Греческие компании вытаскивают РФ из удавки нефтяного эмбарго, - Кулеба

Греческие компании помогают России обходить нефтяное эмбарго.

Об этом он заявил в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в седьмом пакете санкции ЕС Украина хочет видеть полное отключение российских банков от SWIFT, а также четкие меры по блокированию возможностей России распоряжаться своим золотовалютным резервом.

"То есть условно говоря, эмбарго на взаимодействие с российским золотом. Мы хотим там видеть отрезание России от мировой морской торговли. Это означает, прежде всего, невозможность операторов кораблей предоставлять свои танкеры в распоряжение Российской Федерации", – сказал министр.

Глава МИД заявил, что крупнейшим поставщиком танкеров для перевозки российской нефти морем являются греческие компании.

Речь о частных греческих компаниях. Не правительственные компании, я не обвиняю правительство Греции, но частные греческие компании являются крупнейшими поставщиками, которые, по сути, извлекают Россию из петли нефтяного эмбарго. Это факт. Да и персональные санкции, чтобы им было больно. Им, их близким, их любовницам, чтобы всем было больно", - отметил Кулеба.

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