Граждане Украины смогут получать паспорта за границей
Правительство приняло постановление, позволяющее оформлять ID-карты и загранпаспорта в заграничных подразделениях ГТС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.
Первый пилотный проект уже стартовал в Варшаве.
Так, в польской столице с августа будет открыт центр Государственного предприятия "Документ". А уже сейчас украинцы в этой стране могут подать заявления-анкеты, обратившись в мобильные комплексы — специально обустроенные микроавтобусы.
"Первые документы можно будет получить уже в начале августа. Срок их изготовления сократится вдвое и составит до 20 дней", — заявил замглавы МВД Евгений Енин.
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Щоб не було скандалів в Україні, новоспечені «українці» будуть отримувати документи десь далеко!
Бо вже і кацапський олігарх цікавився і різні медіашльондри!
Ще не закінчилась війна, а вже познаходили цілу купу «харошіх рускіх»!
викручують суки як можуть ! А допомагає хто ... ? Валодя, ми чуєм як ******* жидком.