РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5299 посетителей онлайн
Новости Война
1 329 50

Восстановление Украины – не локальный проект, а общая задача демократического мира, - Зеленский

руїни

Восстановление Украины является не локальным проектом, а общей задачей всего цивилизованного мира.

Об этом заявил сегодня, выступая через видеосвязь на конференции по восстановлению Украины в Лугано президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Эта война не просто наша, не просто локальная где-то на востоке Европы. Это нападение России на все, что является ценностью для нас с вами. Поэтому и восстановление Украины - это не локальный проект, не проект одного народа, а общая задача демократического мира, всех стран, которые могут сказать о себе – мы цивилизованные", - заявил он.

Говоря о восстановлении, он отметил, что "конечно, это означает строительство, масштабное строительство, конечно, это означает огромное финансирование и колоссальные инвестиции. Конечно, это означает совершенно новый уровень безопасности во всей нашей стране, которой и дальше жить рядом с Россией" .

"Но это означает также новый технологический уровень. Это означает также возможность наших с вами стран, наших с вами компаний, наших с вами специалистов показать, почему свобода - мощнее любой тирании", - заявил он.

По его словам, "весной мы начали предлагать нашим партнерам присоединиться к проекту восстановления Украины. Уже тогда было очевидно, что это будет самый большой проект нашего времени – экономический, технологический, социальный, а главное – мировоззренческий".

Зеленский выразил благодарность странам, которые "положительно восприняли наши предложения взять шефство над пострадавшими от войны регионами, городами или отраслями".

"В частности, благодарен Дании за готовность стать шефом во время восстановления города Николаева. Благодарен Великобритании за интерес к восстановлению Киевской области. И также я приглашаю все страны цивилизованного мира, амбициозные компании и специалистов присоединиться к нашим усилиям", - сказал он.

Читайте: "Мы не можем сложить оружие, потому что иначе мы исчезнем", - Зеленский

По его мнению, это позволит создать миллионы новых связей в демократическом мире, Европе, между нашими странами. Каждый город, каждая громада, каждая отстроенная отрасль будет иметь историческое свидетельство о том, кто помог этому. Только представьте – это не просто флаги страны-партнера на въезде в город, а вплетенность в новую ткань жизни в Украине традиций и достояние всех, кто работал над восстановлением".

"И, безусловно, я благодарен Европейской Комиссии за инициативу создать специальную европейскую платформу обновления Украины", - отметил он.

армия РФ (19143) Зеленский Владимир (20290) Швейцария (612) восстановление (210) разрушение (161)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
Чмо нице
показать весь комментарий
04.07.2022 16:15
+7
Ишь как завдання всему миру раздает. Орел! Прямо как в 19: "война стой, раз-два"!
показать весь комментарий
04.07.2022 16:14
+7
"звісно, це означає крадівництво, масштабне крадівництво, звісно, величезного фінансування та колосальних інвестицій". (С)
показать весь комментарий
04.07.2022 16:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Навіть більше ніж 86 відсотків в *****.
показать весь комментарий
04.07.2022 16:16 Ответить
У вас 88%, це у кого?
У дерьмака, татарова, гетманцева, бабломойського, хламідії, безумної, іншого пліснявого аналтабу та Бубочки?
показать весь комментарий
04.07.2022 16:19 Ответить
Їх !!!
Головне, не уточнювати хто кого буде робити.
показать весь комментарий
04.07.2022 16:16 Ответить
Треба ще нашому Президенту дати слово,що жодної копійки вкрадено не буде
показать весь комментарий
04.07.2022 16:14 Ответить
жодної копійки? не вкрадено?
та за такі слова він особисто під асфальт зариє! )
показать весь комментарий
04.07.2022 16:18 Ответить
Пообіцяти, це не значить одружитися.
Він вже давав слово піти, як тільки порушить Закон. Четвертий рік йде, ніяк не піде.
04.07.2022
Кабмін виділив 5,9 мільярда на ремонт доріг
Джерело: https://biz.censor.net/n3351972
показать весь комментарий
04.07.2022 16:22 Ответить
Хорошо быть слабоумным , они все принимают за чистую монету ! Вас 🐏73% на пандемии и великом КРАДИВНИЦТВЕ ГРАБИЛИ , и сейчас УЖЕ РАЗВОДЯТ ,УЖЕ ДЕЛЯТ ДЕНЬГИ ПАРТНЕРОВ, а конца войны ещё не видно‼️Противно слушать , как они делят шкуру не убитого медведя
показать весь комментарий
04.07.2022 16:34 Ответить
Вже тоді було очевидно, що це буде найбільший проєкт нашого часу - економічний, технологічний, соціальний, а головне - світоглядний"(подивився куйлу в очі і побачив мир)"зелений світогляд "
показать весь комментарий
04.07.2022 16:14 Ответить
Ишь как завдання всему миру раздает. Орел! Прямо как в 19: "война стой, раз-два"!
показать весь комментарий
04.07.2022 16:14 Ответить
Чмо нице
показать весь комментарий
04.07.2022 16:15 Ответить
"звісно, це означає крадівництво, масштабне крадівництво, звісно, величезного фінансування та колосальних інвестицій". (С)
показать весь комментарий
04.07.2022 16:16 Ответить
«І, безумовно, я вдячний Європейській Комісії за ініціативу створити спеціальну європейську платформу відновлення України".
А як же вдячна комісія тому, хто своєю діяльністю і бездіяльністю, призвів до необхідності такої ініціативи!
показать весь комментарий
04.07.2022 16:17 Ответить
Коломойский интервью NYT, ноябрь 2019 года. О России. Они в любом случае сильнее. Мы должны улучшать наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, - Америка, - https://nv.ua/ukraine/politics/kolomoyskiy-o-rossii-i-ssha-novoe-rezonansnoe-zayavlenie-novosti-ukrainy-50053259.html заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это .
показать весь комментарий
04.07.2022 16:17 Ответить
2019
«Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать нам их сейчас. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги», - сказал олигарх.

