Сегодня в Швейцарии начинается двухдневная Конференция по восстановлению Украины

Конференция по восстановлению Украины (URC2022) в понедельник начинается в швейцарском городе Лугано и продлится два дня.

Об этом пишет "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

Конференция рассмотрит текущие предложения по восстановлению Украины и вклад, который могут внести международные партнеры.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина представит международному сообществу 15 основных национальных программ восстановления страны после войны, сообщает пресс-служба парламента.

Он отметил, что после окончания войны перед страной возникает главный вопрос восстановления. В частности, для Украины важно определить принципы, по которым она будет отстраиваться.

"И это вопрос не только, что нужно отстроить, но и как, и за чей счет. Мы взяли три основных принципа – остановка разрушения Украины, восстановление и реновация Украины, которые заложены в плане, который будет представлен завтра", — рассказал Стефанчук.

К участию в конференции приглашены более 40 государств и более 20 международных организаций. В конце двухдневного мероприятия будет представлена ​​декларация с изложением важнейших итогов конференции.

Швейцарию попросили провести URC2022 как давнего партнера Украины по политике, бизнесу и культуре.

Читайте: Премьер Шмыгаль и спикер Стефанчук прибыли в Швейцарию на конференцию по восстановлению Украины