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В Раде хотят разрешить еще нескольким категориям мужчин выезжать за границу

заробітчани,кордон,мігранти,мігрант,чоловік,чоловіки

В Раде зарегистрирован законопроект о расширении перечня мужчин, которые во время действия военного положения могут выехать за границу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Верховной Рады. Автор законопроекта №7484 – "слуга народа" Георгий Мазурашу. Проект был зарегистрирован в Раде 30 июня, сейчас он на рассмотрении профильного комитета.

Мазурашу предлагает разрешение на выезд:

  • гражданам, имеющим в других странах недвижимость и бизнес;

  • лицам, имеющим вид на постоянное проживание;

  • украинцам, имеющим действующие рабочие (или спортивные) контракты;

  • лицам, имеющим контракты с заказчиками из других стран сроком год и более на предоставление ІТ-услуг или консультационных услуг за уплаты единого налога в Украине;

  • морякам (капитан, другие лица командного состава, лица судовой команды);

  • студентам или абитуриентам, поступившим в учебные заведения других стран;

  • гражданам для участия в международных соревнованиях или учебно-тренировочных сборах;

  • официальным волонтерам – если они зарегистрированы и командированы благотворительными или волонтерскими организациями или гражданско-военными администрациями для поездки в другие страны.

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Кроме того, предлагают не мобилизовать на службу женщин и мужчин:

  • имеющих двоих детей в возрасте до 14 лет;
  • имеющих ребенка до 14 лет и подтверждение беременности женщины;
  • имеющих ребенка в возрасте до трех лет.

Соответственно, эти категории также будут иметь возможность выезжать за границу во время военного положения, если законопроект примут.

ВР (29234) граница (5262) законопроект (3220) мужчины (132) военное положение (507) Мазурашу Георгий (8)


