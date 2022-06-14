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вибори (6158) КС (1153) Совгиря (52)

Нового голову Конституційного суду обрати не змогли

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

кс

Вибори голови Конституційного суду відбувалися 14 червня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КС.

"Сьогодні, 14 червня, відбулося спеціальне пленарне засідання Суду з обрання голови Конституційного суду України. Голову Конституційного суду України на цьому засіданні не обрано. Нові вибори голови Суду будуть проведені на одному з наступних спеціальних пленарних засідань Суду", - йдеться у публікації.

Як повідомила у телеграмі народна депутатка з фракції "Слуга народу", заступниця голови комітету Верховної Ради з питань правової політики Ольга Совгиря, жоден кандидат на цю посаду не отримав необхідну кількість голосів.

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За її словами, вибори голови КСУ відбуваються шляхом таємного голосування суддями. Обраним вважається кандидат, за якого проголосує не менше 10 суддів.

"Якщо жоден із кандидатів на посаду голови суду не одержав необхідної кількості голосів, проводяться нові вибори не пізніше ніж через місяць з дня проведення попередніх виборів", - зазначила вона.

Відтак, повторні вибори мають відбутися не пізніше 15 липня.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+23
як уже кумаре їхня некомпетентність з зарплатами в 400 000 грн
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14.06.2022 15:33
+21
Заранее известно, что главой КС будет представитель СЛУГ.

А если случится чудо и будет не Слуга, то будут пытаться упразднить КС.
Вот и вся сказка и мораль зеленых.
Все подмять под себя.
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14.06.2022 15:42
+18
це вже не є некомпетентність, то просто бл...во.
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14.06.2022 15:39
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як уже кумаре їхня некомпетентність з зарплатами в 400 000 грн
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14.06.2022 15:33 Відповісти
це вже не є некомпетентність, то просто бл...во.
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14.06.2022 15:39 Відповісти
просто трудно угодить зезиденту с кандидатом..
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14.06.2022 15:52 Відповісти
Nistoka ZE , skoka kuratoru Jermaku
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14.06.2022 15:58 Відповісти
До чого тут компетентність?

"Якщо жоден із кандидатів на посаду голови суду не одержав необхідної кількості голосів, проводяться нові вибори не пізніше ніж через місяць з дня проведення попередніх виборів" Джерело: https://censor.net/ua/n3347879
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14.06.2022 16:08 Відповісти
"Судьям" во время войны спешить некуда, зп капает, стаж идёт, вопросы "решаются". Интересно, почему мы ещё не в ЕС?
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14.06.2022 15:35 Відповісти
пусть в окопе попробуют ,там мозги мигом яснеют
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14.06.2022 15:36 Відповісти
а ми на німців сваримося, що вони тягнуть кота за хвіст.
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14.06.2022 15:37 Відповісти
Заранее известно, что главой КС будет представитель СЛУГ.

А если случится чудо и будет не Слуга, то будут пытаться упразднить КС.
Вот и вся сказка и мораль зеленых.
Все подмять под себя.
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14.06.2022 15:42 Відповісти
Й це дуже небезпечний сигнал.
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14.06.2022 15:45 Відповісти
Зєлька підминає під себе КС. СБУ, ГУР, ЗМІ, Поліцію, Генпрокуратуру вже "підім'яв" під себе.... небезпечні процеси відбуваються.... зараз гарний момент бо людям висловити своє незадоволення "неначасі" а робити те що ЗЕкоМанда начасі....
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14.06.2022 15:44 Відповісти
Тільки це не зєлька під себе підминає, а кремлівські чорти під прикриттям зєльки-маріонетки!
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14.06.2022 16:08 Відповісти
Так они же с Зє одна дружная команда. Друзья детства ипр.
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15.06.2022 09:15 Відповісти
Позорніки
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14.06.2022 15:45 Відповісти
а хто-хто конституційну кризу замутив?
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14.06.2022 15:45 Відповісти
Дійсно, хто це її замутив, ще 2019?
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14.06.2022 15:50 Відповісти
А может их просто разогнать ?
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14.06.2022 15:46 Відповісти
Разогнать всех, кроме Зели, ОПы,фракции Слуг и всех, кого они подмяли под себя.
Получится режим Путина или Лукашенка.
Будет всьо как у "братских" народов.
К этому Слуги все и двигают, разве кому-то еще не понятно.
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14.06.2022 15:54 Відповісти
Получится сразу режим путина, без всяких лукашенок и зеленских! К чему всё "благополучно" и движется. Сливает проклятая зелёная плесень Украину по-полной!
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14.06.2022 16:15 Відповісти
мечта рашистов - избавить Украину государственности
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14.06.2022 15:54 Відповісти
В сысле ОП разогнать?
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15.06.2022 07:55 Відповісти
А призначити вже обраного керівника САП - то ніззя, війна навколо. ****** ********. Мовчу вже про зарплати в сотні тисяч...
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14.06.2022 15:46 Відповісти
«Мовчу вже про зарплати в сотні тисяч...»
Блин, 100 балів
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14.06.2022 15:55 Відповісти
Це як з головою САП? Або зЕ-бенін, або ніяк?
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14.06.2022 15:49 Відповісти
Вы еще сомневаетесь, что глава САП "должен" быть только слугой Слуг?
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15.06.2022 07:57 Відповісти
Усіх розстріляти . Де Безугла ?
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14.06.2022 15:53 Відповісти
Шукає винних у розмінуванні Чонгару.
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14.06.2022 15:56 Відповісти
Падлючее неподобство...
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14.06.2022 15:56 Відповісти
73% превратились в катастрофу для страны...
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14.06.2022 15:56 Відповісти
Мариуполь 90%, прям чёрный юмо
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14.06.2022 16:03 Відповісти
Мабуть знову Байден винуватий, щось не дав, а забов'язаний же( ну так ЗеЛох вважає)
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14.06.2022 15:57 Відповісти
І призначити головою КС Безглузду.