Напомним, в этом же интервью Коломойский заявил, что Украина https://hromadske.ua/ru/posts/kolomojskij-predlagaet-otvernutsya-ot-zapada-i-snova-druzhit-s-rossiej должна отвернуться от Запада и снова дружить с Россией.

«Дайте 5, 10 лет, и кровь будет забыта», - сказал Коломойский.
показать весь комментарий
04.07.2022 16:26 Ответить
може спочатку виграємо? Чи попиляти грошенята аж все свербить?
показать весь комментарий
04.07.2022 16:20 Ответить
Центр громадянських свобод, Євромайдан SOS, Центр протидії корупції, "Пласт", Громадянська мережа "Опора", Рух "Чесно", Міжнародна агенція змін, Фундація DEJURE та інші.

Також було озвучено критерії майбутнього устрою та відбудови України:

1. Україна є державою з європейською ідентичністю, яка поділяє спільні цінності та історію з іншими європейськими націями та вважає себе частиною європейської родини.
2.Україна є представницькою демократією зі змагальним політичним процесом, змінюваними у правовий спосіб політичними елітами, чесними та вільними виборами, свободою слова та незалежними медіа, захищеними правами людини, спроможним місцевим самоврядуванням.
3. Україна є відкритою ринковою економікою з рівними правилами гри та мінімальним, обмеженим законом втручанням держави.
4. Україна є захищеним простором для розвитку української та кримськотатарської культур та присутнього розмаїття різних культур та ідентичностей.
5. Українці включені в процес прийняття рішень щодо свого майбутнього на всіх рівнях. Будь-який процес ухвалення рішень є прозорим та партисипативним. Рішення обговорюються та ухвалюються з урахуванням довготермінових наслідків.
6. Ніхто не має монополії на рішення, що стосуються усіх. Громадянське суспільство є важливим способом участі громадян у суспільному житті. Держава та місцеве самоврядування відкриті до взаємодії з громадянським суспільством.

Червоні лінії, перетин яких "неприйнятний за жодних умов, оскільки тягне за собою екзистенційні ризики для України та українців":

1. Втрата державної незалежності та територіальної цілісності, депортація громадян, відмова від захисту прав людини.
2. Заморожування чи відкладення конфлікту, яке дозволить Російській Федерації відновитися й посилитися для продовження війни проти України чи створити перепони у розвитку для України.
3. Знищення чи утиски ідентичності, культури, мови, прав та свобод громадян.
4. Демонтаж демократичних інститутів, систем стримувань та противаг, відмова від демократичного процесу чи маніпуляція ними.
5. Посилення державного втручання в економіку.
6. Зменшення прозорості державного управління, розширення практик, що породжують корупцію.
7. Відмова від європейської та євроатлантичної інтеграції.

