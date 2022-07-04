Сьогодні у Швейцарії розпочинається дводенна Конференція з відновлення України
Конференція з відновлення України (URC2022) у понеділок починається у швейцарському місті Лугано і триватиме два дні.
Про це пише "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.
Конференція розгляне поточні пропозиції щодо відновлення України та внесок, який можуть зробити міжнародні партнери.
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, який перебуває у Лугано, заявив, що Україна представить міжнародній спільноті 15 основних національних програм відновлення країни після війни, повідомляє пресслужба парламенту.
Він зазначив, що після закінчення війни перед країною постає головне питання відновлення. Зокрема, для України важливо визначити принципи, за якими вона відбудовуватиметься.
"І це питання не тільки, що потрібно відбудувати, а й як, і за чий рахунок. Ми взяли три основні принципи – зупинення руйнування України, відновлення та реновація України, які закладені у плані, який буде презентовано завтра", - розповів Стефанчук.
До участі в конференції запрошені понад 40 держав і понад 20 міжнародних організацій. Наприкінці дводенного заходу буде представлено декларацію з викладом найважливіших підсумків конференції.
Швейцарію попросили провести URC2022 як давнього партнера України у політиці, бізнесі та культурі.
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вас там п.здять, щоб українську вчили?
А тєлом в Швейцаріїї, в Бєрнє
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Богу - Богово, кесарю - кесарево, а слесарю - слесарево,се ля ви.
Шольц, а ну бабло давай, колбасник ливерный.
Мистер Сицзиньпин, вот деньги, пришлите маленькую группу строителей, отстраивать. кстати, у нас скидка, вместо отката - четверть, теперь откат всего 28 процентов, это если что Юзик считал, он у нас математик.
Путин, прекратите стрелять....
Ну вот, все развалили опять.
Шольц, давай дэнги!111
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Не стесняйтесь,оглосите пожалуйста весь список.
Перевод стрелок зачетный. И ведь что интересно, внимание отвлекают так, что наши олухи отказаться не могут, т.к. запахло большими
деньгамираспилами.
А потом: Какое оружие? Мы все деньги на "фонд восстановления Украины" потратили.