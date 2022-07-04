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Новости Санкции против России Война
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Цивилизованный мир должен забыть о "business-as-usual" с Россией, - Шмыгаль

шмигаль

Цивилизованный мир должен забыть о "business-as-usual" с Россией. Безопасность европейского континента безраздельно связана с Украиной, а история современной Европы сегодня пишется в Украине.

Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, во время диалога безопасности на полях Конференции восстановления в швейцарском Лугано он отметил три приоритета, на которых украинская сторона предлагает сосредоточиться партнерам в вопросе санкционного давления:

➖ целенаправленность отраслевых санкций по энергетике, финансам и торговле.
➖ введение очередных персональных санкций против олигархов, высших государственных служащих и руководителей государственных предприятий.
➖ закрытие лазейок, которые Россия использует для обхода ограничений.

"Чрезвычайно актуальным вопросом остается конфискация замороженных российских активов для передачи на восстановление Украины. Рассчитываем на принятие партнерами соответствующих изменений в законодательство", - отмечает премьер.

Также читайте: Санкции против России недостаточны, их необходимо усилить, - МИД Польши

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Україна повинна забути "shmigal'-as-usual".
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04.07.2022 14:45 Ответить
ShmLM...
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04.07.2022 14:50 Ответить
...і жене нафту на ринок США

Венесуэла поддержала военное вторжение России в Украину.

- Венесуэла выражает поддержку России в вопросе «СВО» и отвергает санкции, введенные против РФ и российского народа, - заявил глава МИД Венесуэлы. https://t.me/charter97_org/77356
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04.07.2022 15:32 Ответить
Головне, щоб ви в першу чергу про це забули!
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04.07.2022 16:34 Ответить
 
 