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Топ комментарии
+41
До всіх категорій забули додати фразу «якщо вони є членами угрупування «Слуга народу», учасниками балагану «95 квартал», друзями чи найближчим оточенням найвеличнішого».
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04.07.2022 11:07
+40
Тоесть все хитрожопые и с полными карманами наворованными денег могут выехать а нищета и обсосы защищайте страну? Если отобьемся то выехавшие вернутся грабить опять, а если не отобьем то там и останутся.
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04.07.2022 11:06
+32
Если вы одинокий бедняк, без детей, то это ваша священная обязанность умереть. Кому вы нужны?
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04.07.2022 11:05
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Почитав коменти.Видовище ще те.Уклоніст на уклоністі та укллоністом поганяє.Як же всі бажають здриснути,щоб потім в Празі,Варшаві чи Дрездені ходити та розповідати про любов до України.На фронт всіх.В окопи цих хитродупих.А там все просто - або ТИ або ТЕБЕ.І пофігу хто хотів а хто ні.За рахунок чужого життя хочете в "рай вЇхати"?Розраховувати,що вони будуть перераховувати кошти в Україну - це треба бути ДЕБІЛАМИ.Вони ні копійки не перерахують.У них дружини та діти ВЖЕ там.Залишилось вискочити самим та подати на громадянство країни перебування.
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04.07.2022 15:30 Ответить
Це дурість. І через це Україна може зазнати поразки. Тому що в москалів все одно більше м'яса, а техніки ще більше. Ви що хочетк загнати мільйони в могили? Це ж немає еіякого сннсу, або навіть навпаки.
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04.07.2022 16:06 Ответить
Своїм за кордом можна, смердам ні. Пройобували все в країні попередники, а ці взялися за населення! Краще зробили би інакше. Не знаєш української ****** на фронт, доводь свій патріотизм.
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04.07.2022 16:33 Ответить
..якщо на Україну насрати і дуже хочеться втікти, то с автоматическим лишением права голоса на 25 лет и возможности занимать державні посади скрізь, нехай по своей же доброй воле стають насєлєнієм второго сорта - всЬо по-чесному, як Ти до Держави так і Держава до тебе
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04.07.2022 16:34 Ответить
Поживи в районе Запорожья или Харькова у границы. Лишись всего что ты за жизнь нажил. Из вещей собери один чемодан. И выживай.
Потом вякай.
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04.07.2022 16:45 Ответить
Пропоную тобі з валізою: в ТРО або ЗСУ і захищай свою домівку сам
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05.07.2022 00:44 Ответить
Зеля не подумав з своєю кодлою й прийняли Закон що чоловікам виїзджати не можна під час війни - вірно зробили.
Але куратором рашиских кротів з ОП то дуже не сподобалось, з зрозумілих причин. Й ось вже починається....
По-перше нададуть змогу виїхати тим хто потенційно може взяти зброю й захищатися
По-друге знову вносять розбрат .... а того випустили а я чого маю тут захищати.... розраховано на корисних ідіотів.
По-третє виїдуть, почнуть 100% бухати з "горя" , тим самим дескридитуватимуть Українців у ЄС.
Якщо уважно проаналізувати дії Зеленського й кодли то побачите що вони усе роблять на шкоду країні. Як р'яно зелений янєлох критикував По хамські НАТО на початку.... не "прокатило" допомога всерівно надходила.... змінили тактику.
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04.07.2022 21:32 Ответить
Сам с Британии пишеш, а другим безвыезд. В 99% те кто за бугром как ращюз против того чтоб остальные даже краткосрочной за границу ездить могли.
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05.07.2022 00:06 Ответить
По их получается, что воевать должны совсем молодые и пожилые.
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05.07.2022 00:30 Ответить
таким чином втратимо 90% моб ресурсу. Усі нормальні чоловіки мріють мають 2-3 дитини, або одного до 3-х років. Зачищать будуть лише інваліди, їм дозволили. Наявність нерухомості та бізнесу за кордоном, як і навчання раніше це взагалі рак мозку
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05.07.2022 00:43 Ответить
"... написав колонку в «Українській правді» про своє бачення щодо заборони на виїзд чоловікам з України у воєнний час. Отримав дуже багато відгуків. ...Питання неоднозначне, щодо нього нема єдиної точки зору у суспільстві. Я для себе також зрозумів: ті, хто за обмеження виїзду, бачать у такому підході справедливість. Діє викривлена логіка: якщо хтось воює, то інші теж мають воювати або сидіти і чекати. Часто це просто перегини з патріотизмом або залишки радянського мислення, коли обмежували персональні свободи людей заради єдиної мети. Я - за прагматичний підхід, спрямований на підсилення військової й економічної потужності нашої країни та максимальне врахування свобод громадян, бо інакше за що ми тоджі воюємо? Я переконаний, що захищати батьківщину - це привілей: нам потрібні найкращі у військовій справі та наймотивованіші. Решта мають заробляти та утримувати сім'ї, підтримувати нашу економіку, розвивати себе та дітей.
Але пропоную звернутись до мови цифр і подумати разом, наскільки адекватним є рішення щодо обмеження виїзду чоловіків.
Наразі у країні знаходяться близько 10,5 млн чоловіків призовного віку, тобто віком від 18 до 60 років. Всім їм заборонено виїзд за кордон через потенційну необхідність призову у випадку наступних хвиль мобілізації.
Наразі безпосередньо у військових діях та забезпеченні правопорядку задіяні біля 600 000 (ЗСУ, спецслужби, Нацгвардія, поліція, тероборона).
Максимальна кількість, яку можемо мобілізувати та підготувати, - 1 млн осіб (це абсолютний максимум), оптимально - 500 000.
Отже, потенціал залучення чоловіків до військових дій - від 600 до 1600. Таку кількість мотивованих служити знайдемо без проблем - на мою думку, їх не менше 3 млн по всій країні. Додаймо сюди ще 200 000, що працюють у бюджетній сфері. Таким чином, у приватному секторі знаходяться 8,7 млн чоловіків, які з ймовірністю 99% ніколи не будуть мобілізовані і чий дохід повністю залежить від бізнес-діяльності.
Всі вони наразі мають можливість працювати лише в Україні. Водночас у дуже складних умовах - відсутність інвестицій, пошкодження виробництв, порушення міжнародної співпраці, ускладнення розвитку нових ринків (іноземці до нас не приїжджають через небезпеку, а ми до них - через заборону), і все це в умовах різкого скорочення попиту на ринку внутрішньому.
Розглянемо три теоретичні сценарії.
Сценарій 1. Війна закінчиться протягом двох місяців, як українцям обіцяли деякі розпіарені аматори-всезнайки. Тоді сенсу зберігати заборону на виїзд нема - бо за цей час їх ні призвати, ні підготувати до ладу неможливо. Але і втрати від збереження заборони не будуть великими за такий короткий проміжок часу.
Сценарій 2. Війна закінчиться протягом року. За цей час частково можуть бути мобілізовані десь 500 000 чоловіків. А ось понад 9 млн чоловіків не будуть задіяні у війні - вони витратять всі свої заощадження, втратять кваліфікацію, деякі зіп'ються через нереалізованість чи розірвані зв'язки з родинами. Я вже чув про напруження на заході України між сім'ями тих, чиї чоловіки відправилися воювати, і чоловіками, які ховаються від війни у безпеці. Зрозуміло, що це може створити підґрунтя для напруги та дестабілізації у суспільстві. Але після війни ситуація має повільно вирівнятися - просто сім'ї цих незадіяних чоловіків стануть значно біднішими.
Сценарій 3. Війна буде продовжуватись три - п'ять років або навіть протистояння з РФ стане частиною нашого життя протягом 10 років. Ми маємо усвідомити, що цей сценарій вимагає перегляду всіх процесів, які відбуватимуться в Україні, зокрема і підходу до мобільності населення. Наша держава має забезпечити розвиток економіки, зайнятість населення, якісне навчання молоді і головне - зберегти сім'ї, розірвані війною. Ми маємо стати таким собі Ізраїлем, який постійно бореться за свою безпеку і існування, водночас розвиває економіку та суспільство. Тут нема простих рішень - «заборонити» та/або «просити гроші» - уряд має працювати максимально професійно і віддано.
Зрозуміло, що це вимагатиме зняття обмежень на пересування населення, - інакше економічний та соціальний вибух просто неминучий. Тоді зміни вимушені будуть внести, але навіщо доводити до кризи?
В усіх сценаріях обмеження недоцільні та шкідливі. Чому ж їх тоді не відмінять? У дії довоєнна хвороба - не ініціювати нічого, чекаючи на вказівки згори, та острах сказати щось президенту. "
Олександр Данилюк
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13.07.2022 13:06 Ответить
Мащурашу- очередной румынский фашист,который сначала запретил выезд за границу студентам,их отчислили,а теперь типа рпщрешил....Мадьяро- румыны,они- все фашисты.....
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09.08.2023 08:34 Ответить
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