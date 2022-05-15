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Тупицький не повернеться до КС - сплив термін повноважень

тупицкий

Відсторонений суддя Олександр Тупицький не зможе повернутися до Конституційного Суду: у нього сплив термін повноважень. Замість нього буде призначений інший суддя.

Про це повідомила представниця Верховної Ради в Конституційному Суді Ольга Совгиря, інформує Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що термін повноважень Тупицького почався 15 травня 2013 року, і сьогодні закінчується визначений законом 9-річний термін.

Незважаючи на укази президента Володимира Зеленського, якими він скасував призначення Тупицького суддею КСУ і призначив нових, у суді колишній голова Конституційного суду оскаржив їх, що не призвело до його поновлення, оскільки рішення не набуло чинності.

Дивіться: Колишній голова Конституційного суду Тупицький втік до Відня, хоча офіційно кордон не перетинав. ФОТО

Проте Конституційний суд постановив, що новий суддя зможе прийняти присягу і приступити до роботи лише після того, як закінчиться термін повноважень Тупцикого або інших суддів. Сьогодні ж закінчуються його повноваження, що є безумовною підставою для звільнення.

"Чекаємо вже незабаром складення присяги одним з новопризначених суддів Конституційного суду", - зазначила Совгиря.

Також читайте: ДБР розслідує справу про втечу за кордон ексголови Конституційного Суду Тупицького

Автор: 

КС (1427) Тупицький Олександр (259) Совгиря Ольга (52)


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Топ коментарі
+18
А до цугундера коли?
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15.05.2022 17:57 Відповісти
+16
І як із такою бидлячою їб@тнею пхатися до ЄС? Всі реформи зелених обмежуються їб@нутим телемарафоном і асфальтом замість зброї.
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15.05.2022 18:01 Відповісти
+13
В стране война, а ему и по барабану, отдохнул в Эмиратах, сам теперь в Вене, бабло вывез, ещё в суд подаст с требованием финансовой компенсации, платите лохи. Вот такие у нас "судьи" и совершенно бестолковая и коррупционная по уши судебная система
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15.05.2022 18:02 Відповісти
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А до цугундера коли?
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15.05.2022 17:57 Відповісти
так-це лайно має сидіти за гратами...
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15.05.2022 17:59 Відповісти
погоджуюсь
і це лайно, і зе лайно повинні сидіти за гратами
якщо суд так вирішить
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15.05.2022 18:11 Відповісти
"...і сьогодні закінчується визначений законом 9-річний термін."
Это означает, что зарплату по сегодня включительно он всю получит.
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15.05.2022 17:59 Відповісти
І як із такою бидлячою їб@тнею пхатися до ЄС? Всі реформи зелених обмежуються їб@нутим телемарафоном і асфальтом замість зброї.
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15.05.2022 18:01 Відповісти
три года в стране нет президента, вот результат
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15.05.2022 18:15 Відповісти
Президент заважає тобі державну опанувати, буряте?
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15.05.2022 18:54 Відповісти
"Три роки в державі немає президента, ось результат". Так краще? 😉
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15.05.2022 19:02 Відповісти
Що краще? Хіба той бурят опанував державну?
Краще навчись своє ім'я українською писати.
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15.05.2022 19:36 Відповісти
Так, саме президент заважає опанувати українську мову багатьом громадянам. Саме під його керівництвом саботується закон про мову, саме він культивує діяльність проросійського лоббі - починаючи від призначення ватних регіоналів на посади в Мін.Освіти та районних відділів освіти і закінчуючи політикою центральних телеканалів. "Какая разніца" ніяк не бажає покінчити з російськими школами.
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15.05.2022 19:09 Відповісти
А чим закінчилася кримінальна історія з потраплянням незаконним шляхом тупицього у австрію? Чи зе-команда проти своїх не вікриває кримінальні справи?
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15.05.2022 18:02 Відповісти
В стране война, а ему и по барабану, отдохнул в Эмиратах, сам теперь в Вене, бабло вывез, ещё в суд подаст с требованием финансовой компенсации, платите лохи. Вот такие у нас "судьи" и совершенно бестолковая и коррупционная по уши судебная система
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15.05.2022 18:02 Відповісти
Зараз Зеля може робити с Констітуцією все що бажає.
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15.05.2022 18:03 Відповісти
воно таке дурне, о навіть бажань придумати не може.
відосіки та "найвеличнішисть" - більш ніяких бажань.
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15.05.2022 18:31 Відповісти
Во время военного положения нельзя менять конституцию.
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15.05.2022 19:31 Відповісти
и всё. так просто. теперь он просто будет хорошо жить на полученные незаконные гроши? и ничего ему не будет.
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15.05.2022 18:06 Відповісти
а ему нет смысла сюда возвращаться, у него уже там всё есть для спокойной жизни. Забудьте про него, лучше займитесь теми кто остался, и продолжает срать в головы в военное время.
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15.05.2022 18:20 Відповісти
заняться зекомандой?!
низзя, с ними нужно объединяться
они так говорят
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15.05.2022 18:33 Відповісти
Ты противоречишь сам себе. Если "забыть" таких как Тупицкий, то "срущие на голову" никогда не закончатся. Только неотвратимость наказания может поменять коррупционную систему. Но для этого, для начала нам нужен соответствующий президент ...
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15.05.2022 18:34 Відповісти
Да и он тоже сплыл. В Австрию, кажется
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15.05.2022 18:21 Відповісти
А нах йому повертатися? Чхати він хотів на Україну, м,яко кажучи... Він бабла стільки заробив, що навіть його правнуки зможуть, ніде не працюючи, вільно себе в Дубаї почувати все життя. Все на рашу киваємо, а самі в корупції по самі вуха. В дзеркало треба частіше дивитися, тоді може і Європа сама нас покличе, а не ми пороги будемо оббивати.
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15.05.2022 18:33 Відповісти
Какой кс он еще за прошлое не отсидел.
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15.05.2022 18:38 Відповісти
кстати...ну ли не кстати)))
///
Среди холодноярцев есть боец с позывным «Дредд».

