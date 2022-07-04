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Новини Війна
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Сьогодні у Швейцарії розпочинається дводенна Конференція з відновлення України

швейцарія

Конференція з відновлення України (URC2022) у понеділок починається у швейцарському місті Лугано і триватиме два дні.

Про це пише "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

Конференція розгляне поточні пропозиції щодо відновлення України та внесок, який можуть зробити міжнародні партнери.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, який перебуває у Лугано, заявив, що Україна представить міжнародній спільноті 15 основних національних програм відновлення країни після війни, повідомляє пресслужба парламенту.

Він зазначив, що після закінчення війни перед країною постає головне питання відновлення. Зокрема, для України важливо визначити принципи, за якими вона відбудовуватиметься.

"І це питання не тільки, що потрібно відбудувати, а й як, і за чий рахунок. Ми взяли три основні принципи – зупинення руйнування України, відновлення та реновація України, які закладені у плані, який буде презентовано завтра", - розповів Стефанчук.

До участі в конференції запрошені понад 40 держав і понад 20 міжнародних організацій. Наприкінці дводенного заходу буде представлено декларацію з викладом найважливіших підсумків конференції.

Швейцарію попросили провести URC2022 як давнього партнера України у політиці, бізнесі та культурі.

Читайте: Прем'єр Шмигаль і спікер Стефанчук прибули до Швейцарії на конференцію з відновлення України

Автор: 

конференція (175) Україна (5875) Швейцарія (862)


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Топ коментарі
+7
поїхали стефанчуки та гидьманцеви?... - такеЕ
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04.07.2022 10:35
+6
Душой я с вамі, под Лісічанском.
А тєлом в Швейцаріїї, в Бєрнє

©
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04.07.2022 10:35
+5
Луганщина - усьо, але розпочалась луганська конференція. Плакати чи сміятись?
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04.07.2022 10:35
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на всіх напрямках, свіженький(8.05.22) швайнехунд?
вас там п.здять, щоб українську вчили?
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04.07.2022 10:41 Відповісти
Але "слугам" першими застовбити чергу дуже потрібно!
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04.07.2022 10:44 Відповісти
Луганщина - усьо, але розпочалась луганська конференція. Плакати чи сміятись?
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04.07.2022 10:35 Відповісти
поїхали стефанчуки та гидьманцеви?... - такеЕ
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04.07.2022 10:35 Відповісти
Без бабломойського- не комплект.
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04.07.2022 10:46 Відповісти
Душой я с вамі, под Лісічанском.
А тєлом в Швейцаріїї, в Бєрнє

©
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04.07.2022 10:35 Відповісти
А вы хотите что бы все были под Лисичанском,тогда кто будет поставками вооружения заниматься ,в том числе.
Богу - Богово, кесарю - кесарево, а слесарю - слесарево,се ля ви.
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04.07.2022 10:42 Відповісти
Шо? А хто з них займається поставками зброї? Може гетьманцев? Чи коля-котлєта?
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04.07.2022 10:48 Відповісти
І це питання не тільки, що потрібно відбудувати, а й як, і за чий рахунок. Ми взяли три основні принципи - зупинення руйнування України, відновлення та реновація України, які закладені у плані, який буде презентовано завтра", - розповів Стефанчук. Джерело: \\\\\\\\

Шольц, а ну бабло давай, колбасник ливерный.
Мистер Сицзиньпин, вот деньги, пришлите маленькую группу строителей, отстраивать. кстати, у нас скидка, вместо отката - четверть, теперь откат всего 28 процентов, это если что Юзик считал, он у нас математик.
Путин, прекратите стрелять....
Ну вот, все развалили опять.
Шольц, давай дэнги!111
......
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04.07.2022 10:37 Відповісти
Насправді, воно так і є: оці "дєлєгати" від України вимагають просто "деньгі давай!", а типу, ми самі знаємо, що з ними робити. По хорошому, спершу по усьому кордону з рашистами і бульбашами необхідно облаштувати зону відчудження, як у Чорнобилі, кілометрів так 30-40. Потім кинути усі сили на оборону, а вже потім щось там відновлювати. Але ж ні - давайте будувати красівоє, нехай вони ним подавляться (як у тому анекдоті про буряки та хробаків).
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04.07.2022 10:45 Відповісти
якийсь сююр! Таке враження, що рашистів уже вигнали з України, ракети не падають на міста, ***** здохло, у раши забрали ЯЗ, а сама раша розпалас на дрібні шматочки
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04.07.2022 10:38 Відповісти
На великому будівництві окремі особи стали мільярдерами, а від сум, які планується витратити на велике відбудівництво, у них загорілись очі. Без стороннього контролю за витрачанням коштів іноземних платників податків, діла не буде
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04.07.2022 10:41 Відповісти
На великому будівництві окремі особи стали мільярдерами,

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Не стесняйтесь,оглосите пожалуйста весь список.
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04.07.2022 10:44 Відповісти
Зелені вже потирають брудні лапки в очікуванні розпила коштів країн-донорів на відновлення України.
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04.07.2022 10:42 Відповісти
Зе-влада пішла на пряме порушення закону, тільки би НЕ ПУСТИТИ на цю конференцію жодного НЕ підконтрольного їй политика!
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04.07.2022 10:46 Відповісти
Чего только не придумают европейские толерасты, лишь бы не давать Украине оружие и боеприпасы.
Перевод стрелок зачетный. И ведь что интересно, внимание отвлекают так, что наши олухи отказаться не могут, т.к. запахло большими деньгами распилами.
А потом: Какое оружие? Мы все деньги на "фонд восстановления Украины" потратили.
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04.07.2022 11:01 Відповісти
Коломойський вже не знає куди ще пришивати кармани?
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04.07.2022 11:03 Відповісти
Не давайте зеленим на руки жодного цента!!! Лише прямі інвестиції в об'єкт під пильним контролем країни - донора!!!!!
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04.07.2022 11:23 Відповісти
 
 