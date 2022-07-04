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Новини Санкції проти Росії
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Грецькі компанії витягують РФ із зашморгу нафтового ембарго, - Кулеба

кулеба

Грецькі компанії допомагають Росії обходити нафтове ембарго.

Про це він заявив в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у сьомому пакеті санкції ЄС Україна хоче бачити повне відключення російських банків від SWIFT, а також чіткі заходи на блокування можливостей Росії розпоряджатися своїм золотовалютним резервом.

"Тобто умовно кажучи, ембарго на взаємодію з російським золотом. Ми хочемо там бачити відрізання Росії від світової морської торгівлі. Це означає, насамперед, неможливість операторів кораблів надавати свої танкери в розпорядження Російської Федерації", - сказав міністр.

Глава МЗС заявив, що найбільшим постачальником танкерів для перевезення російської нафти морем є грецькі компанії.

"Мова про приватні грецькі компанії. Не урядові компанії, я не звинувачую уряд Греції, але приватні грецькі компанії є найбільшими постачальниками, які, по суті, витягують Росію з зашморгу нафтового ембарго. Це факт. Ну і персональні санкції, щоб їм було боляче. Їм, їхнім близьким, їхнім коханкам, щоб всім-всім було боляче", - пояснив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія вже розгортає механізми по роботі з Україною як із майбутнім членом ЄС, - Кулеба

Автор: 

Греція (599) ембарго (305) Кулеба Дмитро (3604)


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Не только вам дороги асфальтировать, и в глаза пуйлу заглядывать, дерьма кругом хватает...
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04.07.2022 11:14 Відповісти
Європа дуже підсіла на ресурси орків. Причому від вугілля до туристів, усі ці ресурси використовуются РФ як зброя. Якщо Західний світ хоче зберегтися, він має просто забути про РФ - викреслити їх із свого життя.
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04.07.2022 11:17 Відповісти
Домагайтесь санкцій проти тих компаній . .
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04.07.2022 11:18 Відповісти
Перед WWW II мабуть майже весь світ хотів дружити з Гітлером.
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04.07.2022 11:24 Відповісти
Что, только дошло то о чем уже 4 недели как минимум все говорят?

Вы, если бы создали, как нормальные люди, соответствующую комиссию по контролю и выявлению, сильно бы удивились сколько рашисты уже понапридумовали схем обхода санкций во всех сферах. Но вы же ***** как жираф с синдромом дауна, поэтому только подумаете об этом через месяцев так шесть.
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04.07.2022 11:35 Відповісти
Лукавые греки. Но Европа все им прощает, даже когда разворовали пятьдесят (!) млрд евро займ, этот долг был списан. Зато теперь это - «достойный член ЕС». В отличие от Украины, которая всего лишь кандидат.
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04.07.2022 11:36 Відповісти
Тю! Що таке 50 млрд? Зельцман вже на 300 ***********
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04.07.2022 14:15 Відповісти
Українська влада завжди допомагала кацапам свій гешефт мати в Україні, як продаж підприємств, а "Харківські угоди"?
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04.07.2022 12:10 Відповісти
Мабуть не даремно Турки хочуть давно Грекам хребет переламати.
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04.07.2022 20:14 Відповісти
 
 