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Новини
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Лукашенко, на відміну від Путіна, привітав США з днем незалежності

лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, від імені мешканців країни та себе особисто привітав народ Сполучених Штатів Америки із Днем Незалежності. Побажав миру.

Про це повідомляють білоруські державні ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього святкового дня бажаю всім американцям простих речей, які зрозумілі кожному і поєднують усіх людей незалежно від рівня добробуту та кольору шкіри: міцного здоров'я, миру, стабільності та віри в краще майбутнє, яке можливо, тільки якщо ми будемо прагнути до цьому разом", - сказав Лукашенко.

Він також запропонував "забути про розбіжності, які розколюють сім'ї, суспільства, цілі континенти, та об'єднати зусилля з метою пошуку виходу із сьогоднішньої дуже тривожної та небезпечної ситуації".

Також читайте: Зеленський про заяву Лукашенка щодо участі Білорусі у "спецоперації" Росії: "Сигнал звучить небезпечно. Думаю, ми з вами побачимо його результати"

Раніше у Кремлі заявили, що президент РФ Володимир Путін нині не надсилатиме керівництву США привітання з Днем незалежності через "кульмінацію недружньої політики Вашингтона".

Автор: 

Байден Джо (2883) Білорусь (7926) Лукашенко Олександр (2653) привітання (730) США (22643)


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Топ коментарі
+29
Жопу лиже. Чує щось.
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04.07.2022 14:46
+29
Одною бульбою на двох стільцях
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04.07.2022 14:47
+25
Я вам сейчас покажу, откуда готовилось нападение на Аляску.
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04.07.2022 14:55
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Жопу лиже. Чує щось.
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04.07.2022 14:46 Відповісти
це півень
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04.07.2022 14:48 Відповісти
Кугут
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04.07.2022 14:59 Відповісти
Він там ще полякам безвіз оформив... Він справді думає, що після всього ще є шанс усидіти на двох стільцях? Ну-ну...
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04.07.2022 15:00 Відповісти
Если в финале внезапно перейдет на сторону Украины, коварно заманит ***** в Минск и сдаст его Интерполу (или кто там ****** ловит) - вполне возможно.
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04.07.2022 15:42 Відповісти
Як болгарський цар Борис під час WWII?
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04.07.2022 18:28 Відповісти
***** просто так не сдастся, будет отбиваться сразу двумя чемоданами- один с красной кнопкой, второй с говном.
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04.07.2022 22:23 Відповісти
Ні... не буде на нас він нападати.. цей жест не спроста
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04.07.2022 16:57 Відповісти
Одною бульбою на двох стільцях
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04.07.2022 14:47 Відповісти
Во гандон. И шо дальше?
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04.07.2022 14:47 Відповісти
Судя по всему, у бацьки два очка: одно для рашки, другое для Запада.
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04.07.2022 14:47 Відповісти
був колись Змій триголовий, тепер маємо триочкового.
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04.07.2022 14:48 Відповісти
Сашка ты зачем усы сбрил, дурик?
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04.07.2022 14:48 Відповісти
Дурак... він і в білорусі дурак
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04.07.2022 16:28 Відповісти
k stati...Happy Independance Day America !

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04.07.2022 14:49 Відповісти
a gde pozdrava ot Zelenskovo ? ili ne na chasi ? dermak skazav - ni ?
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04.07.2022 15:30 Відповісти
Особисто в мене, Лукашенко викликає почуття огиди.
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04.07.2022 14:49 Відповісти
думает зачтется... бульба хитрожопая
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04.07.2022 14:50 Відповісти
В США єтаму очєнь ради, ох как ради...
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04.07.2022 14:50 Відповісти
услышав о поздравлениях, "литвин" в своём подвале мысленно поднял флаг америки )
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04.07.2022 14:51 Відповісти
Яке ж воно, падло, огидне. Після српілкування з такими як воно треба мити руки з милом і дезинфікувати приміщення.
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04.07.2022 14:52 Відповісти
"запропонував "забути про розбіжності, які розколюють сім'ї, суспільства, цілі континенти, та об'єднати зусилля з метою пошуку виходу із сьогоднішньої дуже тривожної та небезпечної ситуації"
Джерело:

Для вусатого найкращий вихід - постолами вперед...
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04.07.2022 14:54 Відповісти
Нехай звернеться шукати вихід до миру до путлера.
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04.07.2022 14:58 Відповісти
"Врєжем дуба раньше срока" (с) - девіз радянських лісорубів.
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04.07.2022 15:04 Відповісти
Батька і Баден? "Галантєрєйсчік і кардинал"?
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04.07.2022 18:30 Відповісти
Я вам сейчас покажу, откуда готовилось нападение на Аляску.
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04.07.2022 14:55 Відповісти
Не допоможе,бульбофюрерок,навіть не надійся...
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04.07.2022 14:57 Відповісти
А що тепер "балодя із расєї" скаже? Агент держдепа? Ще ніколи агент "лука" не був так близько до провалу.

