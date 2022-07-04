Після Лисичанська РФ, ймовірно, перейде до захоплення Донеччини, - Британська розвідка
Російська армія після захоплення Лисичанська, ймовірно, кине усі сили на захоплення Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.
"Бойові дії в місті та його околицях у Луганській області посилилися протягом останнього тижня. Це місто було останнім великим населеним пунктом Луганської області підконтрольним Україні. Зараз увага Росії ймовірно переключиться на захоплення Донецької області, значна частина якої залишається під контролем українських сил", - зазначено у повідомленні.
Також повідомляється, що РФ продовжує мати руйнівний вплив на сільськогосподарський сектор України. Війна спричинила серйозні порушення в ланцюгах постачання насіння та добрив, від яких залежать українські фермери.
"Блокада Одеси Росією продовжує серйозно стримувати експорт зерна з України. Через це сільськогосподарський експорт України в 2022 році навряд чи становитиме більше 35% від загального обсягу 2021 року. Після відступу з чорноморського форпосту острова Зміїний РФ помилково заявила, що "тепер м’яч на боці України" щодо покращення експорту зерна. Насправді глобальну продовольчу кризу продовжує загострювати те, що саме РФ підриває сільськогосподарський сектор України", - йдеться у повідомленні.
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скоро "весело" буде нігерам вагнера.
"Вчора ворог завдав варварського удару по Слов'янську та Краматорську. Ці міста були обстріляні з РСЗВ. Це свідчить про те, що наступними своїми цілями ворог обрав Бахмут, Краматорськ та Слов'янськ", - розповів Володимир Назаренко. Він наголосив, що окупанти не збираються зупинятись на кордонах Донецької та Луганської областей
"Знищивши Сєверодонецьк та Лисичанськ, ворог не збирається зупинятись. Вони не зупиняться на умовних кордонів областей та міст. Схибленому російському диктатору потрібна вся Україна та світ", - додав Назаренко.
Суть не в глубине, а в железной дороге и скорости доставки боеприпасов на линию фронта.
На донбасе - сильно развита жд - отсюда временные "успехи" рашистов.
Таких продвижений нету ни на Харьков, ни на Николаев... Я не пишу о Сумах и Чернигове, которые за сотню километров возле границы.
І на даний момент ця тактика дає їм потрібний результат, хотілось би значи чи ми можемо реально їй щось протипоставити, чи і далі спостерігатимемо за втратами територій та військових?
Як на мене, треба відійти від концепції чіткої лінії фронту. Необхідно створювати мобільні групи, озброєні легкою артилерією і дотримуватися тактики "тисячі порізів". Плюс необхідно посилювати диверсійну боротьбу та партизанський рух в тилу ворога (знищувати інфраструктуру та склади з ***********).
А якщо без сарказму, то людині б з'їздити на фронт і побачити хто там навпроти кого стоїть # як все відбувається насправді. Допомагає досягти просвітлення.
Ця територія не вся Україна - а лише "дуже вдало" вибране місце.
Це дуже вузький локальний випадок.
Про то, что убрать бестолковые и хаотично растыканные блок посты из самого Киева я давно пишу. А вот формирование продуманной эшелонированной обороны вокруг Киева не вижу.
Периодически бываю в направлении на Сухолучье и за Ирпенем. То, что есть - это детский сад, построенный кстати обычными жителями, а не армией! Блоки не на цементе, нет армирования. Посты должны обеспечивать перекрестный огонь, стоять на ключевых точках блокировки передвижения. Нет минирования дорог...
Или я ошибаюсь? И парадного марша до самого Киева, как мы видели в феврале не будет?
А зимою - морозами до мінус тридцять...
шо на це нігери вагнера скажуть? Холодно дядьку, хочу в африку на пальму.
А градусов - все тридцать,
Но к жаре привыкший он
- Вот он и мастерится.
Я б, между прочим, поглядел бы на него,
Когда бы было минус тридцать!