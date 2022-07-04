Особам з інвалідністю під час війни не треба проходити комісію, - Ляшко

Особам із інвалідністю не потрібно проходити комісію для продовження групи під час війни. Ще півроку після закінчення війни інвалідність зберігається автоматично без перекомісії.

Про це нагадав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На період дії воєнного стану для отримання соціальних виплат особам з інвалідністю не потрібно проходити повторний огляд для підтвердження інвалідності, оскільки термін дії інвалідності та індивідуальну програму реабілітації (ІПР) продовжено на період дії воєнного стану", - наводить його слова пресслужба міністерства.

Ляшко також зазначив, що лікар, який оформляє направлення на МСЕК, не може вимагати від пацієнта-внутрішньо переміщеної особи укладання декларації.

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"Також лікарі не мають права вимагати у пацієнтів прибути безпосередньо на повторний огляд під час дії воєнного стану для підтвердження стійкого порушення функцій організму, зумовлених захворюваннями, наслідками травм або вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності людини", - уточнив Ляшко.

За законом, медико-соціальна експертиза для встановлення групи інвалідності проводиться за направленням закладів охорони здоров'я, що видається на основі відомостей, які підтверджують наявність у пацієнта стійких порушень функцій організму, зумовлених захворюваннями, наслідками травм або вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності.

Направлення на МСЕК (форма 088/о) оформляє за необхідністю лікар або сімейний лікар, до якого звернувся по медичну допомогу пацієнт.

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Для того, щоб спростити проведення медико-соціальної експертизи, уряд України ухвалив постанову КМУ №225, що передбачає встановлення інвалідності особам, які звертаються для встановлення інвалідності в період дії воєнного стану, заочно та незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування особи.

Проведення медико-соціальної експертизи за направленням лікарсько-консультативної комісії здійснюється незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування особи, що звертається для встановлення інвалідності.