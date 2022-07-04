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Новости Санкции против России
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Греческие компании вытаскивают РФ из удавки нефтяного эмбарго, - Кулеба

кулеба

Греческие компании помогают России обходить нефтяное эмбарго.

Об этом он заявил в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в седьмом пакете санкции ЕС Украина хочет видеть полное отключение российских банков от SWIFT, а также четкие меры по блокированию возможностей России распоряжаться своим золотовалютным резервом.

"То есть условно говоря, эмбарго на взаимодействие с российским золотом. Мы хотим там видеть отрезание России от мировой морской торговли. Это означает, прежде всего, невозможность операторов кораблей предоставлять свои танкеры в распоряжение Российской Федерации", – сказал министр.

Глава МИД заявил, что крупнейшим поставщиком танкеров для перевозки российской нефти морем являются греческие компании.

Речь о частных греческих компаниях. Не правительственные компании, я не обвиняю правительство Греции, но частные греческие компании являются крупнейшими поставщиками, которые, по сути, извлекают Россию из петли нефтяного эмбарго. Это факт. Да и персональные санкции, чтобы им было больно. Им, их близким, их любовницам, чтобы всем было больно", - отметил Кулеба.

Читайте: Санкции должны максимально ограничить выезд из России лиц из окружения Путина, - Зеленский

Автор: 

Греция (723) эмбарго (226) Кулеба Дмитрий (2880)


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Не только вам дороги асфальтировать, и в глаза пуйлу заглядывать, дерьма кругом хватает...
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04.07.2022 11:14 Ответить
Європа дуже підсіла на ресурси орків. Причому від вугілля до туристів, усі ці ресурси використовуются РФ як зброя. Якщо Західний світ хоче зберегтися, він має просто забути про РФ - викреслити їх із свого життя.
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04.07.2022 11:17 Ответить
Домагайтесь санкцій проти тих компаній . .
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04.07.2022 11:18 Ответить
Перед WWW II мабуть майже весь світ хотів дружити з Гітлером.
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04.07.2022 11:24 Ответить
Что, только дошло то о чем уже 4 недели как минимум все говорят?

Вы, если бы создали, как нормальные люди, соответствующую комиссию по контролю и выявлению, сильно бы удивились сколько рашисты уже понапридумовали схем обхода санкций во всех сферах. Но вы же ***** как жираф с синдромом дауна, поэтому только подумаете об этом через месяцев так шесть.
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04.07.2022 11:35 Ответить
Лукавые греки. Но Европа все им прощает, даже когда разворовали пятьдесят (!) млрд евро займ, этот долг был списан. Зато теперь это - «достойный член ЕС». В отличие от Украины, которая всего лишь кандидат.
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04.07.2022 11:36 Ответить
Тю! Що таке 50 млрд? Зельцман вже на 300 ***********
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04.07.2022 14:15 Ответить
Українська влада завжди допомагала кацапам свій гешефт мати в Україні, як продаж підприємств, а "Харківські угоди"?
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04.07.2022 12:10 Ответить
Мабуть не даремно Турки хочуть давно Грекам хребет переламати.
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04.07.2022 20:14 Ответить
 
 