Пріоритетні завдання для розвитку України:

1. Відновлення та посилення національної безпеки, в тому числі через вступ досистеми колективної безпеки.
2. Відновлення та захист людської безпеки, в тому числі від тоталітарної спадщини радянських практик в українській політичній системі; створення умов для повернення громадян, які були вимушені покинути свої домівки або були депортовані чи полонені.
3. Захист та розвиток демократичної системи управління, політичних прав і свобод громадян.
4. Встановлення верховенства права, створення незалежної і доброчесної системи правосуддя, ефективної та справедливої системи органів правопорядку.
5. Цілісний розвиток людського капіталу, модернізація системи освіти й науки, загоєння історичної травми, зростання поваги до гідності людини.
6. Захист прав власності та заохочення приватної ініціативи у розмаїтті її проявів, створення умов для вільного розвитку підприємництва.
7. Розвиток місцевого самоврядування та субсидіарності в державному управлінні.
8. Відновлення населення та природного середовища понад історичні показники, модернізація економіки та інфраструктури, європейська інтеграція.

Джерело:
показать весь комментарий
04.07.2022 16:24 Ответить
Дадуть гроші ,коли Порох буле Прем'єром,Гонтарєва- Головою Нац Банку, а Яресько - міністром фінансів
показать весь комментарий
04.07.2022 16:24 Ответить
Кого в Президенти?
показать весь комментарий
04.07.2022 16:28 Ответить
НІКОЛИ ЗНОВУ НЕ БУДЕ ЦЕ ЗЕЛЕНЕ НІЩО ПРЕЗИДЕНТОМ!!!
показать весь комментарий
04.07.2022 16:56 Ответить
Той, хто знищив економіку, енергетику, оборонку, скоротив армію, розмінував південь, оголив північ? Той, який на всі посади призначив не кращих профільних спеціалістів, а кашерних кварталівців? Той, який покриває кацапську агентуру в єрмаківській ОПі і коломойського? Той, який збирався ввести продуктові картки і жерти шашличок на "майськіє празднікі"? Не підкажете, що це за свята такі?
Той, який будучи за рік попередженим про напад, пиляв гроші на "великому крадівництві", продовжуючи будувати освітлені дороги для загарбника?
До речі, будьте ласкаві назвати досягнення найвеличніВшивого?
Боневтік, та здачу українських земель і десятки тисяч вбитих, закатованих, згвалтованих, міліони депортованих та виїхавших з України не пропонувати.
показать весь комментарий
04.07.2022 17:20 Ответить
Кошулинський!
показать весь комментарий
04.07.2022 16:42 Ответить
ВЖЕ ЦИМ МУДАКАМ ДАВАЛИ ГРОШІ,ДЕ ВОНИ? у ЛОНДОНІ В НЕРУХОМОСТІ ГОНТАРЄВОЇ,ЛУЦЕНОК,***** СОЄВОГО!! щЕ ВАМ МАЛО ЇМ ГРОШЕЙ??
показать весь комментарий
04.07.2022 16:58 Ответить
Вони в нерухомості ВАЗеленського, шиферів, бакланова, бабломойського з хламідіями, гетамнцевими, аферистовичами та іншою пліснявою поганню.
А Гонтарєву Захід планує призначити куратором "плану Маршала" для України.
Юрій Луценко, захищає Україну на фронті, як і Пастор, як і Береза, як і інші українські патріоти.
Порошенко, домовляється із Заходом про підтримку та допомогу Україні, та закуповує техніку, озброєння, все необхідне для ЗСУ.
"ТАКОГО ЩЕ НІХТО НЕ РОБИВ: Порошенко і волонтери купують техніку НАТО для ЗСУ!"
https://www.youtube.com/watch?v=dQBToo4pzsY
показать весь комментарий
04.07.2022 19:01 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/plan-marshalla-bazovye-veshhi/ Блогер з США Олег Пономар розжовує :
"Сначала нужно победить в войне. То есть, этот план (відновлення України - А.М.) не начнет действовать ранее следующего года. За это время западным странам нужно принять законы, которые позволяли бы передать замороженные российские деньги Украине.
