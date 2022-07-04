Восстановление Украины – не локальный проект, а общая задача демократического мира, - Зеленский
Восстановление Украины является не локальным проектом, а общей задачей всего цивилизованного мира.
Об этом заявил сегодня, выступая через видеосвязь на конференции по восстановлению Украины в Лугано президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Эта война не просто наша, не просто локальная где-то на востоке Европы. Это нападение России на все, что является ценностью для нас с вами. Поэтому и восстановление Украины - это не локальный проект, не проект одного народа, а общая задача демократического мира, всех стран, которые могут сказать о себе – мы цивилизованные", - заявил он.
Говоря о восстановлении, он отметил, что "конечно, это означает строительство, масштабное строительство, конечно, это означает огромное финансирование и колоссальные инвестиции. Конечно, это означает совершенно новый уровень безопасности во всей нашей стране, которой и дальше жить рядом с Россией" .
"Но это означает также новый технологический уровень. Это означает также возможность наших с вами стран, наших с вами компаний, наших с вами специалистов показать, почему свобода - мощнее любой тирании", - заявил он.
По его словам, "весной мы начали предлагать нашим партнерам присоединиться к проекту восстановления Украины. Уже тогда было очевидно, что это будет самый большой проект нашего времени – экономический, технологический, социальный, а главное – мировоззренческий".
Зеленский выразил благодарность странам, которые "положительно восприняли наши предложения взять шефство над пострадавшими от войны регионами, городами или отраслями".
"В частности, благодарен Дании за готовность стать шефом во время восстановления города Николаева. Благодарен Великобритании за интерес к восстановлению Киевской области. И также я приглашаю все страны цивилизованного мира, амбициозные компании и специалистов присоединиться к нашим усилиям", - сказал он.
По его мнению, это позволит создать миллионы новых связей в демократическом мире, Европе, между нашими странами. Каждый город, каждая громада, каждая отстроенная отрасль будет иметь историческое свидетельство о том, кто помог этому. Только представьте – это не просто флаги страны-партнера на въезде в город, а вплетенность в новую ткань жизни в Украине традиций и достояние всех, кто работал над восстановлением".
"И, безусловно, я благодарен Европейской Комиссии за инициативу создать специальную европейскую платформу обновления Украины", - отметил он.
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У дерьмака, татарова, гетманцева, бабломойського, хламідії, безумної, іншого пліснявого аналтабу та Бубочки?
Головне, не уточнювати хто кого буде робити.
та за такі слова він особисто під асфальт зариє! )
Він вже давав слово піти, як тільки порушить Закон. Четвертий рік йде, ніяк не піде.
04.07.2022
Кабмін виділив 5,9 мільярда на ремонт доріг
Джерело: https://biz.censor.net/n3351972
А як же вдячна комісія тому, хто своєю діяльністю і бездіяльністю, призвів до необхідності такої ініціативи!
«Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать нам их сейчас. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги», - сказал олигарх.
Напомним, в этом же интервью Коломойский заявил, что Украина https://hromadske.ua/ru/posts/kolomojskij-predlagaet-otvernutsya-ot-zapada-i-snova-druzhit-s-rossiej должна отвернуться от Запада и снова дружить с Россией.
«Дайте 5, 10 лет, и кровь будет забыта», - сказал Коломойский.
Також було озвучено критерії майбутнього устрою та відбудови України:
1. Україна є державою з європейською ідентичністю, яка поділяє спільні цінності та історію з іншими європейськими націями та вважає себе частиною європейської родини.
2.Україна є представницькою демократією зі змагальним політичним процесом, змінюваними у правовий спосіб політичними елітами, чесними та вільними виборами, свободою слова та незалежними медіа, захищеними правами людини, спроможним місцевим самоврядуванням.
3. Україна є відкритою ринковою економікою з рівними правилами гри та мінімальним, обмеженим законом втручанням держави.
4. Україна є захищеним простором для розвитку української та кримськотатарської культур та присутнього розмаїття різних культур та ідентичностей.
5. Українці включені в процес прийняття рішень щодо свого майбутнього на всіх рівнях. Будь-який процес ухвалення рішень є прозорим та партисипативним. Рішення обговорюються та ухвалюються з урахуванням довготермінових наслідків.
6. Ніхто не має монополії на рішення, що стосуються усіх. Громадянське суспільство є важливим способом участі громадян у суспільному житті. Держава та місцеве самоврядування відкриті до взаємодії з громадянським суспільством.
