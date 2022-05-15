Тупицький не повернеться до КС - сплив термін повноважень
Відсторонений суддя Олександр Тупицький не зможе повернутися до Конституційного Суду: у нього сплив термін повноважень. Замість нього буде призначений інший суддя.
Про це повідомила представниця Верховної Ради в Конституційному Суді Ольга Совгиря, інформує Цензор.НЕТ.
Вона зазначила, що термін повноважень Тупицького почався 15 травня 2013 року, і сьогодні закінчується визначений законом 9-річний термін.
Незважаючи на укази президента Володимира Зеленського, якими він скасував призначення Тупицького суддею КСУ і призначив нових, у суді колишній голова Конституційного суду оскаржив їх, що не призвело до його поновлення, оскільки рішення не набуло чинності.
Проте Конституційний суд постановив, що новий суддя зможе прийняти присягу і приступити до роботи лише після того, як закінчиться термін повноважень Тупцикого або інших суддів. Сьогодні ж закінчуються його повноваження, що є безумовною підставою для звільнення.
"Чекаємо вже незабаром складення присяги одним з новопризначених суддів Конституційного суду", - зазначила Совгиря.
Будь ласка, зачекайте...
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і це лайно, і зе лайно повинні сидіти за гратами
якщо суд так вирішить
Это означает, что зарплату по сегодня включительно он всю получит.
Краще навчись своє ім'я українською писати.
відосіки та "найвеличнішисть" - більш ніяких бажань.
низзя, с ними нужно объединяться
они так говорят
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Среди холодноярцев есть боец с позывным «Дредд».
Он получил его по аналогии с персонажем фильма «Судья Дредд». И не случайно.
Боец «Дредд» - это судья Верховного Суда Иван Мищенко.
С первых дней войны он пошел в тероборону Киева, а затем попал в 93-ю ОМБР «Холодный Яр»
Отец трех детей - он имел полное право уехать за границу, но, категорически не рассматривал такой вариант. Освобождал Киевскую оласть, Сумщину. А сейчас воюет под Харьковом на Изюмском направлении.
На вопрос, что наиболее поразило на войне, отвечает:
- Якщо серйозно, мужність українців. Ми маємо справу із абсолютним злом. У наших людей відчувається дуже висока вмотивованість та готовність йти до перемоги.
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!!
Но этого не было. А что было? Каждый подонок в 2005-ом или 2014-ом году просто давал пару взяток силовикам и его больше никто не трогал. Притом в 2014-ом сначала немного боялись, но как увидели, что ничего в коррупции глобально не изменилось, просто переделили немного капитала, то пошли по-новой. Надо было рубить с плеч всех без жалости и пощады, набирать новых и их тоже рубить, если окажутся неэффективными, а затем снова набирать достойных людей, кто живет по средствам и безразличен к роскоши, кто думает о народе и стране, а не о вагоне с золотом для своей семьи.