Судьи отложили избрание новых членов КС, - Совгиря

Проведение съезда судей, который должен состояться 11-13 июля, отложено.

Об этом сообщила в телеграме представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ.

"Совет судей Украины принял решение об отложении проведения Съезда судей, который должен был состояться 11-13 июля.

Вопрос о принятии рекомендаций на должность судьи Конституционного Суда Украины Совет судей Украины снял с рассмотрения.

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Таким образом, избрание двух судей Конституционного Суда Украины по квоте съезда отсрочено", - пишет нардеп.

Напомним, 23 июня саммит лидеров ЕС в Брюсселе принял решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. В списке рекомендаций Европейской комиссии – судебная реформа. В частности, изменения в отборе судей Конституционного Суда. Требуется, чтобы кандидаты на должность проходили проверку добродетели перед тем, как их будут назначать.