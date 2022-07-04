Восстановление Украины – не локальный проект, а общая задача демократического мира, - Зеленский

Восстановление Украины является не локальным проектом, а общей задачей всего цивилизованного мира.

Об этом заявил сегодня, выступая через видеосвязь на конференции по восстановлению Украины в Лугано президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Эта война не просто наша, не просто локальная где-то на востоке Европы. Это нападение России на все, что является ценностью для нас с вами. Поэтому и восстановление Украины - это не локальный проект, не проект одного народа, а общая задача демократического мира, всех стран, которые могут сказать о себе – мы цивилизованные", - заявил он.

Говоря о восстановлении, он отметил, что "конечно, это означает строительство, масштабное строительство, конечно, это означает огромное финансирование и колоссальные инвестиции. Конечно, это означает совершенно новый уровень безопасности во всей нашей стране, которой и дальше жить рядом с Россией" .

"Но это означает также новый технологический уровень. Это означает также возможность наших с вами стран, наших с вами компаний, наших с вами специалистов показать, почему свобода - мощнее любой тирании", - заявил он.

По его словам, "весной мы начали предлагать нашим партнерам присоединиться к проекту восстановления Украины. Уже тогда было очевидно, что это будет самый большой проект нашего времени – экономический, технологический, социальный, а главное – мировоззренческий".

Зеленский выразил благодарность странам, которые "положительно восприняли наши предложения взять шефство над пострадавшими от войны регионами, городами или отраслями".

"В частности, благодарен Дании за готовность стать шефом во время восстановления города Николаева. Благодарен Великобритании за интерес к восстановлению Киевской области. И также я приглашаю все страны цивилизованного мира, амбициозные компании и специалистов присоединиться к нашим усилиям", - сказал он.

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По его мнению, это позволит создать миллионы новых связей в демократическом мире, Европе, между нашими странами. Каждый город, каждая громада, каждая отстроенная отрасль будет иметь историческое свидетельство о том, кто помог этому. Только представьте – это не просто флаги страны-партнера на въезде в город, а вплетенность в новую ткань жизни в Украине традиций и достояние всех, кто работал над восстановлением".

"И, безусловно, я благодарен Европейской Комиссии за инициативу создать специальную европейскую платформу обновления Украины", - отметил он.