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Новости
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Посол США Бринк посетила Вашингтон

баканов,брінк

Дипломат скоординировала с руководством дальнейшие шаги по поддержке Украины.

Об этом Бриджет Бринк сообщила в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Рада вернуться в Киев после продуктивной поездки в Вашингтон, где я проинформировала чиновников о жестокой войне России и скоординировала следующие шаги по поддержке Украины", - написала она.

Бринк отметила, что с нетерпением ждет продолжения сотрудничества с украинскими партнерами в правительстве и гражданском обществе.

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Бринк не сообщала, когда началась ее поездка в США, на своей странице в твиттере посол информировала, что последние три недели провела ряд встреч с чиновниками США, в частности со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, главой Объединенного комитета начальников штабов армии США Марком Милли.

Кроме того, 28 июня вице-президент США Камала Харрис привела ее к присяге посла.

Госдепартамент США (1824) посол (1797) США (26513) Бринк Бриджит (185)


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Відновлюйте, нарешті, роботу візового відділу!
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04.07.2022 12:48 Ответить
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04.07.2022 15:00 Ответить
Всем смотреть салют!
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04.07.2022 16:56 Ответить
Надо усиливать присутствие американских контролёров: что, сколько, куда и как быстро идёт. Американцы - асы логистики. И не воруют.
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04.07.2022 13:20 Ответить
Очевидно відпрацьовують механізм ленд-лізу, щоб в рази збільшити військово-технічну допомогу.
Білий дім веде величезну роботу, результати якої світ побачить на полі бою в Україні в кінці літа і восени.
Раша буде виснажена і розбита!
Відстрочка її капітуляції буде означати постійне погіршення умов для скажених років.
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04.07.2022 14:17 Ответить
РФ буде знищена! З днем незалежності США!
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04.07.2022 15:30 Ответить
 
 