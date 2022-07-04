Посол США Бринк посетила Вашингтон

Дипломат скоординировала с руководством дальнейшие шаги по поддержке Украины.

Об этом Бриджет Бринк сообщила в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Рада вернуться в Киев после продуктивной поездки в Вашингтон, где я проинформировала чиновников о жестокой войне России и скоординировала следующие шаги по поддержке Украины", - написала она.

Бринк отметила, что с нетерпением ждет продолжения сотрудничества с украинскими партнерами в правительстве и гражданском обществе.

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Бринк не сообщала, когда началась ее поездка в США, на своей странице в твиттере посол информировала, что последние три недели провела ряд встреч с чиновниками США, в частности со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, главой Объединенного комитета начальников штабов армии США Марком Милли.

Кроме того, 28 июня вице-президент США Камала Харрис привела ее к присяге посла.