Громадяни України зможуть отримувати паспорти за кордоном
Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє оформляти ID-картки та закордонні паспорти в закордонних підрозділах ДМС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.
Перший пілотний проєкт вже стартував у Варшаві.
Так, у польській столиці з серпня буде відкрито центр Державного підприємства "Документ". А вже зараз українці в цій країні можуть подати заяви-анкети, звернувшись до мобільних комплексів - спеціально облаштованих мікроавтобусів.
"Перші документи можна буде отримати вже на початку серпня. Термін їх виготовлення скоротиться вдвічі й складе до 20 днів", - заявив заступник глави МВС Євген Єнін.
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Щоб не було скандалів в Україні, новоспечені «українці» будуть отримувати документи десь далеко!
Бо вже і кацапський олігарх цікавився і різні медіашльондри!
Ще не закінчилась війна, а вже познаходили цілу купу «харошіх рускіх»!
викручують суки як можуть ! А допомагає хто ... ? Валодя, ми чуєм як ******* жидком.