P.S. Краще би собі розуму побажав.)
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04.07.2022 14:57 Відповісти
ай да колхозник, ай да сукин сын =)
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04.07.2022 14:57 Відповісти
Судьба кадафі чи муссоліні тебе чекає кончєна мразь, ***** то скоріше за все прийме яд, а вот ти точно будеш роздертий народом.
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04.07.2022 14:58 Відповісти
Это тебя,гнида,не спасет.
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04.07.2022 14:59 Відповісти
Однією сракою на двох табуретках хоче бути
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04.07.2022 15:00 Відповісти
Лука: "не виноватая я - он сам пришел."
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04.07.2022 15:04 Відповісти
Бацька держит нос по ветру. Впрочем как и все бывшие республики, сделавшие это по сути концепцией своего существования.
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04.07.2022 15:07 Відповісти
Правильна "канцепція" - якнайдалі від болотної Мацкви . Всі , хто намагався жити дружньо з московитами , жорстоко за це поплатилися .
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04.07.2022 15:09 Відповісти
і за це відповідно платять своєю безпекою і незалежністю. Тільки балтійські країни живуть спокійно і мирно не дивлячись на сморід з заболоття.
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04.07.2022 15:16 Відповісти
Найбільше дратує , коли тебе вітають з чимось такі смердючі фарисеї . Саме посміхається , а в кишені дулю тримає ...
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04.07.2022 15:07 Відповісти
Я не впевнений, що владу США це дратує. Думаю, що вони більш "холоднокровні" і не емоційні.
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04.07.2022 15:15 Відповісти
Думаю, їм взагалі пох))
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04.07.2022 16:45 Відповісти
Специально для лукашонки открываю самый секретный секрет - самый главный "центр принятия решений" находится в Белом Доме.
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04.07.2022 15:08 Відповісти
Лукашенко зовсім не та людина, яким його дехто бачить.
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04.07.2022 15:08 Відповісти
Не здивуюсь, якщо Бульбо-фюрер 24 серпня привітає Україну з Днем Незалежності і побажає
нам відстояти свою незалежність у війні з підступним ворогом)

І звісно всіх громадян вітаю США з Днем Незалежності!)
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04.07.2022 15:09 Відповісти
Не впевнений що він публічно прямо так побажає, але якось завуальовано дуже можливо.
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04.07.2022 15:19 Відповісти
Усе залежить - що він буде бачити 24 серпня на карті
І дуже хотілося , щоб це було у цьому році !!!
А не рік , два жорстокої але "вялотекчої війни" ...
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04.07.2022 19:00 Відповісти
Ну, так він у 2019 сказав, що https://www.youtube.com/watch?v=HTD5ZmyzUdY Мінськ стане столицею США , тобто вже, тобто мусить поздоровляти
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04.07.2022 15:11 Відповісти
Он же планирует там стать президентом, как не поздравить.
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04.07.2022 15:11 Відповісти
Чтобы стать президентом США, по их конституции нужно там родиться. Так что "бацьке" это светит разве что в следующей жизни.
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04.07.2022 15:14 Відповісти
Ты мне больше не дружочек,
Ты не писяй в мой горшочек!
Мама купит мне козу -
Я тебе не показу!
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04.07.2022 15:12 Відповісти
Уровень дипломатии Хуúлостану и белороссийской области
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04.07.2022 15:31 Відповісти
Лукашенко та ещё как говориться.......
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04.07.2022 15:17 Відповісти
Це теж саме, якби сифіліс привітав мікробіологів з винайденям пініціліну...
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04.07.2022 15:20 Відповісти
История даст лукашенко свою оценку, лично мне он напоминает испанского диктатора Франко, в конце концов история дала ему неоднозначную оценку, события очень коррелируют с теми что были во ВМВ.
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04.07.2022 15:22 Відповісти
Значит лукашенко, в отличие от путина, будут выводить на прогулку в тюремный дворик.
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04.07.2022 15:29 Відповісти
А США про це знають??? Їм до сраки привітання від самозванця.
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04.07.2022 15:35 Відповісти
на Олімпіаді проституток Лука отримала би "золото"..(
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04.07.2022 15:35 Відповісти
Лука как уличная девка!!! Всем пытается отсоса...ть, потому что такая натура!!! По природе тварь тварью, но как пьянка так он тут как тут, без мыла в жопу!!!
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04.07.2022 15:37 Відповісти
Він також запропонував "забути про розбіжності, які розколюють сім'ї, суспільства, цілі континенти, та об'єднати зусилля з метою пошуку виходу із сьогоднішньої дуже тривожної та небезпечної ситуації".Не вийде білоруська гнидо,щоби український народ забув Тобі рашистську смерть ,котра прийшла з Білорусії,не вийде потворо,щоби українці забули ракетні обстріли з Білорусії, не вийде на довші віки.щоби українці забули руйнування .завдані з Білорусії.Біолоруський слуга ,рашистської кровожадної звірини.
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04.07.2022 15:56 Відповісти
пусть он свои поздравления да и прочие замечания в жопу себе поглубже засунет!
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04.07.2022 16:13 Відповісти
хитрожопый это по белорузьгэ лукавый
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04.07.2022 17:00 Відповісти
Що, так прямо і сказав: "Желаю вам мира! Рускаґо мира!"?
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04.07.2022 17:27 Відповісти
Значит будет повешен только за шею
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04.07.2022 17:59 Відповісти
 
 