Нового председателя Конституционного суда выбрать не смогли

Выборы главы Конституционного суда проходили 14 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КС.

"Сегодня, 14 июня, состоялось специальное пленарное заседание Суда по избранию главы Конституционного суда Украины. Председатель Конституционного суда Украины на этом заседании не избран. Новые выборы главы Суда будут проведены на одном из следующих специальных пленарных заседаний Суда", - говорится в публикации.

Как сообщила в телеграме народный депутат из фракции "Слуга народа", заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Ольга Совгиря, ни один кандидат на эту должность не получил необходимое количество голосов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы главы Конституционного Суда Украины ожидаются на следующей неделе, - Совгиря

По ее словам, выборы главы КСУ проходят путем тайного голосования судьями. Избранным считается кандидат, за которого проголосуют не менее 10 судей.

"Если ни один из кандидатов на должность председателя суда не получил необходимого количества голосов, проводятся новые выборы не позднее месяца с дня проведения предыдущих выборов", - отметила она.

Следовательно, повторные выборы должны состояться не позднее 15 июля.

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