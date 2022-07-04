Швейцария будет инвестировать в проекты "зеленого" восстановления Украины, - Шмыгаль

В швейцарском Лугано 4 июля подписано соглашение об инвестициях в реализацию украинских государственных и частных климатических проектов "зеленого" восстановления.

Об этом сообщил в телеграме премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о проектах в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и отходов.

"Украинский бизнес получит доступ к выгодным инвестициям для реализации проектов, которые будут способствовать сокращению выбросов углерода и двигать вперед "зеленую" трансформацию страны", — говорится в сообщении.

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Премьер отметил, что в обмен на "зеленые" инвестиции Швейцария будет получать от Украины верифицированные результаты смягчения изменения климата.

"Продолжаем переговоры с нашими международными партнерами, чтобы максимально расширить коалицию обновления Украины", - добавил Шмыгаль.

Напомним, 4 июля в городе Лугано на юге Швейцарии началась конференция, на которой был представлен план послевоенного восстановления Украины. В конференции принимают участие представители 40 стран и несколько десятков организаций.