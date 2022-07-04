Швейцария будет инвестировать в проекты "зеленого" восстановления Украины, - Шмыгаль
В швейцарском Лугано 4 июля подписано соглашение об инвестициях в реализацию украинских государственных и частных климатических проектов "зеленого" восстановления.
Об этом сообщил в телеграме премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
Речь идет о проектах в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и отходов.
"Украинский бизнес получит доступ к выгодным инвестициям для реализации проектов, которые будут способствовать сокращению выбросов углерода и двигать вперед "зеленую" трансформацию страны", — говорится в сообщении.
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Премьер отметил, что в обмен на "зеленые" инвестиции Швейцария будет получать от Украины верифицированные результаты смягчения изменения климата.
"Продолжаем переговоры с нашими международными партнерами, чтобы максимально расширить коалицию обновления Украины", - добавил Шмыгаль.
Напомним, 4 июля в городе Лугано на юге Швейцарии началась конференция, на которой был представлен план послевоенного восстановления Украины. В конференции принимают участие представители 40 стран и несколько десятков организаций.
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Бреше Госдеп...німа у мириканців стінки доляров...інфляція ззіла...
Второй круг для лохов?
https://delo.ua/business/kanadskii-zelenyi-investor-uxodit-s-ukrainy-posle-konflikta-s-zavodom-kolomoiskogo-390727/
відбудову Українивелике крадівництво 2.0, адже мова йде про сотні міл'ярдів від західних партнерів. "Гниди народу" зможуть нормально прібарахліцца. Замість того, аби зайнятися розробкою власного ракетного озброєння (хоча б за кордоном) і не чекати місяцями на поставки західного, зелена мразота з кожної праски товче лише про фіндопомогу на відбудову.