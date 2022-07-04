Цивилизованный мир должен забыть о "business-as-usual" с Россией, - Шмыгаль

Цивилизованный мир должен забыть о "business-as-usual" с Россией. Безопасность европейского континента безраздельно связана с Украиной, а история современной Европы сегодня пишется в Украине.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, во время диалога безопасности на полях Конференции восстановления в швейцарском Лугано он отметил три приоритета, на которых украинская сторона предлагает сосредоточиться партнерам в вопросе санкционного давления:

➖ целенаправленность отраслевых санкций по энергетике, финансам и торговле.

➖ введение очередных персональных санкций против олигархов, высших государственных служащих и руководителей государственных предприятий.

➖ закрытие лазейок, которые Россия использует для обхода ограничений.

"Чрезвычайно актуальным вопросом остается конфискация замороженных российских активов для передачи на восстановление Украины. Рассчитываем на принятие партнерами соответствующих изменений в законодательство", - отмечает премьер.

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