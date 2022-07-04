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Лукашенко, в отличие от Путина, поздравил США с днем независимости

лукашенко

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко от имени жителей страны и себя лично поздравил народ Соединенных Штатов Америки с Днем Независимости. Пожелал мира.

Об этом сообщают белорусские государственные СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"В этот праздничный день желаю всем американцам простых вещей, которые понятны каждому и объединяют всех людей независимо от уровня благосостояния и цвета кожи: крепкого здоровья, мира, стабильности и веры в лучшее будущее, которое возможно только если мы будем стремиться к этому вместе", – сказал Лукашенко.

Он также предложил "забыть о разногласиях, которые раскалывают семьи, общества, целые континенты, и объединить усилия для поиска выхода из сегодняшней очень тревожной и опасной ситуации".

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Ранее в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин сейчас не будет посылать руководству США поздравление с Днем независимости из-за "кульминации недружественной политики Вашингтона".

Байден Джо (2785) Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) поздравление (1057) США (26513)


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Топ комментарии
+29
Жопу лиже. Чує щось.
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04.07.2022 14:46
+29
Одною бульбою на двох стільцях
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04.07.2022 14:47
+25
Я вам сейчас покажу, откуда готовилось нападение на Аляску.
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04.07.2022 14:55
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Жопу лиже. Чує щось.
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04.07.2022 14:46 Ответить
це півень
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04.07.2022 14:48 Ответить
Кугут
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04.07.2022 14:59 Ответить
Він там ще полякам безвіз оформив... Він справді думає, що після всього ще є шанс усидіти на двох стільцях? Ну-ну...
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04.07.2022 15:00 Ответить
Если в финале внезапно перейдет на сторону Украины, коварно заманит ***** в Минск и сдаст его Интерполу (или кто там ****** ловит) - вполне возможно.
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04.07.2022 15:42 Ответить
Як болгарський цар Борис під час WWII?
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04.07.2022 18:28 Ответить
***** просто так не сдастся, будет отбиваться сразу двумя чемоданами- один с красной кнопкой, второй с говном.
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04.07.2022 22:23 Ответить
Ні... не буде на нас він нападати.. цей жест не спроста
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04.07.2022 16:57 Ответить
Одною бульбою на двох стільцях
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04.07.2022 14:47 Ответить
Во гандон. И шо дальше?
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04.07.2022 14:47 Ответить
Судя по всему, у бацьки два очка: одно для рашки, другое для Запада.
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04.07.2022 14:47 Ответить
був колись Змій триголовий, тепер маємо триочкового.
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04.07.2022 14:48 Ответить
Сашка ты зачем усы сбрил, дурик?
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04.07.2022 14:48 Ответить
Дурак... він і в білорусі дурак
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04.07.2022 16:28 Ответить
k stati...Happy Independance Day America !

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04.07.2022 14:49 Ответить
a gde pozdrava ot Zelenskovo ? ili ne na chasi ? dermak skazav - ni ?
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04.07.2022 15:30 Ответить
Особисто в мене, Лукашенко викликає почуття огиди.
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04.07.2022 14:49 Ответить
думает зачтется... бульба хитрожопая
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04.07.2022 14:50 Ответить
В США єтаму очєнь ради, ох как ради...
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04.07.2022 14:50 Ответить
услышав о поздравлениях, "литвин" в своём подвале мысленно поднял флаг америки )
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04.07.2022 14:51 Ответить
Яке ж воно, падло, огидне. Після српілкування з такими як воно треба мити руки з милом і дезинфікувати приміщення.
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04.07.2022 14:52 Ответить
"запропонував "забути про розбіжності, які розколюють сім'ї, суспільства, цілі континенти, та об'єднати зусилля з метою пошуку виходу із сьогоднішньої дуже тривожної та небезпечної ситуації"
Джерело:

Для вусатого найкращий вихід - постолами вперед...
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04.07.2022 14:54 Ответить
Нехай звернеться шукати вихід до миру до путлера.
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04.07.2022 14:58 Ответить
"Врєжем дуба раньше срока" (с) - девіз радянських лісорубів.
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04.07.2022 15:04 Ответить
Батька і Баден? "Галантєрєйсчік і кардинал"?
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04.07.2022 18:30 Ответить
Я вам сейчас покажу, откуда готовилось нападение на Аляску.
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04.07.2022 14:55 Ответить
Не допоможе,бульбофюрерок,навіть не надійся...
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04.07.2022 14:57 Ответить
А що тепер "балодя із расєї" скаже? Агент держдепа? Ще ніколи агент "лука" не був так близько до провалу.

