Шуляк предлагает создать межпарламентскую платформу для прозрачных правил восстановления Украины

К процессу восстановления пострадавших украинских городов по прозрачным и честным правилам должна приобщиться межпарламентская группа, которая будет состоять из украинских и иностранных парламентариев.

Об этом заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк во время выступления на Конференции по вопросам восстановления Украины в швейцарском городе Лугано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Партия "Слуга народа" инициирует создание межпарламентской платформы, для обеспечения надзора за прозрачным процессом восстановления украинских городов. Взаимодействие на уровне групп депутатов из стран-партнеров позволит построить справедливые и доверительные отношения со всеми участниками процесса восстановления - донорами восстановления, украинским государством и гражданским обществом. Именно законотворцы должны сформировать единые понятные правила такого взаимодействия. Украинский парламент и правительство обязаны гарантировать эффективное и прозрачное использование всей международной помощи по восстановлению. И новая межпарламентская платформа может стать инструментом обеспечения этих гарантий", - заявила Шуляк.

По ее словам, украинская сторона обеспечит единую политику для всех доноров - стран, альянсов и частных компаний, которые будут работать над восстановлением Украины.

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Также нардеп рассказала о законодательных инициативах Верховной Рады, которые призваны обеспечить системный подход к восстановлению городов, пострадавших в результате войны России против Украины. Речь идет о законы и законопроекты о комплексный план восстановления областей (закон № 7282), перевод фокуса на гражданскую безопасность в градостроительстве (законопроект № 7398), строительство нового энергоэффективного жилья (законопроект № 6485).

Как сообщалось, двухдневная конференция по вопросам обновления Украины стартовала сегодня, 4 июля, в городе Лугано (Швейцария).