Судді відклали обрання нових членів КС, - Совгиря
Проведення З'їзду суддів, що мав відбутися 11-13 липня, відкладено.
Про це повідомила в телеграмі представниця Верховної Ради у КС Ольга Совгиря (фракція "Слуга народу"), інформує Цензор.НЕТ.
"Рада суддів України ухвалила рішення про відкладення проведення З'їзду суддів, що мав відбутися 11-13 липня.
Питання про ухвалення рекомендацій на посаду судді Конституційного Суду України, Рада суддів України зняла з розгляду.
Таким чином, обрання двох суддів Конституційного Суду України за квотою З'їзду відтерміновано", - пише нардепка.
Нагадаємо, 23 червня саміт лідерів ЄС у Брюсселі прийняв рішення про надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу. У списку рекомендацій Європейської комісії - судова реформа. Зокрема, зміни щодо відбору суддів Конституційного Суду. Вимагається, щоб кандидати на посаду проходили перевірку доброчесності перед тим, як їх будуть призначати.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Один всіх суддів по прикладу групи звинуватив, а другий по прикладу одного судді оправдав. Обом залік по семантиці і аналітиці.
Цены немного устаревшие, но не в ценах дело....
Суддівський батальйон! Правда не на всі харі каски та броніки налізуть. Ну то таке...