Граждане Украины смогут получать паспорта за границей

Правительство приняло постановление, позволяющее оформлять ID-карты и загранпаспорта в заграничных подразделениях ГТС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Первый пилотный проект уже стартовал в Варшаве.

Так, в польской столице с августа будет открыт центр Государственного предприятия "Документ". А уже сейчас украинцы в этой стране могут подать заявления-анкеты, обратившись в мобильные комплексы — специально обустроенные микроавтобусы.

"Первые документы можно будет получить уже в начале августа. Срок их изготовления сократится вдвое и составит до 20 дней", — заявил замглавы МВД Евгений Енин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К перечню территорий, где ведутся боевые действия, добавили две громады, - Минреинтеграции