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выборы (24317) КС (2130) Совгиря (51)

Нового председателя Конституционного суда выбрать не смогли

Новости Цензор.НЕТ Общество

кс

Выборы главы Конституционного суда проходили 14 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КС.

"Сегодня, 14 июня, состоялось специальное пленарное заседание Суда по избранию главы Конституционного суда Украины. Председатель Конституционного суда Украины на этом заседании не избран. Новые выборы главы Суда будут проведены на одном из следующих специальных пленарных заседаний Суда", - говорится в публикации.

Как сообщила в телеграме народный депутат из фракции "Слуга народа", заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Ольга Совгиря, ни один кандидат на эту должность не получил необходимое количество голосов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы главы Конституционного Суда Украины ожидаются на следующей неделе, - Совгиря

По ее словам, выборы главы КСУ проходят путем тайного голосования судьями. Избранным считается кандидат, за которого проголосуют не менее 10 судей.

"Если ни один из кандидатов на должность председателя суда не получил необходимого количества голосов, проводятся новые выборы не позднее месяца с дня проведения предыдущих выборов", - отметила она.

Следовательно, повторные выборы должны состояться не позднее 15 июля.

Смотрите: Новоизбранный президент НаУКМА Квит рассказал, как неизвестные пытались сорвать выборы в вузе. ВИДЕО
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Топ комментарии
+23
як уже кумаре їхня некомпетентність з зарплатами в 400 000 грн
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14.06.2022 15:33
+21
Заранее известно, что главой КС будет представитель СЛУГ.

А если случится чудо и будет не Слуга, то будут пытаться упразднить КС.
Вот и вся сказка и мораль зеленых.
Все подмять под себя.
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14.06.2022 15:42
+18
це вже не є некомпетентність, то просто бл...во.
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14.06.2022 15:39
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як уже кумаре їхня некомпетентність з зарплатами в 400 000 грн
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14.06.2022 15:33 Ответить
це вже не є некомпетентність, то просто бл...во.
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14.06.2022 15:39 Ответить
просто трудно угодить зезиденту с кандидатом..
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14.06.2022 15:52 Ответить
Nistoka ZE , skoka kuratoru Jermaku
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14.06.2022 15:58 Ответить
До чого тут компетентність?

"Якщо жоден із кандидатів на посаду голови суду не одержав необхідної кількості голосів, проводяться нові вибори не пізніше ніж через місяць з дня проведення попередніх виборів" Джерело: https://censor.net/ua/n3347879
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14.06.2022 16:08 Ответить
"Судьям" во время войны спешить некуда, зп капает, стаж идёт, вопросы "решаются". Интересно, почему мы ещё не в ЕС?
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14.06.2022 15:35 Ответить
пусть в окопе попробуют ,там мозги мигом яснеют
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14.06.2022 15:36 Ответить
а ми на німців сваримося, що вони тягнуть кота за хвіст.
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14.06.2022 15:37 Ответить
Заранее известно, что главой КС будет представитель СЛУГ.

А если случится чудо и будет не Слуга, то будут пытаться упразднить КС.
Вот и вся сказка и мораль зеленых.
Все подмять под себя.
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14.06.2022 15:42 Ответить
Й це дуже небезпечний сигнал.
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14.06.2022 15:45 Ответить
Зєлька підминає під себе КС. СБУ, ГУР, ЗМІ, Поліцію, Генпрокуратуру вже "підім'яв" під себе.... небезпечні процеси відбуваються.... зараз гарний момент бо людям висловити своє незадоволення "неначасі" а робити те що ЗЕкоМанда начасі....
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14.06.2022 15:44 Ответить
Тільки це не зєлька під себе підминає, а кремлівські чорти під прикриттям зєльки-маріонетки!
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14.06.2022 16:08 Ответить
Так они же с Зє одна дружная команда. Друзья детства ипр.
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15.06.2022 09:15 Ответить
Позорніки
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14.06.2022 15:45 Ответить
а хто-хто конституційну кризу замутив?
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14.06.2022 15:45 Ответить
Дійсно, хто це її замутив, ще 2019?
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14.06.2022 15:50 Ответить
А может их просто разогнать ?
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14.06.2022 15:46 Ответить
Разогнать всех, кроме Зели, ОПы,фракции Слуг и всех, кого они подмяли под себя.
Получится режим Путина или Лукашенка.
Будет всьо как у "братских" народов.
К этому Слуги все и двигают, разве кому-то еще не понятно.
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14.06.2022 15:54 Ответить
Получится сразу режим путина, без всяких лукашенок и зеленских! К чему всё "благополучно" и движется. Сливает проклятая зелёная плесень Украину по-полной!
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14.06.2022 16:15 Ответить
мечта рашистов - избавить Украину государственности
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14.06.2022 15:54 Ответить
В сысле ОП разогнать?
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15.06.2022 07:55 Ответить
А призначити вже обраного керівника САП - то ніззя, війна навколо. ****** ********. Мовчу вже про зарплати в сотні тисяч...
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14.06.2022 15:46 Ответить
«Мовчу вже про зарплати в сотні тисяч...»
Блин, 100 балів
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14.06.2022 15:55 Ответить
Це як з головою САП? Або зЕ-бенін, або ніяк?
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14.06.2022 15:49 Ответить
Вы еще сомневаетесь, что глава САП "должен" быть только слугой Слуг?
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15.06.2022 07:57 Ответить
Усіх розстріляти . Де Безугла ?
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14.06.2022 15:53 Ответить
Шукає винних у розмінуванні Чонгару.
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14.06.2022 15:56 Ответить
Падлючее неподобство...
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14.06.2022 15:56 Ответить
73% превратились в катастрофу для страны...
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14.06.2022 15:56 Ответить
Мариуполь 90%, прям чёрный юмо
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14.06.2022 16:03 Ответить
Мабуть знову Байден винуватий, щось не дав, а забов'язаний же( ну так ЗеЛох вважає)
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14.06.2022 15:57 Ответить
І призначити головою КС Безглузду.

