Судді відклали обрання нових членів КС, - Совгиря

Проведення З'їзду суддів, що мав відбутися 11-13 липня, відкладено.

Про це повідомила в телеграмі представниця Верховної Ради у КС Ольга Совгиря (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ.

"Рада суддів України ухвалила рішення про відкладення проведення З'їзду суддів, що мав відбутися 11-13 липня.

Питання про ухвалення рекомендацій на посаду судді Конституційного Суду України, Рада суддів України зняла з розгляду.

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Таким чином, обрання двох суддів Конституційного Суду України за квотою З'їзду відтерміновано", - пише нардепка.

Нагадаємо, 23 червня саміт лідерів ЄС у Брюсселі прийняв рішення про надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу. У списку рекомендацій Європейської комісії - судова реформа. Зокрема, зміни щодо відбору суддів Конституційного Суду. Вимагається, щоб кандидати на посаду проходили перевірку доброчесності перед тим, як їх будуть призначати.