Сегодня в Швейцарии начинается двухдневная Конференция по восстановлению Украины
Конференция по восстановлению Украины (URC2022) в понедельник начинается в швейцарском городе Лугано и продлится два дня.
Об этом пишет "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.
Конференция рассмотрит текущие предложения по восстановлению Украины и вклад, который могут внести международные партнеры.
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина представит международному сообществу 15 основных национальных программ восстановления страны после войны, сообщает пресс-служба парламента.
Он отметил, что после окончания войны перед страной возникает главный вопрос восстановления. В частности, для Украины важно определить принципы, по которым она будет отстраиваться.
"И это вопрос не только, что нужно отстроить, но и как, и за чей счет. Мы взяли три основных принципа – остановка разрушения Украины, восстановление и реновация Украины, которые заложены в плане, который будет представлен завтра", — рассказал Стефанчук.
К участию в конференции приглашены более 40 государств и более 20 международных организаций. В конце двухдневного мероприятия будет представлена декларация с изложением важнейших итогов конференции.
Швейцарию попросили провести URC2022 как давнего партнера Украины по политике, бизнесу и культуре.
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вас там п.здять, щоб українську вчили?
А тєлом в Швейцаріїї, в Бєрнє
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Богу - Богово, кесарю - кесарево, а слесарю - слесарево,се ля ви.
Шольц, а ну бабло давай, колбасник ливерный.
Мистер Сицзиньпин, вот деньги, пришлите маленькую группу строителей, отстраивать. кстати, у нас скидка, вместо отката - четверть, теперь откат всего 28 процентов, это если что Юзик считал, он у нас математик.
Путин, прекратите стрелять....
Ну вот, все развалили опять.
Шольц, давай дэнги!111
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Не стесняйтесь,оглосите пожалуйста весь список.
Перевод стрелок зачетный. И ведь что интересно, внимание отвлекают так, что наши олухи отказаться не могут, т.к. запахло большими
деньгамираспилами.
А потом: Какое оружие? Мы все деньги на "фонд восстановления Украины" потратили.