Заслужила.

Рьяно захищала ОПу від справи вагнерівців.

Які тепер бігають по Україні і вбивають українців
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14.06.2022 15:58 Ответить
Без Голови - Конституційний суд - не зовсім правочинний ???
Не виплачувати усім суддям Конституційного суду зараплати за увесь час їхньої неправомочності
Скоренько домовляться , розберуться і ... виберуть
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14.06.2022 16:16 Ответить
Цілком очікувано. Вони його обирати ще років п"ять будуть
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14.06.2022 16:24 Ответить
Треба цих засранців на фронт хоча б на місяць, може, попусте.
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14.06.2022 17:05 Ответить
Уточните каких засранцев - слуг или судей?
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15.06.2022 08:00 Ответить
Це так готуємось до набуття кандидата в ЄС? Стидобище! Товчуть воду в ступі.
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14.06.2022 17:11 Ответить
Є досить цікавий досвід з виборами Папи. Просто зачинити їх у кімнаті та не випускати, доки не виберуть собі босса.))) Їжу давати перший тиждень, на другий пайку зменшити у 2 рази, на третій -у чотири. Гадаю, повинно швидко спрацювати
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14.06.2022 17:18 Ответить
Демократия--- хорошо
При военном положении
Решения должны приниматься почти мгновенно
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14.06.2022 18:14 Ответить
«Конституционный Суд в нынешнем его виде - злокачественная опухоль», - сказал глава государства на встрече с фракцией «Слуг»

Но при этом Слуги в Раде проголосовали за кандидата от Слуг в КС-Виктора Кичуна

Отвечая на вопрос депутата от "ЕС" Ирины Геращенко по поводу того, считает ли он, что сегодня есть основания для роспуска Верховной Рады, поскольку рейтинг президента Владимира Зеленского и его политической силы упал "ниже плинтуса", Кичун отметил:"Снижение или повышение доверия к той или иной политической партии, в том числе парламентской, не может быть основанием для объявления досрочных выборов ВР".

При этом он добавил: "Если мы скажем о рейтинге "Слуги народа", что он "ниже плинтуса", то другие политические партии тогда еще "ниже плинтуса", потому что ниже "Слуги народа", - добавил Кичун.

Эти его слова депутаты из фракции "Слуга народа" поддержали аплодисментами
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15.06.2022 08:30 Ответить
Теперь с помощью своих "кичунов" в КСУ Слуги будут продавливать своего главу КС.
Ну не может же быть в Украине хоть одна "контора" не под Слугами
ЗЭ не дает покоя слава Пу и Луки. Он планомерно движется к диктатуре
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15.06.2022 08:34 Ответить
Верховна Рада без конкурсу призначила Віктора Кичуна суддею Конституційного Суду всупереч Конституції та рекомендаціям Венеційської комісії.

Його кандидатуру підтримала фракція "Слуга народу" та депутатські групи "Довіра" і "За майбутнє".

Кичуна рекомендував призначити на посаду представник Президента в Конституційному Суді Федір Веніславський.

Веніславський, своєю чергою, відкрито виступає за скасування закону про люстрацію, який знаходиться на розгляді в КС.

Ймовірна причина - люстрований брат-прокурор Веніславського, який працював на високій посаді в часи Януковича.

https://dejure.foundation/tpost/1bbkm46px1-parlament-bez-konkursu-priznachiv-poltic
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15.06.2022 08:39 Ответить
Примітно, що призначити Кичуна суддею "Слузі народу" вдалося лише за допомогою голосів депутатських груп "Довіра" і "За майбутнє", яких пов'язують з впливом Ігоря Коломойського та посадовцями часів Януковича.

Парламент також має заповнити ще одну вакансію в КС, на яку готують Ольгу Совгирю.

Совгиря - народна депутатка від фракції Слуга Народу, представниця Верховної Ради в Конституційному Суді.
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15.06.2022 08:43 Ответить
Західні юристи та країни G7 радили Україні почекати з призначенням нових суддів Конституційного суду до звершення судової реформи,

яка б дозволила формувати КС на нових і більш прозорих принципах

(зокрема, за участі незалежної комісії).
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15.06.2022 08:47 Ответить
ЗЄ считает КС "злокачественной опухолью", но он хочет руководить этой "опухолью" лично посредством своих в ней представителей и своего главы КС.

Тогда он перестанет называть КС опухолью и он будет вполне его устраивать. Потому что Слуги с помощью КС смогут вносить изменения в Конституцию.
Отменить например стремление Украины в НАТО или государственный украинский язык.
Представители не Слуг в КС как могут этому сопротивляются
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15.06.2022 08:56 Ответить
Неподобство! Терміново потрібно всіх суддів замінити не людей Офісу. Розвели тут демократію!
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15.06.2022 11:57 Ответить
 
 