Он получил его по аналогии с персонажем фильма «Судья Дредд». И не случайно.

Боец «Дредд» - это судья Верховного Суда Иван Мищенко.

С первых дней войны он пошел в тероборону Киева, а затем попал в 93-ю ОМБР «Холодный Яр»
Отец трех детей - он имел полное право уехать за границу, но, категорически не рассматривал такой вариант. Освобождал Киевскую оласть, Сумщину. А сейчас воюет под Харьковом на Изюмском направлении.
На вопрос, что наиболее поразило на войне, отвечает:
- Якщо серйозно, мужність українців. Ми маємо справу із абсолютним злом. У наших людей відчувається дуже висока вмотивованість та готовність йти до перемоги.


ГЕРОЯМ СЛАВА !!!!
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15.05.2022 18:43 Відповісти
СМЕРТЬ КЛЯТИМ ВОРОГАМ!
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15.05.2022 20:18 Відповісти
А присесть на дорожку? Лет на 10?
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15.05.2022 19:27 Відповісти
Мда уж. Слово "стерилизация" знакомо? Два раза давали шанс, в 2005-ом и в 2014-ом. Провести стерилизацию от подонков, коррупционеров, и ватников-фсбшников. Два раза. Просто выгнать 100% всех, кто был у власти. Стерилизовать политическое поле и начать с нуля, предоставив равные права для доступа в СМИ, обязав все СМИ показывать все выступления кандидатов.

Но этого не было. А что было? Каждый подонок в 2005-ом или 2014-ом году просто давал пару взяток силовикам и его больше никто не трогал. Притом в 2014-ом сначала немного боялись, но как увидели, что ничего в коррупции глобально не изменилось, просто переделили немного капитала, то пошли по-новой. Надо было рубить с плеч всех без жалости и пощады, набирать новых и их тоже рубить, если окажутся неэффективными, а затем снова набирать достойных людей, кто живет по средствам и безразличен к роскоши, кто думает о народе и стране, а не о вагоне с золотом для своей семьи.
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15.05.2022 19:30 Відповісти
Нормально, т.е. если бы срок не истек, то было бы все тип топ. У зебила монобольшинство, вся власть, что мешает навести порядок？Если после войны ничего не поменяется, то нашу страну не спасти.
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15.05.2022 21:23 Відповісти
і нема за що посадити таких всяких продажних суддів?
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15.05.2022 23:08 Відповісти
 
 