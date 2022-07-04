В Раде хотят разрешить еще нескольким категориям мужчин выезжать за границу

В Раде зарегистрирован законопроект о расширении перечня мужчин, которые во время действия военного положения могут выехать за границу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Верховной Рады. Автор законопроекта №7484 – "слуга народа" Георгий Мазурашу. Проект был зарегистрирован в Раде 30 июня, сейчас он на рассмотрении профильного комитета.

Мазурашу предлагает разрешение на выезд:

гражданам, имеющим в других странах недвижимость и бизнес;

лицам, имеющим вид на постоянное проживание;

украинцам, имеющим действующие рабочие (или спортивные) контракты;

лицам, имеющим контракты с заказчиками из других стран сроком год и более на предоставление ІТ-услуг или консультационных услуг за уплаты единого налога в Украине;

морякам (капитан, другие лица командного состава, лица судовой команды);

студентам или абитуриентам, поступившим в учебные заведения других стран;

гражданам для участия в международных соревнованиях или учебно-тренировочных сборах;

официальным волонтерам – если они зарегистрированы и командированы благотворительными или волонтерскими организациями или гражданско-военными администрациями для поездки в другие страны.

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Кроме того, предлагают не мобилизовать на службу женщин и мужчин:

имеющих двоих детей в возрасте до 14 лет;

имеющих ребенка до 14 лет и подтверждение беременности женщины;

имеющих ребенка в возрасте до трех лет.

Соответственно, эти категории также будут иметь возможность выезжать за границу во время военного положения, если законопроект примут.