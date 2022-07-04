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Новости Судебная реформа
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Судьи отложили избрание новых членов КС, - Совгиря

суд,конституционный

Проведение съезда судей, который должен состояться 11-13 июля, отложено.

Об этом сообщила в телеграме представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ.

"Совет судей Украины принял решение об отложении проведения Съезда судей, который должен был состояться 11-13 июля.

Вопрос о принятии рекомендаций на должность судьи Конституционного Суда Украины Совет судей Украины снял с рассмотрения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Верховном Суде убеждены, что Украина успеет до декабря выполнить рекомендации Европейской комиссии по судебной реформе

Таким образом, избрание двух судей Конституционного Суда Украины по квоте съезда отсрочено", - пишет нардеп.

Напомним, 23 июня саммит лидеров ЕС в Брюсселе принял решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. В списке рекомендаций Европейской комиссии – судебная реформа. В частности, изменения в отборе судей Конституционного Суда. Требуется, чтобы кандидаты на должность проходили проверку добродетели перед тем, как их будут назначать.

Автор: 

КС (2248) судебная реформа (1802) Совет Судей (69) Совгиря Ольга (51)


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Топ комментарии
+7
ці уроди в мантіях взагалі не потрібні..утримувати цю банду- дороге задоволення під час війни
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04.07.2022 14:24
+7
Ось так ми і будемо "шагати у Європу" 20 років!
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04.07.2022 14:28
+6
аукціон- хто більшогно хабаря дасть-
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04.07.2022 14:27
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Правила форума Совет форумчан
ці уроди в мантіях взагалі не потрібні..утримувати цю банду- дороге задоволення під час війни
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04.07.2022 14:24 Ответить
Що ж таке? Мав проблеми з Законом?
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04.07.2022 14:29 Ответить
До речі, https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/315224724123946?_rdr . А ти як?
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04.07.2022 14:34 Ответить
Yuri Gromov, тут мова йде про суддів КС та тих, які в Раді Суддів. В тебе є приклад судді КС, який пійшов до лав ЗСУ?

Один всіх суддів по прикладу групи звинуватив, а другий по прикладу одного судді оправдав. Обом залік по семантиці і аналітиці.
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04.07.2022 15:40 Ответить
"- 5 тыс. законное решение. Незаконное - % от суммы иска. Не играет роли к кому попадет дело." (с)

Цены немного устаревшие, но не в ценах дело....
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04.07.2022 17:01 Ответить
П
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04.07.2022 14:24 Ответить
ѢѢ
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04.07.2022 14:27 Ответить
Кубло корумповвних гельмінтів ворушиться!!!)))
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04.07.2022 14:27 Ответить
аукціон- хто більшогно хабаря дасть-
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04.07.2022 14:27 Ответить
кто бы сомневался..., с этими уродами до ЕС нам еще очень далеко...
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04.07.2022 14:27 Ответить
Ось так ми і будемо "шагати у Європу" 20 років!
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04.07.2022 14:28 Ответить
Ти, певно, не зрозумів? Пояснюю - у зв'язку з вимогою ЄС про проведення перевірки на доброчесність, обрання суддів КС відкладено до завершення перевірки кандидатів. Це погано?
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04.07.2022 14:38 Ответить
Та відкладайте вже все - нахєра нам та Європа, якщо тут буде рускій мір? Хто може - їдьте в Європу, і буде вам щастя. Особливо з дітьми - їдьте, тут життя не буде...
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04.07.2022 14:30 Ответить
І до грома ще в Україні таких кончєнних як ти?, Європі таких гнид-"растуди" не тре.
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04.07.2022 14:39 Ответить
Я туди і не подкнуся - застарий, щоб там небо коптіти. Якщо доведеться, загину тут, але тікати не буду. Я раджу їзати звідси тим, у кого діти, мої вже мають своїх. І ше досі тут, блін...
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04.07.2022 15:24 Ответить
наверное пора...пора делать эти "неприкосновенные лица" очень даже прикосновенными..а органы должны начать глобальную проверку доходов этих "голосователей"
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04.07.2022 14:30 Ответить
зеленському з коломойським вже між краплями не вдасться пройти або прохитрожопить якось або йти за правилами або в ЕС не візьмуть а зеленськи хоче пропіаритися і доказати що при ньому нас взяли в ес так сказати пороху носа втерти так що або коломойша або ес
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04.07.2022 14:31 Ответить
Зелі в ЄС не треба. Він вже пропіарився тим що взяли в кандидати.
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04.07.2022 14:34 Ответить
У Зеленського,в в нікого іншого,абсолютна влада в країні(законодавча,виконавча та судова),а толку ніякого нема вже за три роки.Навпаки,своєю некомпетентністю,а може гірше,вніс розлад в наше супільство,не фінансував ЗСУ на її потреби,не подав заявку в НАТО,тобто не готувався до неминучої війни з имперією злазаздалегідь!Тому Путін вирішив скористатися дуже слабкою владою і таки напав,щоби знищити Україну,чи ,бодай її половину.Таким чином,керманич країни- найголовніша її проблема.Бідоносець!
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04.07.2022 14:47 Ответить
Кто такая Совгиря? Почему гиря не декоммунизирована? Почему до сих пор не Укргиря?
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04.07.2022 14:31 Ответить
Что и следовало ожидать!!!!! Напальйон рулит!!!!
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04.07.2022 14:34 Ответить
"Э нет,торопится не надо,торопиться не надо...Важно вернуть обществу полноценного человека." (с)
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04.07.2022 14:34 Ответить
Таке враження, що без слуг народу (якої країни?) в Україні і вода на святиться! Більше опублікувати цю новину було нікому і ніде, крім як на ФСБештому телеграм каналі?
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04.07.2022 14:36 Ответить
в окоп сук , там они Конкла́в проведут за полчаса
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04.07.2022 14:39 Ответить
Хунта Ze строит КАЛлмойшизм Кучмы...и что самое интересно...Успешно...
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04.07.2022 14:44 Ответить
А куда им спешить?Зарплата в несколько сотен тысяч капает,повестка из военкомата нереальна,в кабинете с кондиционером сидеть в кресле и надувать щёки - жизнь удалась!
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04.07.2022 15:09 Ответить
Ех, на фронт би усіх цих чортів у мантіях відправити.
Суддівський батальйон! Правда не на всі харі каски та броніки налізуть. Ну то таке...
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04.07.2022 16:23 Ответить
С учётом войны занос бабла стрельнул вверх у тех сильно. Скорее всего своих деток протолкнут, там часто на фамилию жены сынков женят. Проверте--- тема известная и давно. Там семейный подряд у некоторых уже в 3 поколении попер.
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04.07.2022 16:52 Ответить
Вся гидота сидить в столиці! І поки так буде - ніяких перемог і вступів не буде!
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04.07.2022 16:54 Ответить
 
 