Червоні лінії, перетин яких "неприйнятний за жодних умов, оскільки тягне за собою екзистенційні ризики для України та українців":
1. Втрата державної незалежності та територіальної цілісності, депортація громадян, відмова від захисту прав людини.
2. Заморожування чи відкладення конфлікту, яке дозволить Російській Федерації відновитися й посилитися для продовження війни проти України чи створити перепони у розвитку для України.
3. Знищення чи утиски ідентичності, культури, мови, прав та свобод громадян.
4. Демонтаж демократичних інститутів, систем стримувань та противаг, відмова від демократичного процесу чи маніпуляція ними.
5. Посилення державного втручання в економіку.
6. Зменшення прозорості державного управління, розширення практик, що породжують корупцію.
7. Відмова від європейської та євроатлантичної інтеграції.
Пріоритетні завдання для розвитку України:
1. Відновлення та посилення національної безпеки, в тому числі через вступ досистеми колективної безпеки.
2. Відновлення та захист людської безпеки, в тому числі від тоталітарної спадщини радянських практик в українській політичній системі; створення умов для повернення громадян, які були вимушені покинути свої домівки або були депортовані чи полонені.
3. Захист та розвиток демократичної системи управління, політичних прав і свобод громадян.
4. Встановлення верховенства права, створення незалежної і доброчесної системи правосуддя, ефективної та справедливої системи органів правопорядку.
5. Цілісний розвиток людського капіталу, модернізація системи освіти й науки, загоєння історичної травми, зростання поваги до гідності людини.
6. Захист прав власності та заохочення приватної ініціативи у розмаїтті її проявів, створення умов для вільного розвитку підприємництва.
7. Розвиток місцевого самоврядування та субсидіарності в державному управлінні.
8. Відновлення населення та природного середовища понад історичні показники, модернізація економіки та інфраструктури, європейська інтеграція.
Джерело:
Той, який будучи за рік попередженим про напад, пиляв гроші на "великому крадівництві", продовжуючи будувати освітлені дороги для загарбника?
До речі, будьте ласкаві назвати досягнення найвеличніВшивого?
Боневтік, та здачу українських земель і десятки тисяч вбитих, закатованих, згвалтованих, міліони депортованих та виїхавших з України не пропонувати.
А Гонтарєву Захід планує призначити куратором "плану Маршала" для України.
Юрій Луценко, захищає Україну на фронті, як і Пастор, як і Береза, як і інші українські патріоти.
Порошенко, домовляється із Заходом про підтримку та допомогу Україні, та закуповує техніку, озброєння, все необхідне для ЗСУ.
"ТАКОГО ЩЕ НІХТО НЕ РОБИВ: Порошенко і волонтери купують техніку НАТО для ЗСУ!"
https://www.youtube.com/watch?v=dQBToo4pzsY
"Сначала нужно победить в войне. То есть, этот план (відновлення України - А.М.) не начнет действовать ранее следующего года. За это время западным странам нужно принять законы, которые позволяли бы передать замороженные российские деньги Украине.
Первой такой закон приняла Канада, остальные изучают и присматриваются. Здесь важны США, Германия, Франция, Великобритания, Швейцария и др. В одной только Великобритании на сегодня заморожено 350 млрд долларов российских денег, столько же - в США и тд.
Нет ни одного шанса, что эти деньги просто передадут Украине, чтобы Коломойский и его банда у власти их просто украли. Нет. Запад прекрасно знает с кем имеет дело, поэтому распределением денег будет заниматься западный управляющий орган с привлечением украинцев.
Деньги будут выделяться под конкретные проекты. Деньги будут выделяться также в обмен на реформы и меры по борьбе с коррупцией. У Запада огромный опыт в этом (восстановление Германии, Японии и тд) и велосипед изобретать не придется".
готовий приймати у будь-якій кількості
та з будь-якого боку
як легко роздавати завдання на всесвіт...і як важко визнати свої помилки.. вичистити ОПу від зрадників і зашити кишені найжадібнішим потворам які оточили напольёна...
ДУМАЄШ ТОБІ ХТОСЬ ХОЧ КОПІЙКУ В РУКИ ДАСТЬ? НЕ ДІЖДЕШСЯ,БО ВСІ ЗНАЮТЬ,ЩО ТИ КРАДІЙ І НЕУК!!!ЯК І ВСЯ ТВОЯ ШОБЛА СЛУГ!!