РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7689 посетителей онлайн
Новости
1 696 33

Шуляк предлагает создать межпарламентскую платформу для прозрачных правил восстановления Украины

шуляк

К процессу восстановления пострадавших украинских городов по прозрачным и честным правилам должна приобщиться межпарламентская группа, которая будет состоять из украинских и иностранных парламентариев.

Об этом заявила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк во время выступления на Конференции по вопросам восстановления Украины в швейцарском городе Лугано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Партия "Слуга народа" инициирует создание межпарламентской платформы, для обеспечения надзора за прозрачным процессом восстановления украинских городов. Взаимодействие на уровне групп депутатов из стран-партнеров позволит построить справедливые и доверительные отношения со всеми участниками процесса восстановления - донорами восстановления, украинским государством и гражданским обществом. Именно законотворцы должны сформировать единые понятные правила такого взаимодействия. Украинский парламент и правительство обязаны гарантировать эффективное и прозрачное использование всей международной помощи по восстановлению. И новая межпарламентская платформа может стать инструментом обеспечения этих гарантий", - заявила Шуляк.

По ее словам, украинская сторона обеспечит единую политику для всех доноров - стран, альянсов и частных компаний, которые будут работать над восстановлением Украины.

Читайте также: Швейцария будет инвестировать в проекты "зеленого" восстановления Украины, - Шмыгаль

Также нардеп рассказала о законодательных инициативах Верховной Рады, которые призваны обеспечить системный подход к восстановлению городов, пострадавших в результате войны России против Украины. Речь идет о законы и законопроекты о комплексный план восстановления областей (закон № 7282), перевод фокуса на гражданскую безопасность в градостроительстве (законопроект № 7398), строительство нового энергоэффективного жилья (законопроект № 6485).

Как сообщалось, двухдневная конференция по вопросам обновления Украины стартовала сегодня, 4 июля, в городе Лугано (Швейцария).

