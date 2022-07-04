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Новини Санкції проти Росії Війна
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Цивілізований світ має забути про "business-as-usual" із Росією, - Шмигаль

шмигаль

Цивілізований світ має забути про "business-as-usual" із Росією. Безпека європейського континенту неподільно пов’язана з Україною, а історія сучасної Європи сьогодні пишеться в Україні.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під час безпекового діалогу на полях Конференції відновлення у швейцарському Лугано він наголосив на трьох пріоритетах, на яких українська сторона пропонує зосередитися партнерам у питанні санкційного тиску:

➖ цілеспрямованість галузевих санкцій щодо енергетики, фінансів та торгівлі.
➖ введення чергових персональних санкцій проти олігархів, вищих державних службовців та керівників державних підприємств.
➖ закриття лазівок, які Росія використовує для обходу обмежень.

"Надзвичайно актуальним питанням залишається конфіскація заморожених російських активів для передачі на відновлення України. Розраховуємо на ухвалення партнерами відповідних змін до законодавства", - зазначає прем'єр.

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Автор: 

бізнес (1974) росія (65010) санкції (11794) Шмигаль Денис (4566) відбудова (354)


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Україна повинна забути "shmigal'-as-usual".
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04.07.2022 14:45 Відповісти
ShmLM...
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04.07.2022 14:50 Відповісти
...і жене нафту на ринок США

Венесуэла поддержала военное вторжение России в Украину.

- Венесуэла выражает поддержку России в вопросе «СВО» и отвергает санкции, введенные против РФ и российского народа, - заявил глава МИД Венесуэлы. https://t.me/charter97_org/77356
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04.07.2022 15:32 Відповісти
Головне, щоб ви в першу чергу про це забули!
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04.07.2022 16:34 Відповісти
 
 