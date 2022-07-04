Швейцарія інвестуватиме в проєкти "зеленого" відновлення України, - Шмигаль

У швейцарському Лугано 4 липня підписано угоду щодо інвестицій у реалізацію українських державних та приватних кліматичних проєктів "зеленого" відновлення.

Про це повідомив у телеграмі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Мова йде про проєкти у сфері електроенергетики, теплопостачання, промисловості, транспорту, будівництва, сільського господарства та відходів.

"Український бізнес отримає доступ до вигідних інвестицій для реалізації проєктів, які сприятимуть скороченню викидів вуглецю та рухатимуть вперед "зелену" трансформацію країни", - йдеться в повідомленні.

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Прем'єр зазначив, що в обмін на "зелені" інвестиції Швейцарія отримуватиме від України верифіковані результати з пом’якшення зміни клімату.

"Продовжуємо переговори з нашими міжнародними партнерами, аби максимально розширити коаліцію відновлення України", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, 4 липня у місті Лугано на півдні Швейцарії почалася конференція, на якій представили план післявоєнного відновлення України. В конференції беруть участь представники 40 країн та кілька десятків організацій.