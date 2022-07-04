Войска РФ обстреляли из минометов Шалыгинскую громаду в Сумской области, - Живицкий

Утром 4 июля оккупанты снова обстреляли Сумщину из минометов.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночь на 4 июля была тихой. Однако после восьми утра под минометным огнем оказалась Шалыгинская громада, 10 прилетов. Жертв и разрушений, предварительно, нет", — отметил он.

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