РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3551 посетитель онлайн
Новости Война
583 1

Войска РФ обстреляли из минометов Шалыгинскую громаду в Сумской области, - Живицкий

сумщина

Утром 4 июля оккупанты снова обстреляли Сумщину из минометов.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночь на 4 июля была тихой. Однако после восьми утра под минометным огнем оказалась Шалыгинская громада, 10 прилетов. Жертв и разрушений, предварительно, нет", — отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты выпустили за 3 июля по Сумщине более 230 мин и снарядов, пострадали 3 человека, - ОВА. ФОТО

армия РФ (19129) обстрел (27016) Сумская область (3029) Живицкий Дмитрий (242)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А серед військових?
показать весь комментарий
04.07.2022 14:19 Ответить
 
 