P.S. Краще би собі розуму побажав.)
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04.07.2022 14:57 Ответить
ай да колхозник, ай да сукин сын =)
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04.07.2022 14:57 Ответить
Судьба кадафі чи муссоліні тебе чекає кончєна мразь, ***** то скоріше за все прийме яд, а вот ти точно будеш роздертий народом.
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04.07.2022 14:58 Ответить
Это тебя,гнида,не спасет.
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04.07.2022 14:59 Ответить
Однією сракою на двох табуретках хоче бути
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04.07.2022 15:00 Ответить
Лука: "не виноватая я - он сам пришел."
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04.07.2022 15:04 Ответить
Бацька держит нос по ветру. Впрочем как и все бывшие республики, сделавшие это по сути концепцией своего существования.
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04.07.2022 15:07 Ответить
Правильна "канцепція" - якнайдалі від болотної Мацкви . Всі , хто намагався жити дружньо з московитами , жорстоко за це поплатилися .
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04.07.2022 15:09 Ответить
і за це відповідно платять своєю безпекою і незалежністю. Тільки балтійські країни живуть спокійно і мирно не дивлячись на сморід з заболоття.
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04.07.2022 15:16 Ответить
Найбільше дратує , коли тебе вітають з чимось такі смердючі фарисеї . Саме посміхається , а в кишені дулю тримає ...
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04.07.2022 15:07 Ответить
Я не впевнений, що владу США це дратує. Думаю, що вони більш "холоднокровні" і не емоційні.
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04.07.2022 15:15 Ответить
Думаю, їм взагалі пох))
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04.07.2022 16:45 Ответить
Специально для лукашонки открываю самый секретный секрет - самый главный "центр принятия решений" находится в Белом Доме.
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04.07.2022 15:08 Ответить
Лукашенко зовсім не та людина, яким його дехто бачить.
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04.07.2022 15:08 Ответить
Не здивуюсь, якщо Бульбо-фюрер 24 серпня привітає Україну з Днем Незалежності і побажає
нам відстояти свою незалежність у війні з підступним ворогом)

І звісно всіх громадян вітаю США з Днем Незалежності!)
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04.07.2022 15:09 Ответить
Не впевнений що він публічно прямо так побажає, але якось завуальовано дуже можливо.
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04.07.2022 15:19 Ответить
Усе залежить - що він буде бачити 24 серпня на карті
І дуже хотілося , щоб це було у цьому році !!!
А не рік , два жорстокої але "вялотекчої війни" ...
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04.07.2022 19:00 Ответить
Ну, так він у 2019 сказав, що https://www.youtube.com/watch?v=HTD5ZmyzUdY Мінськ стане столицею США , тобто вже, тобто мусить поздоровляти
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04.07.2022 15:11 Ответить
Он же планирует там стать президентом, как не поздравить.
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04.07.2022 15:11 Ответить
Чтобы стать президентом США, по их конституции нужно там родиться. Так что "бацьке" это светит разве что в следующей жизни.
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04.07.2022 15:14 Ответить
Ты мне больше не дружочек,
Ты не писяй в мой горшочек!
Мама купит мне козу -
Я тебе не показу!
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04.07.2022 15:12 Ответить
Уровень дипломатии Хуúлостану и белороссийской области
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04.07.2022 15:31 Ответить
Лукашенко та ещё как говориться.......
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04.07.2022 15:17 Ответить
Це теж саме, якби сифіліс привітав мікробіологів з винайденям пініціліну...
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04.07.2022 15:20 Ответить
История даст лукашенко свою оценку, лично мне он напоминает испанского диктатора Франко, в конце концов история дала ему неоднозначную оценку, события очень коррелируют с теми что были во ВМВ.
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04.07.2022 15:22 Ответить
Значит лукашенко, в отличие от путина, будут выводить на прогулку в тюремный дворик.
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04.07.2022 15:29 Ответить
А США про це знають??? Їм до сраки привітання від самозванця.
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04.07.2022 15:35 Ответить
на Олімпіаді проституток Лука отримала би "золото"..(
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04.07.2022 15:35 Ответить
Лука как уличная девка!!! Всем пытается отсоса...ть, потому что такая натура!!! По природе тварь тварью, но как пьянка так он тут как тут, без мыла в жопу!!!
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04.07.2022 15:37 Ответить
Він також запропонував "забути про розбіжності, які розколюють сім'ї, суспільства, цілі континенти, та об'єднати зусилля з метою пошуку виходу із сьогоднішньої дуже тривожної та небезпечної ситуації".Не вийде білоруська гнидо,щоби український народ забув Тобі рашистську смерть ,котра прийшла з Білорусії,не вийде потворо,щоби українці забули ракетні обстріли з Білорусії, не вийде на довші віки.щоби українці забули руйнування .завдані з Білорусії.Біолоруський слуга ,рашистської кровожадної звірини.
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04.07.2022 15:56 Ответить
пусть он свои поздравления да и прочие замечания в жопу себе поглубже засунет!
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04.07.2022 16:13 Ответить
хитрожопый это по белорузьгэ лукавый
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04.07.2022 17:00 Ответить
Що, так прямо і сказав: "Желаю вам мира! Рускаґо мира!"?
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04.07.2022 17:27 Ответить
Значит будет повешен только за шею
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04.07.2022 17:59 Ответить
 
 