конференция (292) Шуляк Елена (86) восстановление (210)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Алене Шуляк не интересно про войну. Это "фу-фу-фу". Вот потусить в Швейцарии на конференции по строительству воздушных замков - это совсем другое дело.
Об одном жалеет Алена Шуляк: Что конференция не на Карибах была организована.
показать весь комментарий
04.07.2022 15:59
+8
Яка маячня та піар !
показать весь комментарий
04.07.2022 15:59
+8
Недавно один великий экономист Милованов верещал, что они (слуги) сами справятся, а то, видитили иностранцы вдруг деньги украдут, а власти не достанется.
***, ну что за дебилы.
Я думаю, что уже вся Европа и США от этих идиотов в шоке.
показать весь комментарий
04.07.2022 16:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
натурально, его фамилие жуляк ) то вже він сам "ш" для конспірації туда вплело.
показать весь комментарий
04.07.2022 15:59 Ответить
Алене Шуляк не интересно про войну. Это "фу-фу-фу". Вот потусить в Швейцарии на конференции по строительству воздушных замков - это совсем другое дело.
Об одном жалеет Алена Шуляк: Что конференция не на Карибах была организована.
показать весь комментарий
04.07.2022 15:59 Ответить
Яка маячня та піар !
показать весь комментарий
04.07.2022 15:59 Ответить
От Украины межпарламентску группу должен возглавить Давид Хламидия, иначе все разворуют 😂🤣😂
показать весь комментарий
04.07.2022 15:59 Ответить
под контролем брата дерьмака. а то разворуют без него.
показать весь комментарий
04.07.2022 16:02 Ответить
Читаймо між рядків - для міжфракційнопрозорого дерибану бабла..або зараз створять координуючий орган та орган догляду за дерибаном..а над ним наглядову раду й збори акціонерів..капець..
показать весь комментарий
04.07.2022 15:59 Ответить
Задля чого? Баба Беня чудово фарбує кіоски...
показать весь комментарий
04.07.2022 16:01 Ответить
Краще без воровитих слуг
показать весь комментарий
04.07.2022 16:01 Ответить
Предлагаю выдать госпоже шуляк автомат и отправить на передок, чтоб она думала не как попилить деньги, а как защитить страну
показать весь комментарий
04.07.2022 16:01 Ответить
А може платформу з українських та іноземних досвідчених фахівців?
показать весь комментарий
04.07.2022 16:03 Ответить
З наглядом тих фінансових інститутів країн, які виділять фінансування.
показать весь комментарий
04.07.2022 16:07 Ответить
Недавно один великий экономист Милованов верещал, что они (слуги) сами справятся, а то, видитили иностранцы вдруг деньги украдут, а власти не достанется.
***, ну что за дебилы.
Я думаю, что уже вся Европа и США от этих идиотов в шоке.
показать весь комментарий
04.07.2022 16:04 Ответить
Це було на радіо НВ. Дебіл переконував ведучих, що українські чиновники вкрадуть 20-30% від вартості контракта, а іноземці присвоять 50-60%. За його переконаннями в США крадуть кратно більше них самих.
показать весь комментарий
04.07.2022 16:28 Ответить
не вкрадуть, візьмут комесійні за осваєння грошових коштів)))
показать весь комментарий
04.07.2022 16:32 Ответить
Як іноді прізвище точно відображає сутність людини. Шуляк явно ж походить від слова шулер!
показать весь комментарий
04.07.2022 16:06 Ответить
Обычная еврейская фамилия....
показать весь комментарий
04.07.2022 16:23 Ответить
якщо "шуляк" не даєш грошей, або Ти їх не маєш,але прешся контролювати їх витрачання, то це є доказом того, що "шуляк" аферист і корупціонер
показать весь комментарий
04.07.2022 16:07 Ответить
Я что-то пропустил?Война уже закончилась?Деньги на армию уже не нужны?
показать весь комментарий
04.07.2022 16:08 Ответить
Не нужны. Поэтому кабмин распилил полтора миллиарда на стартапы в области IT и домашнего тепличного хозяйства...
показать весь комментарий
04.07.2022 16:25 Ответить
Мені цікаво, що й де вони вже 3 місяці збираються відбудовувати. Війна закінчилась? З територіями є визначеність? А цьому бидлу аби рожу в корито швидше всунути.
показать весь комментарий
04.07.2022 18:17 Ответить
Надо больше групп и платформ
показать весь комментарий
04.07.2022 16:09 Ответить
Ніхрєна. Тільки з іноземців!!!
показать весь комментарий
04.07.2022 16:14 Ответить
Це все по воді вилами писано.
показать весь комментарий
04.07.2022 16:15 Ответить
Курочка в гнезде. яичко в пи....де. а они уже яєшню жарят.
показать весь комментарий
04.07.2022 16:18 Ответить
Ну конечно! Как же оставить миллиардные потоки без присмотра. Там же можно хорошо заработать на откатах....
показать весь комментарий
04.07.2022 16:21 Ответить
бойня за распил бабла началась!!!!!
показать весь комментарий
04.07.2022 16:22 Ответить
Як вже остогидли ці ненаситні тварюки. Мало годівниць для привладних свиней, - треба ще, ще і ще...
показать весь комментарий
04.07.2022 16:25 Ответить
Дура планує слуг поставити на всі грошові потоки від Заходу, так вони зможуть далі брати монопольно відкати і самі ж "контролювати" власну прозорість.
Для армії вона нічого не пропонує, а от до грошей вже тягнуться хоча війна іде повним ходом.
показать весь комментарий
04.07.2022 16:32 Ответить
А своїх крім "слуг народа" "Слуга народа" не хоче залучити до відбудови і контролю? Своїх з волонтерів, з оппозиції, з громадянського суспільства?
показать весь комментарий
04.07.2022 16:41 Ответить
А коли Беня поверне вкрадені 5 млрд? Шуляк не хоче спитати в зеленого? І чому Шуляк знає, що краще потібно для відновлення Чернігова за мера Атрощенко, якого зелені покидьки не пустили на коеференцію?
показать весь комментарий
04.07.2022 16:53 Ответить
а где же Агрохімія харчеваться будет?
показать весь комментарий
04.07.2022 18:19 Ответить
приобщиться межпарламентская группа, которая будет состоять из украинских и иностранных парламентариев .....
українських точно нафуй....бо кожен свої 30% буде вимагати....
показать весь комментарий
04.07.2022 19:09 Ответить
Слуги втомилися від війни. Нудно стало в Києві сидіти, у відпустку до Швейцарії закортіло! Кончені уроди. Іноземні інвестори- ні цента виродкам, все вкрадуть! Лише прямі інвестиції в конкретні об'єкти!
показать весь комментарий
04.07.2022 20:46 Ответить
 
 