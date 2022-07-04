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Новости
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Граждане Украины смогут получать паспорта за границей

паспорт,громадянство

Правительство приняло постановление, позволяющее оформлять ID-карты и загранпаспорта в заграничных подразделениях ГТС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Первый пилотный проект уже стартовал в Варшаве.

Так, в польской столице с августа будет открыт центр Государственного предприятия "Документ". А уже сейчас украинцы в этой стране могут подать заявления-анкеты, обратившись в мобильные комплексы — специально обустроенные микроавтобусы.

"Первые документы можно будет получить уже в начале августа. Срок их изготовления сократится вдвое и составит до 20 дней", — заявил замглавы МВД Евгений Енин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К перечню территорий, где ведутся боевые действия, добавили две громады, - Минреинтеграции

документ (398) паспорт (1179) Министерство реинтеграции (278)


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Так і раніше можна було. Я робив через посольство.
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04.07.2022 13:19 Ответить
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04.07.2022 14:58 Ответить
" Термін їх виготовлення скоротиться вдвічі й складе до 20 днів " Вот серьёзно, да ? Правда-правда ?? Я в Киевской области ID-карту уже больше 2 месяцев жду...
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04.07.2022 13:21 Ответить
Це спеціально для кацапів?
Щоб не було скандалів в Україні, новоспечені «українці» будуть отримувати документи десь далеко!
Бо вже і кацапський олігарх цікавився і різні медіашльондри!
Ще не закінчилась війна, а вже познаходили цілу купу «харошіх рускіх»!
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04.07.2022 13:21 Ответить
1000%
викручують суки як можуть ! А допомагає хто ... ? Валодя, ми чуєм як ******* жидком.
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04.07.2022 13:27 Ответить
Медіахвойди і без причини знайдуть причину. На то вони і хвойди.
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04.07.2022 14:12 Ответить
Отлично теперь нашим не надо будет возвращаться за заменой внутреннего паспорта.
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04.07.2022 13:25 Ответить
Тепер росіянам можна буде комфортно зробити український паспорт. Все як в часи, коли українські села винищували а на їх місце завозили росіян. Тепер українців винищують ракетами а замість них українцями стають росіяни, які за хабар зроблять український паспорт.
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04.07.2022 14:12 Ответить
КМ України вже більше 3-х місяців не видає ІД картки пояснюючи що під час війни не можуть привести напевно фарби та інші комплектуючі позорники за що отримують зарплати роблячи штучно чергу без черг ніяк комплектуюсі для печатання гривні є
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04.07.2022 14:30 Ответить
А тільки но погляньте на встановлену ціну за «сервісні послуги» у 2200 грн від ДП «документ». Мабуть це якраз для біженців з України, що подались до Польщі. На цих документах завжди сиділи та сидять досі ті, що наживались на потребах людей, створюючи черги та вигадуючи різни «схеми».
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05.07.2022 10:07 Ответить
 
 