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Тупицкий не вернется в КС - истек срок полномочий

тупицкий

Отстраненный судья Александр Тупицкий не сможет вернуться в Конституционный Суд: у него истек срок полномочий. Вместо него будет назначен другой судья.

Об этом сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что Тупицкий вступил в свои полномочия 15 мая 2013 года, и сегодня истекает определенный законом 9-летний срок.

Несмотря на указы президента Владимира Зеленского, которыми он отменил назначение Тупицкого судьей КСУ и назначил новых, в суде бывший глава Конституционного Суда обжаловал их, что не привело к его возобновлению, поскольку решение не вступило в силу.

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Однако Конституционный Суд постановил, что новый судья сможет принять присягу и приступить к работе только после истечения срока полномочий Тупцикого или других судей. Сегодня же заканчиваются его полномочия, что является безусловным основанием для увольнения.

"Ждем уже вскоре принесения присяги одним из вновь назначенных судей Конституционного Суда", - отметила Совгиря.

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Автор: 

КС (2248) Тупицкий Александр (234) Совгиря Ольга (51)


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Топ комментарии
+18
А до цугундера коли?
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15.05.2022 17:57 Ответить
+16
І як із такою бидлячою їб@тнею пхатися до ЄС? Всі реформи зелених обмежуються їб@нутим телемарафоном і асфальтом замість зброї.
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15.05.2022 18:01 Ответить
+13
В стране война, а ему и по барабану, отдохнул в Эмиратах, сам теперь в Вене, бабло вывез, ещё в суд подаст с требованием финансовой компенсации, платите лохи. Вот такие у нас "судьи" и совершенно бестолковая и коррупционная по уши судебная система
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15.05.2022 18:02 Ответить
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А до цугундера коли?
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15.05.2022 17:57 Ответить
так-це лайно має сидіти за гратами...
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15.05.2022 17:59 Ответить
погоджуюсь
і це лайно, і зе лайно повинні сидіти за гратами
якщо суд так вирішить
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15.05.2022 18:11 Ответить
"...і сьогодні закінчується визначений законом 9-річний термін."
Это означает, что зарплату по сегодня включительно он всю получит.
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15.05.2022 17:59 Ответить
І як із такою бидлячою їб@тнею пхатися до ЄС? Всі реформи зелених обмежуються їб@нутим телемарафоном і асфальтом замість зброї.
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15.05.2022 18:01 Ответить
три года в стране нет президента, вот результат
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15.05.2022 18:15 Ответить
Президент заважає тобі державну опанувати, буряте?
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15.05.2022 18:54 Ответить
"Три роки в державі немає президента, ось результат". Так краще? 😉
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15.05.2022 19:02 Ответить
Що краще? Хіба той бурят опанував державну?
Краще навчись своє ім'я українською писати.
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15.05.2022 19:36 Ответить
Так, саме президент заважає опанувати українську мову багатьом громадянам. Саме під його керівництвом саботується закон про мову, саме він культивує діяльність проросійського лоббі - починаючи від призначення ватних регіоналів на посади в Мін.Освіти та районних відділів освіти і закінчуючи політикою центральних телеканалів. "Какая разніца" ніяк не бажає покінчити з російськими школами.
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15.05.2022 19:09 Ответить
А чим закінчилася кримінальна історія з потраплянням незаконним шляхом тупицього у австрію? Чи зе-команда проти своїх не вікриває кримінальні справи?
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15.05.2022 18:02 Ответить
В стране война, а ему и по барабану, отдохнул в Эмиратах, сам теперь в Вене, бабло вывез, ещё в суд подаст с требованием финансовой компенсации, платите лохи. Вот такие у нас "судьи" и совершенно бестолковая и коррупционная по уши судебная система
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15.05.2022 18:02 Ответить
Зараз Зеля може робити с Констітуцією все що бажає.
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15.05.2022 18:03 Ответить
воно таке дурне, о навіть бажань придумати не може.
відосіки та "найвеличнішисть" - більш ніяких бажань.
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15.05.2022 18:31 Ответить
Во время военного положения нельзя менять конституцию.
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15.05.2022 19:31 Ответить
и всё. так просто. теперь он просто будет хорошо жить на полученные незаконные гроши? и ничего ему не будет.
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15.05.2022 18:06 Ответить
а ему нет смысла сюда возвращаться, у него уже там всё есть для спокойной жизни. Забудьте про него, лучше займитесь теми кто остался, и продолжает срать в головы в военное время.
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15.05.2022 18:20 Ответить
заняться зекомандой?!
низзя, с ними нужно объединяться
они так говорят
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15.05.2022 18:33 Ответить
Ты противоречишь сам себе. Если "забыть" таких как Тупицкий, то "срущие на голову" никогда не закончатся. Только неотвратимость наказания может поменять коррупционную систему. Но для этого, для начала нам нужен соответствующий президент ...
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15.05.2022 18:34 Ответить
Да и он тоже сплыл. В Австрию, кажется
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15.05.2022 18:21 Ответить
А нах йому повертатися? Чхати він хотів на Україну, м,яко кажучи... Він бабла стільки заробив, що навіть його правнуки зможуть, ніде не працюючи, вільно себе в Дубаї почувати все життя. Все на рашу киваємо, а самі в корупції по самі вуха. В дзеркало треба частіше дивитися, тоді може і Європа сама нас покличе, а не ми пороги будемо оббивати.
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15.05.2022 18:33 Ответить
Какой кс он еще за прошлое не отсидел.
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15.05.2022 18:38 Ответить
кстати...ну ли не кстати)))
///
Среди холодноярцев есть боец с позывным «Дредд».

