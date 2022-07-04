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Новости Война
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Швейцария будет инвестировать в проекты "зеленого" восстановления Украины, - Шмыгаль

экология,выбросы

В швейцарском Лугано 4 июля подписано соглашение об инвестициях в реализацию украинских государственных и частных климатических проектов "зеленого" восстановления.

Об этом сообщил в телеграме премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о проектах в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и отходов.

"Украинский бизнес получит доступ к выгодным инвестициям для реализации проектов, которые будут способствовать сокращению выбросов углерода и двигать вперед "зеленую" трансформацию страны", — говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конференция в Лугано: Представлен масштабный план восстановления Украины

Премьер отметил, что в обмен на "зеленые" инвестиции Швейцария будет получать от Украины верифицированные результаты смягчения изменения климата.

"Продолжаем переговоры с нашими международными партнерами, чтобы максимально расширить коалицию обновления Украины", - добавил Шмыгаль.

Напомним, 4 июля в городе Лугано на юге Швейцарии началась конференция, на которой был представлен план послевоенного восстановления Украины. В конференции принимают участие представители 40 стран и несколько десятков организаций.

Швейцария (612) экология (1608) Шмыгаль Денис (2680) восстановление (210)


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Топ комментарии
+4
У зелених ********* уже руки ********* від самої лише думки про відбудову України велике крадівництво 2.0, адже мова йде про сотні міл'ярдів від західних партнерів. "Гниди народу" зможуть нормально прібарахліцца. Замість того, аби зайнятися розробкою власного ракетного озброєння (хоча б за кордоном) і не чекати місяцями на поставки західного, зелена мразота з кожної праски товче лише про фіндопомогу на відбудову.
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04.07.2022 15:38
+4
Маячня та піар ! Це не роблять піч час війни!
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04.07.2022 15:45
+3
Шо опять, зеленого?
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04.07.2022 15:05
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Шо опять, зеленого?
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04.07.2022 15:05 Ответить
)))))
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04.07.2022 15:07 Ответить
есть первые лохи !! ну там же вовочку еще не знают ))))
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04.07.2022 15:11 Ответить
Не знаю я не сильно большой специалист но мне кажется что сейчас лучшим вложением это подъем нашей атомной энергетики а не зелёной которая в наших реалиях оказалась разводом с их зелёными тарифами - немцы вон доигрались с закрытием своих АЭС что кацапы их крепко за причинные места держат
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04.07.2022 15:15 Ответить
Кажуть у Госдепе шо Билл Гейтс Илан Маск и Джефф Безос хотят инвестировать в Украину триллион долярів...
Бреше Госдеп...німа у мириканців стінки доляров...інфляція ззіла...
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04.07.2022 15:19 Ответить
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04.07.2022 15:21 Ответить
Забыли твари зеленые как канадский инвестор лишился своего бизнеса ?
Второй круг для лохов?
https://delo.ua/business/kanadskii-zelenyi-investor-uxodit-s-ukrainy-posle-konflikta-s-zavodom-kolomoiskogo-390727/
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04.07.2022 15:21 Ответить
У зелених ********* уже руки ********* від самої лише думки про відбудову України велике крадівництво 2.0, адже мова йде про сотні міл'ярдів від західних партнерів. "Гниди народу" зможуть нормально прібарахліцца. Замість того, аби зайнятися розробкою власного ракетного озброєння (хоча б за кордоном) і не чекати місяцями на поставки західного, зелена мразота з кожної праски товче лише про фіндопомогу на відбудову.
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04.07.2022 15:38 Ответить
все твари во крави , додуматься зарабатывать на войне(((((((((((((((((((((
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04.07.2022 15:49 Ответить
Маячня та піар ! Це не роблять піч час війни!
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04.07.2022 15:45 Ответить
просто пиар зе команды(((((((((((((((((((((((((( вы войну остановите вот где пиар будет
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04.07.2022 15:48 Ответить
А можна спочатку закінчити війну, а потім про відбудову. А для закінчення треба відправити всіх, хто вже планує відбудову на передову на схід.
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04.07.2022 16:24 Ответить
Не надо ничего зеленого. Вообще.
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04.07.2022 16:58 Ответить
Вони такі ж лози, як і наш нелох. ПНХ. Інвестиції тільки тим , хто дійсно допомагає
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05.07.2022 12:23 Ответить
 
 