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Лицам с инвалидностью во время войны не нужно проходить комиссию, - Ляшко

инвалидность

Лицам с инвалидностью не нужно проходить комиссию для продолжения группы во время войны. Еще полгода после войны инвалидность сохраняется автоматически без перекомиссии.

Об этом напомнил Министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ.

"На период действия военного положения для получения социальных выплат лицам с инвалидностью не нужно проходить повторный осмотр для подтверждения инвалидности, поскольку срок действия инвалидности и индивидуальная программа реабилитации (ИПР) продлены на период действия военного положения", — приводит его слова пресс-служба министерства.

Ляшко также отметил, что врач, оформляющий направление на МСЭК, не может требовать от пациента-внутренне перемещенного лица заключения декларации.

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"Также врачи не имеют права требовать у пациентов прибыть непосредственно на повторный осмотр во время действия военного положения для подтверждения стойкого нарушения функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые влекут за собой ограничение жизнедеятельности человека", — уточнил Ляшко.

По закону, медико-социальная экспертиза для установления группы инвалидности проводится по направлению учреждений здравоохранения, выдаваемого на основе сведений, подтверждающих наличие у пациента устойчивых нарушений функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые влекут за собой ограничение жизнедеятельности.

Направление на МСЭК (форма 088/о) оформляет по необходимости врач или семейный врач, к которому обратился за помощью пациент.

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Чтобы упростить проведение медико-социальной экспертизы, правительство Украины приняло постановление КМУ №225, предусматривающее установление инвалидности лицам, которые обращаются для установления инвалидности в период действия военного положения, заочно и независимо от места регистрации, проживания или пребывания лица.

Проведение медико-социальной экспертизы по направлению врачебно-консультативной комиссии осуществляется независимо от места регистрации, проживания или пребывания лица, обращающегося для установления инвалидности.

люди с инвалидностью (354) Комиссия (147) Ляшко Виктор (1364) инвалидность (171)


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Топ комментарии
+10
Ну слава Богу... А то до війни треба було кожного року проходити для підтвердження що нога чи рука не виросли...
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04.07.2022 13:44
+9
Только в реальности это не работает.
Да, пенсию по инвалидности продлят.
Но пограничники не выпустят, если справка МСЭК закончилась. Военкомату, например, тоже нужна справка МСЭК с свежей датой для отсрочки. И пенсионное удостоверение просроченное у контролёров в автобусе не катит.
Им всем пофиг на Ляшка.
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04.07.2022 13:59
+7
Це, точно. Але мене на перекомісію викликали, і проходив всіх лікарів, хоча в мене вже 9 років 2-га група інвалідності, і раніше проходив перекомісію один раз на два роки, тепер під час війни, сказали проходити один раз на рік. Так що або Ляшко бреше в очі, або лікарям той Ляшко до одного місця.. Лицеміри
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04.07.2022 14:09
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Ну слава Богу... А то до війни треба було кожного року проходити для підтвердження що нога чи рука не виросли...
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04.07.2022 13:44 Ответить
На справді, то заколот Таємного Всесвітнього Масонського Уряду!!!
Вони через агентів-лікарів шукають мутантів зі здібностью до регенерації!
Що би схопити їх, висмоктати кров та зробити щеплення БЕЗСМЕРТЯ для Диктаторів.

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04.07.2022 13:55 Ответить
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04.07.2022 14:03 Ответить
Только в реальности это не работает.
Да, пенсию по инвалидности продлят.
Но пограничники не выпустят, если справка МСЭК закончилась. Военкомату, например, тоже нужна справка МСЭК с свежей датой для отсрочки. И пенсионное удостоверение просроченное у контролёров в автобусе не катит.
Им всем пофиг на Ляшка.
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04.07.2022 13:59 Ответить
Це, точно. Але мене на перекомісію викликали, і проходив всіх лікарів, хоча в мене вже 9 років 2-га група інвалідності, і раніше проходив перекомісію один раз на два роки, тепер під час війни, сказали проходити один раз на рік. Так що або Ляшко бреше в очі, або лікарям той Ляшко до одного місця.. Лицеміри
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04.07.2022 14:09 Ответить
Пане , це не тільки вам , всіх інвалідів викликють до військкоматів , і дають відсрочку . По всій Україні навіть з 16 Б шизофренія , з діабетом , відсрочки , хоча по закону вони взагалі непридатні . А от чи випустять за кордон , якщо відсрочки ? Думаю, що не випустять ... А от якщо мають майно за кордоном , як Ахметов , Пінчук , 95 бидлоквартал , та їх діти , то випустять , бо не підлягають мобілізації ..
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04.07.2022 18:51 Ответить
А що, після війни потрібно знову показувати культяшки кінцівок й проходити принизливі комісії ?
Ну ви й гидотні, бачила як батьки тягли на руках хворого сина з 4 стадією рака на таку комісію щоб продовжили 3 гр. А мусор, бугай під 120 кг, отримував 2 гр. й стояв та ржав.
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04.07.2022 14:48 Ответить
Их волнует бабло а не состояние пациента.Кто проходил этот дурдом тот знает.
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04.07.2022 15:08 Ответить
Мусор з 2 групою апріорі не може бути працюючим мусором, а 4 стадія раку апріорі не може бути 3 групою! Я все розумію але настільки "заливати" нема необхідності!
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04.07.2022 15:58 Ответить
..а як же ж медкомісари додатково харчуватися будуть увесь цей час?..
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04.07.2022 15:45 Ответить
не хвилюйтесь за них..трішки гуманітаркою побарижать..доречі, хтось чув чи отримував щось з гуманітарки?? шукаю свідкв отримання гуманітарки))
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13.07.2022 21:03 Ответить
 
 