Грецькі компанії витягують РФ із зашморгу нафтового ембарго, - Кулеба

Грецькі компанії допомагають Росії обходити нафтове ембарго.

Про це він заявив в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у сьомому пакеті санкції ЄС Україна хоче бачити повне відключення російських банків від SWIFT, а також чіткі заходи на блокування можливостей Росії розпоряджатися своїм золотовалютним резервом.

"Тобто умовно кажучи, ембарго на взаємодію з російським золотом. Ми хочемо там бачити відрізання Росії від світової морської торгівлі. Це означає, насамперед, неможливість операторів кораблів надавати свої танкери в розпорядження Російської Федерації", - сказав міністр.

Глава МЗС заявив, що найбільшим постачальником танкерів для перевезення російської нафти морем є грецькі компанії.

"Мова про приватні грецькі компанії. Не урядові компанії, я не звинувачую уряд Греції, але приватні грецькі компанії є найбільшими постачальниками, які, по суті, витягують Росію з зашморгу нафтового ембарго. Це факт. Ну і персональні санкції, щоб їм було боляче. Їм, їхнім близьким, їхнім коханкам, щоб всім-всім було боляче", - пояснив Кулеба.

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