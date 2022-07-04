Цивілізований світ має забути про "business-as-usual" із Росією, - Шмигаль

Цивілізований світ має забути про "business-as-usual" із Росією. Безпека європейського континенту неподільно пов’язана з Україною, а історія сучасної Європи сьогодні пишеться в Україні.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під час безпекового діалогу на полях Конференції відновлення у швейцарському Лугано він наголосив на трьох пріоритетах, на яких українська сторона пропонує зосередитися партнерам у питанні санкційного тиску:

➖ цілеспрямованість галузевих санкцій щодо енергетики, фінансів та торгівлі.

➖ введення чергових персональних санкцій проти олігархів, вищих державних службовців та керівників державних підприємств.

➖ закриття лазівок, які Росія використовує для обходу обмежень.

"Надзвичайно актуальним питанням залишається конфіскація заморожених російських активів для передачі на відновлення України. Розраховуємо на ухвалення партнерами відповідних змін до законодавства", - зазначає прем'єр.

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