикади зводити? Усі основні укріплення поза межами Києва, біля міста пролягає остання лінія оборони. Та і готуватися мають військові ане мирняк, які ознаки того, що військові не працюють?
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04.07.2022 09:54 Ответить
Цей "мирняк" повинен брати до рук лопати тс корати траншеї і рити бліндажі, а на бухати по кабаках. Наблизяться орки до Києва, цей "мирняк" знову здрисне на Західну Україну на шашлички або закордон, доречі під це вже зелені ушльопки і законопроек підготували.
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04.07.2022 10:09 Ответить
Цей "минняк" у Києві взяв автомати та пішов у тероборону. Чергу у військкомат сам бачив.
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04.07.2022 10:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=G4_8auWpa0E Агиль Рустамзаде : россия проиграла 2-ю фазу войны, как будет выглядеть 3-я фаза. (32 минута)

Про то, что убрать бестолковые и хаотично растыканные блок посты из самого Киева я давно пишу. А вот формирование продуманной эшелонированной обороны вокруг Киева не вижу.
Периодически бываю в направлении на Сухолучье и за Ирпенем. То, что есть - это детский сад, построенный кстати обычными жителями, а не армией! Блоки не на цементе, нет армирования. Посты должны обеспечивать перекрестный огонь, стоять на ключевых точках блокировки передвижения. Нет минирования дорог...
Или я ошибаюсь? И парадного марша до самого Киева, как мы видели в феврале не будет?
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04.07.2022 10:28 Ответить
А что такое 2-я фаза, что запоребрик ее проиграл? Если 1-я фаза - это попытка наступать со всех сторон (кроме запада), то эту фазу мы выиграли.А вот 2-й фазой, ИМХО, логично считать битву за Донбасс, а тут запоребрик додедает Луганскую область и сейчас полезет на Бахмут и Славянск. У нас есть успехи на юге и, если удастся освободить Херсон и/или Мелитополь, можно говорить о "ничьей" на этом этапе.
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04.07.2022 10:37 Ответить
А ми їх осінню - болтом, дощами і бездоріжжям, як весною...
А зимою - морозами до мінус тридцять...
шо на це нігери вагнера скажуть? Холодно дядьку, хочу в африку на пальму.
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04.07.2022 10:32 Ответить
Гвоздь программы - марафон,
А градусов - все тридцать,
Но к жаре привыкший он
- Вот он и мастерится.

Я б, между прочим, поглядел бы на него,
Когда бы было минус тридцать!
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04.07.2022 10:39 Ответить
Капитан Очевидность с раздражением снял с головы фуражку и устало вытер пот со лба.
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04.07.2022 10:03 Ответить
На луганщині с 2014 року немає і не було укріпрайонів на відміну від донечини.І головне на луганщині в тих містах бої були і йдуть 1 до 10 проти орків .Це вижимка противника з усіх напрямків де вони зібрали кулак іа інші участки фронту втратили оборону.На ло донечині укріп райони там підготовлені військові і головне там їх ждуть .І там вже 1 до 10 немає сенсу воювати і вижимати супротивника,потрібне повноційне поповненя яке вже є з новітнею зброєю..ЗСУ вирівняли фактично лінію фронту і тепер вже повинні їм насипати і тримати оборону с контрударами.Серпень місяць буде місяцем контрудару.
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04.07.2022 20:27 Ответить
 
 