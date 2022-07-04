Лукашенко, в отличие от Путина, поздравил США с днем независимости

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко от имени жителей страны и себя лично поздравил народ Соединенных Штатов Америки с Днем Независимости. Пожелал мира.

Об этом сообщают белорусские государственные СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"В этот праздничный день желаю всем американцам простых вещей, которые понятны каждому и объединяют всех людей независимо от уровня благосостояния и цвета кожи: крепкого здоровья, мира, стабильности и веры в лучшее будущее, которое возможно только если мы будем стремиться к этому вместе", – сказал Лукашенко.

Он также предложил "забыть о разногласиях, которые раскалывают семьи, общества, целые континенты, и объединить усилия для поиска выхода из сегодняшней очень тревожной и опасной ситуации".

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Ранее в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин сейчас не будет посылать руководству США поздравление с Днем независимости из-за "кульминации недружественной политики Вашингтона".