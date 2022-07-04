Лукашенко, на відміну від Путіна, привітав США з днем незалежності

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, від імені мешканців країни та себе особисто привітав народ Сполучених Штатів Америки із Днем Незалежності. Побажав миру.

Про це повідомляють білоруські державні ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього святкового дня бажаю всім американцям простих речей, які зрозумілі кожному і поєднують усіх людей незалежно від рівня добробуту та кольору шкіри: міцного здоров'я, миру, стабільності та віри в краще майбутнє, яке можливо, тільки якщо ми будемо прагнути до цьому разом", - сказав Лукашенко.

Він також запропонував "забути про розбіжності, які розколюють сім'ї, суспільства, цілі континенти, та об'єднати зусилля з метою пошуку виходу із сьогоднішньої дуже тривожної та небезпечної ситуації".

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Раніше у Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін нині не надсилатиме керівництву США привітання з Днем незалежності через "кульмінацію недружньої політики Вашингтона".