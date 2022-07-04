Лицам с инвалидностью во время войны не нужно проходить комиссию, - Ляшко

Лицам с инвалидностью не нужно проходить комиссию для продолжения группы во время войны. Еще полгода после войны инвалидность сохраняется автоматически без перекомиссии.

Об этом напомнил Министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ.

"На период действия военного положения для получения социальных выплат лицам с инвалидностью не нужно проходить повторный осмотр для подтверждения инвалидности, поскольку срок действия инвалидности и индивидуальная программа реабилитации (ИПР) продлены на период действия военного положения", — приводит его слова пресс-служба министерства.

Ляшко также отметил, что врач, оформляющий направление на МСЭК, не может требовать от пациента-внутренне перемещенного лица заключения декларации.

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"Также врачи не имеют права требовать у пациентов прибыть непосредственно на повторный осмотр во время действия военного положения для подтверждения стойкого нарушения функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые влекут за собой ограничение жизнедеятельности человека", — уточнил Ляшко.

По закону, медико-социальная экспертиза для установления группы инвалидности проводится по направлению учреждений здравоохранения, выдаваемого на основе сведений, подтверждающих наличие у пациента устойчивых нарушений функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые влекут за собой ограничение жизнедеятельности.

Направление на МСЭК (форма 088/о) оформляет по необходимости врач или семейный врач, к которому обратился за помощью пациент.

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Чтобы упростить проведение медико-социальной экспертизы, правительство Украины приняло постановление КМУ №225, предусматривающее установление инвалидности лицам, которые обращаются для установления инвалидности в период действия военного положения, заочно и независимо от места регистрации, проживания или пребывания лица.

Проведение медико-социальной экспертизы по направлению врачебно-консультативной комиссии осуществляется независимо от места регистрации, проживания или пребывания лица, обращающегося для установления инвалидности.