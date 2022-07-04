Війська РФ обстріляли із мінометів Шалигінську громаду на Сумщині, - Живицький
Зранку 4 липня окупанти знову обстріляли Сумщині із мінометів.
Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніч на 4 липня була тихою. Проте, після восьмої ранку під мінометним вогнем опинилася Шалигінська громада, 10 прильотів. Жертв та руйнувань, попередньо, немає", - зазначив він.
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показати весь коментар04.07.2022 14:19 Відповісти Мені подобається 0
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