Войска РФ обстреляли из минометов Шалыгинскую громаду в Сумской области, - Живицкий
Утром 4 июля оккупанты снова обстреляли Сумщину из минометов.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Ночь на 4 июля была тихой. Однако после восьми утра под минометным огнем оказалась Шалыгинская громада, 10 прилетов. Жертв и разрушений, предварительно, нет", — отметил он.
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показать весь комментарий04.07.2022 14:19 Ответить Мне нравится 0
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