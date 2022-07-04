Судьи отложили избрание новых членов КС, - Совгиря
Проведение съезда судей, который должен состояться 11-13 июля, отложено.
Об этом сообщила в телеграме представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ.
"Совет судей Украины принял решение об отложении проведения Съезда судей, который должен был состояться 11-13 июля.
Вопрос о принятии рекомендаций на должность судьи Конституционного Суда Украины Совет судей Украины снял с рассмотрения.
Таким образом, избрание двух судей Конституционного Суда Украины по квоте съезда отсрочено", - пишет нардеп.
Напомним, 23 июня саммит лидеров ЕС в Брюсселе принял решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. В списке рекомендаций Европейской комиссии – судебная реформа. В частности, изменения в отборе судей Конституционного Суда. Требуется, чтобы кандидаты на должность проходили проверку добродетели перед тем, как их будут назначать.
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Один всіх суддів по прикладу групи звинуватив, а другий по прикладу одного судді оправдав. Обом залік по семантиці і аналітиці.
Цены немного устаревшие, но не в ценах дело....
Суддівський батальйон! Правда не на всі харі каски та броніки налізуть. Ну то таке...