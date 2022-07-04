Війська РФ обстріляли із мінометів Шалигінську громаду на Сумщині, - Живицький

Зранку 4 липня окупанти знову обстріляли Сумщині із мінометів.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч на 4 липня була тихою. Проте, після восьмої ранку під мінометним вогнем опинилася Шалигінська громада, 10 прильотів. Жертв та руйнувань, попередньо, немає", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти випустили за 3 липня по Сумщині понад 230 мін і снарядів, постраждало 3 людей, - ОВА. ФОТО