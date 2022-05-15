Тупицький не повернеться до КС - сплив термін повноважень

Відсторонений суддя Олександр Тупицький не зможе повернутися до Конституційного Суду: у нього сплив термін повноважень. Замість нього буде призначений інший суддя.

Про це повідомила представниця Верховної Ради в Конституційному Суді Ольга Совгиря, інформує Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що термін повноважень Тупицького почався 15 травня 2013 року, і сьогодні закінчується визначений законом 9-річний термін.

Незважаючи на укази президента Володимира Зеленського, якими він скасував призначення Тупицького суддею КСУ і призначив нових, у суді колишній голова Конституційного суду оскаржив їх, що не призвело до його поновлення, оскільки рішення не набуло чинності.

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Проте Конституційний суд постановив, що новий суддя зможе прийняти присягу і приступити до роботи лише після того, як закінчиться термін повноважень Тупцикого або інших суддів. Сьогодні ж закінчуються його повноваження, що є безумовною підставою для звільнення.

"Чекаємо вже незабаром складення присяги одним з новопризначених суддів Конституційного суду", - зазначила Совгиря.

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