Цивилизованный мир должен забыть о "business-as-usual" с Россией, - Шмыгаль
Цивилизованный мир должен забыть о "business-as-usual" с Россией. Безопасность европейского континента безраздельно связана с Украиной, а история современной Европы сегодня пишется в Украине.
Об этом сообщил в телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, во время диалога безопасности на полях Конференции восстановления в швейцарском Лугано он отметил три приоритета, на которых украинская сторона предлагает сосредоточиться партнерам в вопросе санкционного давления:
➖ целенаправленность отраслевых санкций по энергетике, финансам и торговле.
➖ введение очередных персональных санкций против олигархов, высших государственных служащих и руководителей государственных предприятий.
➖ закрытие лазейок, которые Россия использует для обхода ограничений.
"Чрезвычайно актуальным вопросом остается конфискация замороженных российских активов для передачи на восстановление Украины. Рассчитываем на принятие партнерами соответствующих изменений в законодательство", - отмечает премьер.
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Венесуэла поддержала военное вторжение России в Украину.
- Венесуэла выражает поддержку России в вопросе «СВО» и отвергает санкции, введенные против РФ и российского народа, - заявил глава МИД Венесуэлы. https://t.me/charter97_org/77356