Посол США Бринк посетила Вашингтон
Дипломат скоординировала с руководством дальнейшие шаги по поддержке Украины.
Об этом Бриджет Бринк сообщила в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Рада вернуться в Киев после продуктивной поездки в Вашингтон, где я проинформировала чиновников о жестокой войне России и скоординировала следующие шаги по поддержке Украины", - написала она.
Бринк отметила, что с нетерпением ждет продолжения сотрудничества с украинскими партнерами в правительстве и гражданском обществе.
Бринк не сообщала, когда началась ее поездка в США, на своей странице в твиттере посол информировала, что последние три недели провела ряд встреч с чиновниками США, в частности со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, главой Объединенного комитета начальников штабов армии США Марком Милли.
Кроме того, 28 июня вице-президент США Камала Харрис привела ее к присяге посла.
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