Заслужила.

Рьяно захищала ОПу від справи вагнерівців.

Які тепер бігають по Україні і вбивають українців
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14.06.2022 15:58 Відповісти
Без Голови - Конституційний суд - не зовсім правочинний ???
Не виплачувати усім суддям Конституційного суду зараплати за увесь час їхньої неправомочності
Скоренько домовляться , розберуться і ... виберуть
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14.06.2022 16:16 Відповісти
Цілком очікувано. Вони його обирати ще років п"ять будуть
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14.06.2022 16:24 Відповісти
Треба цих засранців на фронт хоча б на місяць, може, попусте.
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14.06.2022 17:05 Відповісти
Уточните каких засранцев - слуг или судей?
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15.06.2022 08:00 Відповісти
Це так готуємось до набуття кандидата в ЄС? Стидобище! Товчуть воду в ступі.
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14.06.2022 17:11 Відповісти
Є досить цікавий досвід з виборами Папи. Просто зачинити їх у кімнаті та не випускати, доки не виберуть собі босса.))) Їжу давати перший тиждень, на другий пайку зменшити у 2 рази, на третій -у чотири. Гадаю, повинно швидко спрацювати
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14.06.2022 17:18 Відповісти
Демократия--- хорошо
При военном положении
Решения должны приниматься почти мгновенно
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14.06.2022 18:14 Відповісти
«Конституционный Суд в нынешнем его виде - злокачественная опухоль», - сказал глава государства на встрече с фракцией «Слуг»

Но при этом Слуги в Раде проголосовали за кандидата от Слуг в КС-Виктора Кичуна

Отвечая на вопрос депутата от "ЕС" Ирины Геращенко по поводу того, считает ли он, что сегодня есть основания для роспуска Верховной Рады, поскольку рейтинг президента Владимира Зеленского и его политической силы упал "ниже плинтуса", Кичун отметил:"Снижение или повышение доверия к той или иной политической партии, в том числе парламентской, не может быть основанием для объявления досрочных выборов ВР".

При этом он добавил: "Если мы скажем о рейтинге "Слуги народа", что он "ниже плинтуса", то другие политические партии тогда еще "ниже плинтуса", потому что ниже "Слуги народа", - добавил Кичун.

Эти его слова депутаты из фракции "Слуга народа" поддержали аплодисментами
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15.06.2022 08:30 Відповісти
Теперь с помощью своих "кичунов" в КСУ Слуги будут продавливать своего главу КС.
Ну не может же быть в Украине хоть одна "контора" не под Слугами
ЗЭ не дает покоя слава Пу и Луки. Он планомерно движется к диктатуре
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15.06.2022 08:34 Відповісти
Верховна Рада без конкурсу призначила Віктора Кичуна суддею Конституційного Суду всупереч Конституції та рекомендаціям Венеційської комісії.

Його кандидатуру підтримала фракція "Слуга народу" та депутатські групи "Довіра" і "За майбутнє".

Кичуна рекомендував призначити на посаду представник Президента в Конституційному Суді Федір Веніславський.

Веніславський, своєю чергою, відкрито виступає за скасування закону про люстрацію, який знаходиться на розгляді в КС.

Ймовірна причина - люстрований брат-прокурор Веніславського, який працював на високій посаді в часи Януковича.

https://dejure.foundation/tpost/1bbkm46px1-parlament-bez-konkursu-priznachiv-poltic
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15.06.2022 08:39 Відповісти
Примітно, що призначити Кичуна суддею "Слузі народу" вдалося лише за допомогою голосів депутатських груп "Довіра" і "За майбутнє", яких пов'язують з впливом Ігоря Коломойського та посадовцями часів Януковича.

Парламент також має заповнити ще одну вакансію в КС, на яку готують Ольгу Совгирю.

Совгиря - народна депутатка від фракції Слуга Народу, представниця Верховної Ради в Конституційному Суді.
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15.06.2022 08:43 Відповісти
Західні юристи та країни G7 радили Україні почекати з призначенням нових суддів Конституційного суду до звершення судової реформи,

яка б дозволила формувати КС на нових і більш прозорих принципах

(зокрема, за участі незалежної комісії).
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15.06.2022 08:47 Відповісти
ЗЄ считает КС "злокачественной опухолью", но он хочет руководить этой "опухолью" лично посредством своих в ней представителей и своего главы КС.

Тогда он перестанет называть КС опухолью и он будет вполне его устраивать. Потому что Слуги с помощью КС смогут вносить изменения в Конституцию.
Отменить например стремление Украины в НАТО или государственный украинский язык.
Представители не Слуг в КС как могут этому сопротивляются
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15.06.2022 08:56 Відповісти
Неподобство! Терміново потрібно всіх суддів замінити не людей Офісу. Розвели тут демократію!
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15.06.2022 11:57 Відповісти
 
 