Он получил его по аналогии с персонажем фильма «Судья Дредд». И не случайно.

Боец «Дредд» - это судья Верховного Суда Иван Мищенко.

С первых дней войны он пошел в тероборону Киева, а затем попал в 93-ю ОМБР «Холодный Яр»
Отец трех детей - он имел полное право уехать за границу, но, категорически не рассматривал такой вариант. Освобождал Киевскую оласть, Сумщину. А сейчас воюет под Харьковом на Изюмском направлении.
На вопрос, что наиболее поразило на войне, отвечает:
- Якщо серйозно, мужність українців. Ми маємо справу із абсолютним злом. У наших людей відчувається дуже висока вмотивованість та готовність йти до перемоги.


ГЕРОЯМ СЛАВА !!!!
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15.05.2022 18:43 Ответить
СМЕРТЬ КЛЯТИМ ВОРОГАМ!
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15.05.2022 20:18 Ответить
А присесть на дорожку? Лет на 10?
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15.05.2022 19:27 Ответить
Мда уж. Слово "стерилизация" знакомо? Два раза давали шанс, в 2005-ом и в 2014-ом. Провести стерилизацию от подонков, коррупционеров, и ватников-фсбшников. Два раза. Просто выгнать 100% всех, кто был у власти. Стерилизовать политическое поле и начать с нуля, предоставив равные права для доступа в СМИ, обязав все СМИ показывать все выступления кандидатов.

Но этого не было. А что было? Каждый подонок в 2005-ом или 2014-ом году просто давал пару взяток силовикам и его больше никто не трогал. Притом в 2014-ом сначала немного боялись, но как увидели, что ничего в коррупции глобально не изменилось, просто переделили немного капитала, то пошли по-новой. Надо было рубить с плеч всех без жалости и пощады, набирать новых и их тоже рубить, если окажутся неэффективными, а затем снова набирать достойных людей, кто живет по средствам и безразличен к роскоши, кто думает о народе и стране, а не о вагоне с золотом для своей семьи.
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15.05.2022 19:30 Ответить
Нормально, т.е. если бы срок не истек, то было бы все тип топ. У зебила монобольшинство, вся власть, что мешает навести порядок？Если после войны ничего не поменяется, то нашу страну не спасти.
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15.05.2022 21:23 Ответить
і нема за що посадити таких всяких продажних суддів?
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15.05.2022 23:08 Ответить
 
 