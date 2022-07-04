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Особам з інвалідністю під час війни не треба проходити комісію, - Ляшко

инвалидность

Особам із інвалідністю не потрібно проходити комісію для продовження групи під час війни. Ще півроку після закінчення війни інвалідність зберігається автоматично без перекомісії.

Про це нагадав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На період дії воєнного стану для отримання соціальних виплат особам з інвалідністю не потрібно проходити повторний огляд для підтвердження інвалідності, оскільки термін дії інвалідності та індивідуальну програму реабілітації (ІПР) продовжено на період дії воєнного стану", - наводить його слова пресслужба міністерства.

Ляшко також зазначив, що лікар, який оформляє направлення на МСЕК, не може вимагати від пацієнта-внутрішньо переміщеної особи укладання декларації.

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"Також лікарі не мають права вимагати у пацієнтів прибути безпосередньо на повторний огляд під час дії воєнного стану для підтвердження стійкого порушення функцій організму, зумовлених захворюваннями, наслідками травм або вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності людини", - уточнив Ляшко.

За законом, медико-соціальна експертиза для встановлення групи інвалідності проводиться за направленням закладів охорони здоров'я, що видається на основі відомостей, які підтверджують наявність у пацієнта стійких порушень функцій організму, зумовлених захворюваннями, наслідками травм або вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності.

Направлення на МСЕК (форма 088/о) оформляє за необхідністю лікар або сімейний лікар, до якого звернувся по медичну допомогу пацієнт.

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Для того, щоб спростити проведення медико-соціальної експертизи, уряд України ухвалив постанову КМУ №225, що передбачає встановлення інвалідності особам, які звертаються для встановлення інвалідності в період дії воєнного стану, заочно та незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування особи.

Проведення медико-соціальної експертизи за направленням лікарсько-консультативної комісії здійснюється незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування особи, що звертається для встановлення інвалідності.

Автор: 

люди з інвалідністю (261) Комісія (83) Ляшко Віктор (1512) інвалідність (263)


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Топ коментарі
+10
Ну слава Богу... А то до війни треба було кожного року проходити для підтвердження що нога чи рука не виросли...
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04.07.2022 13:44
+9
Только в реальности это не работает.
Да, пенсию по инвалидности продлят.
Но пограничники не выпустят, если справка МСЭК закончилась. Военкомату, например, тоже нужна справка МСЭК с свежей датой для отсрочки. И пенсионное удостоверение просроченное у контролёров в автобусе не катит.
Им всем пофиг на Ляшка.
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04.07.2022 13:59
+7
Це, точно. Але мене на перекомісію викликали, і проходив всіх лікарів, хоча в мене вже 9 років 2-га група інвалідності, і раніше проходив перекомісію один раз на два роки, тепер під час війни, сказали проходити один раз на рік. Так що або Ляшко бреше в очі, або лікарям той Ляшко до одного місця.. Лицеміри
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04.07.2022 14:09
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Ну слава Богу... А то до війни треба було кожного року проходити для підтвердження що нога чи рука не виросли...
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04.07.2022 13:44 Відповісти
На справді, то заколот Таємного Всесвітнього Масонського Уряду!!!
Вони через агентів-лікарів шукають мутантів зі здібностью до регенерації!
Що би схопити їх, висмоктати кров та зробити щеплення БЕЗСМЕРТЯ для Диктаторів.

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04.07.2022 13:55 Відповісти
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04.07.2022 14:03 Відповісти
Только в реальности это не работает.
Да, пенсию по инвалидности продлят.
Но пограничники не выпустят, если справка МСЭК закончилась. Военкомату, например, тоже нужна справка МСЭК с свежей датой для отсрочки. И пенсионное удостоверение просроченное у контролёров в автобусе не катит.
Им всем пофиг на Ляшка.
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04.07.2022 13:59 Відповісти
Це, точно. Але мене на перекомісію викликали, і проходив всіх лікарів, хоча в мене вже 9 років 2-га група інвалідності, і раніше проходив перекомісію один раз на два роки, тепер під час війни, сказали проходити один раз на рік. Так що або Ляшко бреше в очі, або лікарям той Ляшко до одного місця.. Лицеміри
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04.07.2022 14:09 Відповісти
Пане , це не тільки вам , всіх інвалідів викликють до військкоматів , і дають відсрочку . По всій Україні навіть з 16 Б шизофренія , з діабетом , відсрочки , хоча по закону вони взагалі непридатні . А от чи випустять за кордон , якщо відсрочки ? Думаю, що не випустять ... А от якщо мають майно за кордоном , як Ахметов , Пінчук , 95 бидлоквартал , та їх діти , то випустять , бо не підлягають мобілізації ..
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04.07.2022 18:51 Відповісти
А що, після війни потрібно знову показувати культяшки кінцівок й проходити принизливі комісії ?
Ну ви й гидотні, бачила як батьки тягли на руках хворого сина з 4 стадією рака на таку комісію щоб продовжили 3 гр. А мусор, бугай під 120 кг, отримував 2 гр. й стояв та ржав.
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04.07.2022 14:48 Відповісти
Их волнует бабло а не состояние пациента.Кто проходил этот дурдом тот знает.
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04.07.2022 15:08 Відповісти
Мусор з 2 групою апріорі не може бути працюючим мусором, а 4 стадія раку апріорі не може бути 3 групою! Я все розумію але настільки "заливати" нема необхідності!
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04.07.2022 15:58 Відповісти
..а як же ж медкомісари додатково харчуватися будуть увесь цей час?..
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04.07.2022 15:45 Відповісти
не хвилюйтесь за них..трішки гуманітаркою побарижать..доречі, хтось чув чи отримував щось з гуманітарки?? шукаю свідкв отримання гуманітарки))
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13.07.2022 21:03 Відповісти
 
 