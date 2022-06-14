Нового председателя Конституционного суда выбрать не смогли
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Выборы главы Конституционного суда проходили 14 июня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КС.
"Сегодня, 14 июня, состоялось специальное пленарное заседание Суда по избранию главы Конституционного суда Украины. Председатель Конституционного суда Украины на этом заседании не избран. Новые выборы главы Суда будут проведены на одном из следующих специальных пленарных заседаний Суда", - говорится в публикации.
Как сообщила в телеграме народный депутат из фракции "Слуга народа", заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Ольга Совгиря, ни один кандидат на эту должность не получил необходимое количество голосов.
По ее словам, выборы главы КСУ проходят путем тайного голосования судьями. Избранным считается кандидат, за которого проголосуют не менее 10 судей.
"Если ни один из кандидатов на должность председателя суда не получил необходимого количества голосов, проводятся новые выборы не позднее месяца с дня проведения предыдущих выборов", - отметила она.
Следовательно, повторные выборы должны состояться не позднее 15 июля.
Пожалуйста, подождите...
"Якщо жоден із кандидатів на посаду голови суду не одержав необхідної кількості голосів, проводяться нові вибори не пізніше ніж через місяць з дня проведення попередніх виборів" Джерело: https://censor.net/ua/n3347879
А если случится чудо и будет не Слуга, то будут пытаться упразднить КС.
Вот и вся сказка и мораль зеленых.
Все подмять под себя.
Получится режим Путина или Лукашенка.
Будет всьо как у "братских" народов.
К этому Слуги все и двигают, разве кому-то еще не понятно.
Блин, 100 балів
Заслужила.
Рьяно захищала ОПу від справи вагнерівців.
Які тепер бігають по Україні і вбивають українців
Не виплачувати усім суддям Конституційного суду зараплати за увесь час їхньої неправомочності
Скоренько домовляться , розберуться і ... виберуть
При военном положении
Решения должны приниматься почти мгновенно
Но при этом Слуги в Раде проголосовали за кандидата от Слуг в КС-Виктора Кичуна
Отвечая на вопрос депутата от "ЕС" Ирины Геращенко по поводу того, считает ли он, что сегодня есть основания для роспуска Верховной Рады, поскольку рейтинг президента Владимира Зеленского и его политической силы упал "ниже плинтуса", Кичун отметил:"Снижение или повышение доверия к той или иной политической партии, в том числе парламентской, не может быть основанием для объявления досрочных выборов ВР".
При этом он добавил: "Если мы скажем о рейтинге "Слуги народа", что он "ниже плинтуса", то другие политические партии тогда еще "ниже плинтуса", потому что ниже "Слуги народа", - добавил Кичун.
Эти его слова депутаты из фракции "Слуга народа" поддержали аплодисментами
Ну не может же быть в Украине хоть одна "контора" не под Слугами
ЗЭ не дает покоя слава Пу и Луки. Он планомерно движется к диктатуре
Його кандидатуру підтримала фракція "Слуга народу" та депутатські групи "Довіра" і "За майбутнє".
Кичуна рекомендував призначити на посаду представник Президента в Конституційному Суді Федір Веніславський.
Веніславський, своєю чергою, відкрито виступає за скасування закону про люстрацію, який знаходиться на розгляді в КС.
Ймовірна причина - люстрований брат-прокурор Веніславського, який працював на високій посаді в часи Януковича.
https://dejure.foundation/tpost/1bbkm46px1-parlament-bez-konkursu-priznachiv-poltic
Парламент також має заповнити ще одну вакансію в КС, на яку готують Ольгу Совгирю.
Совгиря - народна депутатка від фракції Слуга Народу, представниця Верховної Ради в Конституційному Суді.
яка б дозволила формувати КС на нових і більш прозорих принципах
(зокрема, за участі незалежної комісії).
Тогда он перестанет называть КС опухолью и он будет вполне его устраивать. Потому что Слуги с помощью КС смогут вносить изменения в Конституцию.
Отменить например стремление Украины в НАТО или государственный украинский язык.
Представители не Слуг в КС как могут этому сопротивляются