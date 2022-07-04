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Новини
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Громадяни України зможуть отримувати паспорти за кордоном

паспорт,громадянство

Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє оформляти ID-картки та закордонні паспорти в закордонних підрозділах ДМС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

Перший пілотний проєкт вже стартував у Варшаві.

Так, у польській столиці з серпня буде відкрито центр Державного підприємства "Документ". А вже зараз українці в цій країні можуть подати заяви-анкети, звернувшись до мобільних комплексів - спеціально облаштованих мікроавтобусів.

"Перші документи можна буде отримати вже на початку серпня. Термін їх виготовлення скоротиться вдвічі й складе до 20 днів", - заявив заступник глави МВС Євген Єнін.

Також читайте: До переліку територій, де ведуться бойові дії, додали дві громади, - Мінреінтеграції

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документ (414) паспорт (1152) Міністерство реінтеграції (500)


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Так і раніше можна було. Я робив через посольство.
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04.07.2022 13:19 Відповісти
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04.07.2022 14:58 Відповісти
" Термін їх виготовлення скоротиться вдвічі й складе до 20 днів " Вот серьёзно, да ? Правда-правда ?? Я в Киевской области ID-карту уже больше 2 месяцев жду...
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04.07.2022 13:21 Відповісти
Це спеціально для кацапів?
Щоб не було скандалів в Україні, новоспечені «українці» будуть отримувати документи десь далеко!
Бо вже і кацапський олігарх цікавився і різні медіашльондри!
Ще не закінчилась війна, а вже познаходили цілу купу «харошіх рускіх»!
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04.07.2022 13:21 Відповісти
1000%
викручують суки як можуть ! А допомагає хто ... ? Валодя, ми чуєм як ******* жидком.
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04.07.2022 13:27 Відповісти
Медіахвойди і без причини знайдуть причину. На то вони і хвойди.
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04.07.2022 14:12 Відповісти
Отлично теперь нашим не надо будет возвращаться за заменой внутреннего паспорта.
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04.07.2022 13:25 Відповісти
Тепер росіянам можна буде комфортно зробити український паспорт. Все як в часи, коли українські села винищували а на їх місце завозили росіян. Тепер українців винищують ракетами а замість них українцями стають росіяни, які за хабар зроблять український паспорт.
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04.07.2022 14:12 Відповісти
КМ України вже більше 3-х місяців не видає ІД картки пояснюючи що під час війни не можуть привести напевно фарби та інші комплектуючі позорники за що отримують зарплати роблячи штучно чергу без черг ніяк комплектуюсі для печатання гривні є
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04.07.2022 14:30 Відповісти
А тільки но погляньте на встановлену ціну за «сервісні послуги» у 2200 грн від ДП «документ». Мабуть це якраз для біженців з України, що подались до Польщі. На цих документах завжди сиділи та сидять досі ті, що наживались на потребах людей, створюючи черги та вигадуючи різни «схеми».
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05.07.2022 10:07 Відповісти
 
 