Громадяни України зможуть отримувати паспорти за кордоном

Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє оформляти ID-картки та закордонні паспорти в закордонних підрозділах ДМС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

Перший пілотний проєкт вже стартував у Варшаві.

Так, у польській столиці з серпня буде відкрито центр Державного підприємства "Документ". А вже зараз українці в цій країні можуть подати заяви-анкети, звернувшись до мобільних комплексів - спеціально облаштованих мікроавтобусів.

"Перші документи можна буде отримати вже на початку серпня. Термін їх виготовлення скоротиться вдвічі й складе до 20 днів", - заявив заступник глави МВС Євген Єнін.

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