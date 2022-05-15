Тупицкий не вернется в КС - истек срок полномочий
Отстраненный судья Александр Тупицкий не сможет вернуться в Конституционный Суд: у него истек срок полномочий. Вместо него будет назначен другой судья.
Об этом сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря, передает Цензор.НЕТ.
Она отметила, что Тупицкий вступил в свои полномочия 15 мая 2013 года, и сегодня истекает определенный законом 9-летний срок.
Несмотря на указы президента Владимира Зеленского, которыми он отменил назначение Тупицкого судьей КСУ и назначил новых, в суде бывший глава Конституционного Суда обжаловал их, что не привело к его возобновлению, поскольку решение не вступило в силу.
Однако Конституционный Суд постановил, что новый судья сможет принять присягу и приступить к работе только после истечения срока полномочий Тупцикого или других судей. Сегодня же заканчиваются его полномочия, что является безусловным основанием для увольнения.
"Ждем уже вскоре принесения присяги одним из вновь назначенных судей Конституционного Суда", - отметила Совгиря.
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і це лайно, і зе лайно повинні сидіти за гратами
якщо суд так вирішить
Это означает, что зарплату по сегодня включительно он всю получит.
Краще навчись своє ім'я українською писати.
відосіки та "найвеличнішисть" - більш ніяких бажань.
низзя, с ними нужно объединяться
они так говорят
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Среди холодноярцев есть боец с позывным «Дредд».
Он получил его по аналогии с персонажем фильма «Судья Дредд». И не случайно.
Боец «Дредд» - это судья Верховного Суда Иван Мищенко.
С первых дней войны он пошел в тероборону Киева, а затем попал в 93-ю ОМБР «Холодный Яр»
Отец трех детей - он имел полное право уехать за границу, но, категорически не рассматривал такой вариант. Освобождал Киевскую оласть, Сумщину. А сейчас воюет под Харьковом на Изюмском направлении.
На вопрос, что наиболее поразило на войне, отвечает:
- Якщо серйозно, мужність українців. Ми маємо справу із абсолютним злом. У наших людей відчувається дуже висока вмотивованість та готовність йти до перемоги.
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!!
Но этого не было. А что было? Каждый подонок в 2005-ом или 2014-ом году просто давал пару взяток силовикам и его больше никто не трогал. Притом в 2014-ом сначала немного боялись, но как увидели, что ничего в коррупции глобально не изменилось, просто переделили немного капитала, то пошли по-новой. Надо было рубить с плеч всех без жалости и пощады, набирать новых и их тоже рубить, если окажутся неэффективными, а затем снова набирать достойных людей, кто живет по средствам и безразличен к роскоши, кто думает о народе и стране, а не о вагоне с золотом для своей семьи.