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Новости Война
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Сегодня в Швейцарии начинается двухдневная Конференция по восстановлению Украины

швейцарія

Конференция по восстановлению Украины (URC2022) в понедельник начинается в швейцарском городе Лугано и продлится два дня.

Об этом пишет "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

Конференция рассмотрит текущие предложения по восстановлению Украины и вклад, который могут внести международные партнеры.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина представит международному сообществу 15 основных национальных программ восстановления страны после войны, сообщает пресс-служба парламента.

Он отметил, что после окончания войны перед страной возникает главный вопрос восстановления. В частности, для Украины важно определить принципы, по которым она будет отстраиваться.

"И это вопрос не только, что нужно отстроить, но и как, и за чей счет. Мы взяли три основных принципа – остановка разрушения Украины, восстановление и реновация Украины, которые заложены в плане, который будет представлен завтра", — рассказал Стефанчук.

К участию в конференции приглашены более 40 государств и более 20 международных организаций. В конце двухдневного мероприятия будет представлена ​​декларация с изложением важнейших итогов конференции.

Швейцарию попросили провести URC2022 как давнего партнера Украины по политике, бизнесу и культуре.

Читайте: Премьер Шмыгаль и спикер Стефанчук прибыли в Швейцарию на конференцию по восстановлению Украины

конференция (292) Украина (44927) Швейцария (612)


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Топ комментарии
+7
поїхали стефанчуки та гидьманцеви?... - такеЕ
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04.07.2022 10:35
+6
Душой я с вамі, под Лісічанском.
А тєлом в Швейцаріїї, в Бєрнє

©
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04.07.2022 10:35
+5
Луганщина - усьо, але розпочалась луганська конференція. Плакати чи сміятись?
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04.07.2022 10:35
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на всіх напрямках, свіженький(8.05.22) швайнехунд?
вас там п.здять, щоб українську вчили?
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04.07.2022 10:41 Ответить
Але "слугам" першими застовбити чергу дуже потрібно!
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04.07.2022 10:44 Ответить
Луганщина - усьо, але розпочалась луганська конференція. Плакати чи сміятись?
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04.07.2022 10:35 Ответить
поїхали стефанчуки та гидьманцеви?... - такеЕ
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04.07.2022 10:35 Ответить
Без бабломойського- не комплект.
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04.07.2022 10:46 Ответить
Душой я с вамі, под Лісічанском.
А тєлом в Швейцаріїї, в Бєрнє

©
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04.07.2022 10:35 Ответить
А вы хотите что бы все были под Лисичанском,тогда кто будет поставками вооружения заниматься ,в том числе.
Богу - Богово, кесарю - кесарево, а слесарю - слесарево,се ля ви.
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04.07.2022 10:42 Ответить
Шо? А хто з них займається поставками зброї? Може гетьманцев? Чи коля-котлєта?
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04.07.2022 10:48 Ответить
І це питання не тільки, що потрібно відбудувати, а й як, і за чий рахунок. Ми взяли три основні принципи - зупинення руйнування України, відновлення та реновація України, які закладені у плані, який буде презентовано завтра", - розповів Стефанчук. Джерело: \\\\\\\\

Шольц, а ну бабло давай, колбасник ливерный.
Мистер Сицзиньпин, вот деньги, пришлите маленькую группу строителей, отстраивать. кстати, у нас скидка, вместо отката - четверть, теперь откат всего 28 процентов, это если что Юзик считал, он у нас математик.
Путин, прекратите стрелять....
Ну вот, все развалили опять.
Шольц, давай дэнги!111
......
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04.07.2022 10:37 Ответить
Насправді, воно так і є: оці "дєлєгати" від України вимагають просто "деньгі давай!", а типу, ми самі знаємо, що з ними робити. По хорошому, спершу по усьому кордону з рашистами і бульбашами необхідно облаштувати зону відчудження, як у Чорнобилі, кілометрів так 30-40. Потім кинути усі сили на оборону, а вже потім щось там відновлювати. Але ж ні - давайте будувати красівоє, нехай вони ним подавляться (як у тому анекдоті про буряки та хробаків).
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04.07.2022 10:45 Ответить
якийсь сююр! Таке враження, що рашистів уже вигнали з України, ракети не падають на міста, ***** здохло, у раши забрали ЯЗ, а сама раша розпалас на дрібні шматочки
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04.07.2022 10:38 Ответить
На великому будівництві окремі особи стали мільярдерами, а від сум, які планується витратити на велике відбудівництво, у них загорілись очі. Без стороннього контролю за витрачанням коштів іноземних платників податків, діла не буде
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04.07.2022 10:41 Ответить
На великому будівництві окремі особи стали мільярдерами,

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Не стесняйтесь,оглосите пожалуйста весь список.
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04.07.2022 10:44 Ответить
Зелені вже потирають брудні лапки в очікуванні розпила коштів країн-донорів на відновлення України.
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04.07.2022 10:42 Ответить
Зе-влада пішла на пряме порушення закону, тільки би НЕ ПУСТИТИ на цю конференцію жодного НЕ підконтрольного їй политика!
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04.07.2022 10:46 Ответить
Чего только не придумают европейские толерасты, лишь бы не давать Украине оружие и боеприпасы.
Перевод стрелок зачетный. И ведь что интересно, внимание отвлекают так, что наши олухи отказаться не могут, т.к. запахло большими деньгами распилами.
А потом: Какое оружие? Мы все деньги на "фонд восстановления Украины" потратили.
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04.07.2022 11:01 Ответить
Коломойський вже не знає куди ще пришивати кармани?
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04.07.2022 11:03 Ответить
Не давайте зеленим на руки жодного цента!!! Лише прямі інвестиції в об'єкт під пильним контролем країни - донора!!!!!
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04.07.2022 11:23 Ответить
 
 