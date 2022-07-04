Після Лисичанська РФ, ймовірно, перейде до захоплення Донеччини, - Британська розвідка

Російська армія після захоплення Лисичанська, ймовірно, кине усі сили на захоплення Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

"Бойові дії в місті та його околицях у Луганській області посилилися протягом останнього тижня. Це місто було останнім великим населеним пунктом Луганської області підконтрольним Україні. Зараз увага Росії ймовірно переключиться на захоплення Донецької області, значна частина якої залишається під контролем українських сил", - зазначено у повідомленні.

Також повідомляється, що РФ продовжує мати руйнівний вплив на сільськогосподарський сектор України. Війна спричинила серйозні порушення в ланцюгах постачання насіння та добрив, від яких залежать українські фермери.

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"Блокада Одеси Росією продовжує серйозно стримувати експорт зерна з України. Через це сільськогосподарський експорт України в 2022 році навряд чи становитиме більше 35% від загального обсягу 2021 року. Після відступу з чорноморського форпосту острова Зміїний РФ помилково заявила, що "тепер м’яч на боці України" щодо покращення експорту зерна. Насправді глобальну продовольчу кризу продовжує загострювати те, що саме РФ підриває сільськогосподарський сектор України", - йдеться у повідомленні.