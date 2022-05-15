Тупицкий не вернется в КС - истек срок полномочий

Отстраненный судья Александр Тупицкий не сможет вернуться в Конституционный Суд: у него истек срок полномочий. Вместо него будет назначен другой судья.

Об этом сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что Тупицкий вступил в свои полномочия 15 мая 2013 года, и сегодня истекает определенный законом 9-летний срок.

Несмотря на указы президента Владимира Зеленского, которыми он отменил назначение Тупицкого судьей КСУ и назначил новых, в суде бывший глава Конституционного Суда обжаловал их, что не привело к его возобновлению, поскольку решение не вступило в силу.

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Однако Конституционный Суд постановил, что новый судья сможет принять присягу и приступить к работе только после истечения срока полномочий Тупцикого или других судей. Сегодня же заканчиваются его полномочия, что является безусловным основанием для увольнения.

"Ждем уже вскоре принесения присяги одним из вновь назначенных судей Конституционного Суда", - отметила Совгиря.

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