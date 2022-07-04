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Швейцарія інвестуватиме в проєкти "зеленого" відновлення України, - Шмигаль

экология,выбросы

У швейцарському Лугано 4 липня підписано угоду щодо інвестицій у реалізацію українських державних та приватних кліматичних проєктів "зеленого" відновлення.

Про це повідомив у телеграмі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Мова йде про проєкти у сфері електроенергетики, теплопостачання, промисловості, транспорту, будівництва, сільського господарства та відходів.

"Український бізнес отримає доступ до вигідних інвестицій для реалізації проєктів, які сприятимуть скороченню викидів вуглецю та рухатимуть вперед "зелену" трансформацію країни", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конференція в Лугано: Представлено масштабний план відбудови України

Прем'єр зазначив, що в обмін на "зелені" інвестиції Швейцарія отримуватиме від України верифіковані результати з пом’якшення зміни клімату.

"Продовжуємо переговори з нашими міжнародними партнерами, аби максимально розширити коаліцію відновлення України", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, 4 липня у місті Лугано на півдні Швейцарії почалася конференція, на якій представили план післявоєнного відновлення України. В конференції беруть участь представники 40 країн та кілька десятків організацій.

Автор: 

Швейцарія (862) екологія (1347) Шмигаль Денис (4566) відбудова (354)


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Топ коментарі
+4
У зелених ********* уже руки ********* від самої лише думки про відбудову України велике крадівництво 2.0, адже мова йде про сотні міл'ярдів від західних партнерів. "Гниди народу" зможуть нормально прібарахліцца. Замість того, аби зайнятися розробкою власного ракетного озброєння (хоча б за кордоном) і не чекати місяцями на поставки західного, зелена мразота з кожної праски товче лише про фіндопомогу на відбудову.
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04.07.2022 15:38
+4
Маячня та піар ! Це не роблять піч час війни!
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04.07.2022 15:45
+3
Шо опять, зеленого?
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04.07.2022 15:05
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Шо опять, зеленого?
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04.07.2022 15:05 Відповісти
)))))
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04.07.2022 15:07 Відповісти
есть первые лохи !! ну там же вовочку еще не знают ))))
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04.07.2022 15:11 Відповісти
Не знаю я не сильно большой специалист но мне кажется что сейчас лучшим вложением это подъем нашей атомной энергетики а не зелёной которая в наших реалиях оказалась разводом с их зелёными тарифами - немцы вон доигрались с закрытием своих АЭС что кацапы их крепко за причинные места держат
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04.07.2022 15:15 Відповісти
Кажуть у Госдепе шо Билл Гейтс Илан Маск и Джефф Безос хотят инвестировать в Украину триллион долярів...
Бреше Госдеп...німа у мириканців стінки доляров...інфляція ззіла...
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04.07.2022 15:19 Відповісти
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04.07.2022 15:21 Відповісти
Забыли твари зеленые как канадский инвестор лишился своего бизнеса ?
Второй круг для лохов?
https://delo.ua/business/kanadskii-zelenyi-investor-uxodit-s-ukrainy-posle-konflikta-s-zavodom-kolomoiskogo-390727/
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04.07.2022 15:21 Відповісти
У зелених ********* уже руки ********* від самої лише думки про відбудову України велике крадівництво 2.0, адже мова йде про сотні міл'ярдів від західних партнерів. "Гниди народу" зможуть нормально прібарахліцца. Замість того, аби зайнятися розробкою власного ракетного озброєння (хоча б за кордоном) і не чекати місяцями на поставки західного, зелена мразота з кожної праски товче лише про фіндопомогу на відбудову.
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04.07.2022 15:38 Відповісти
все твари во крави , додуматься зарабатывать на войне(((((((((((((((((((((
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04.07.2022 15:49 Відповісти
Маячня та піар ! Це не роблять піч час війни!
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04.07.2022 15:45 Відповісти
просто пиар зе команды(((((((((((((((((((((((((( вы войну остановите вот где пиар будет
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04.07.2022 15:48 Відповісти
А можна спочатку закінчити війну, а потім про відбудову. А для закінчення треба відправити всіх, хто вже планує відбудову на передову на схід.
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04.07.2022 16:24 Відповісти
Не надо ничего зеленого. Вообще.
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04.07.2022 16:58 Відповісти
Вони такі ж лози, як і наш нелох. ПНХ. Інвестиції тільки тим , хто дійсно допомагає
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05.07.2022 12:23 Відповісти
 
 