Первой такой закон приняла Канада, остальные изучают и присматриваются. Здесь важны США, Германия, Франция, Великобритания, Швейцария и др. В одной только Великобритании на сегодня заморожено 350 млрд долларов российских денег, столько же - в США и тд.
Нет ни одного шанса, что эти деньги просто передадут Украине, чтобы Коломойский и его банда у власти их просто украли. Нет. Запад прекрасно знает с кем имеет дело, поэтому распределением денег будет заниматься западный управляющий орган с привлечением украинцев.
Деньги будут выделяться под конкретные проекты. Деньги будут выделяться также в обмен на реформы и меры по борьбе с коррупцией. У Запада огромный опыт в этом (восстановление Германии, Японии и тд) и велосипед изобретать не придется".
показать весь комментарий
04.07.2022 16:27 Ответить
Найвеличніший лідер **********
готовий приймати у будь-якій кількості
та з будь-якого боку
показать весь комментарий
04.07.2022 16:28 Ответить
Цей вилупок вже думає як не тільки з українських баранів шкіру здирати, а ще й з "демократичного світу"
показать весь комментарий
04.07.2022 16:30 Ответить
Спочатку війну виграйте.
показать весь комментарий
04.07.2022 16:31 Ответить
Яке відновлення України ? Якщо замість відновлення ми будемо репарації та контрібуції Росії платити, то в цем будуть винні не ЄС та НАТО, а той хто будував дорогі, та 23 лютого 2022 р. відводив артілерію від Чонгара.
показать весь комментарий
04.07.2022 16:35 Ответить
міжнародний злочинець Бєня, який тут переховується від реАльного правосуддя та "миє золотішко" в Україні, вже за гратами?.. нЄ?.. ну тоді до чого ці солодкі, брехливі слова, Верховний подєльнік?..(
показать весь комментарий
04.07.2022 16:40 Ответить
о как Остапа понесло...
як легко роздавати завдання на всесвіт...і як важко визнати свої помилки.. вичистити ОПу від зрадників і зашити кишені найжадібнішим потворам які оточили напольёна...
показать весь комментарий
04.07.2022 16:45 Ответить
Є думка, що Зеленський планує бути президентом другий термін, під час якого буде проведена така реформа, яка дозволить йому бути президентом і третій термін у якості премьер-міністра, такий собі міні-путін.
показать весь комментарий
04.07.2022 16:51 Ответить
ЗЕЛЕНСЬКИЙ,З ТВОЇМ СВІТОГЛЯДОМ ТРЕБА ТОБІ ЙТИ НА........
ДУМАЄШ ТОБІ ХТОСЬ ХОЧ КОПІЙКУ В РУКИ ДАСТЬ? НЕ ДІЖДЕШСЯ,БО ВСІ ЗНАЮТЬ,ЩО ТИ КРАДІЙ І НЕУК!!!ЯК І ВСЯ ТВОЯ ШОБЛА СЛУГ!!
показать весь комментарий
04.07.2022 16:54 Ответить
Блин, а сколько можно украсть! Аж не верится. Еще война не закончилась, а уже счет выставили на 750 млрд долларов! Бабки - прежде всего. Иначе еврей не будет евреем.
показать весь комментарий
04.07.2022 17:02 Ответить
Нікчема тупа, ти спочатку забери в Бені украдені 5 млрд. з Привату, а потім уже до демократичного світу звертайся. Це твоя злочинна недбалість довела Україну то такої страшної війни і здачі територій.
показать весь комментарий
04.07.2022 17:12 Ответить
А ти зелене чмо будеш самотужки відновлювати мою квартиру.
показать весь комментарий
04.07.2022 18:26 Ответить
сначала говорите об освобождение территорий. уже не смотрю военные сводки. очень больно что рашисты идут вперед
показать весь комментарий
04.07.2022 19:54 Ответить
Для того щоб вкладали гроши в Україну потрібна довіра до представників влади та суддів, а для цього потрібен закон, щоб представники наших західних партнерів мали можливість відбирати нам суддів та прокурорів, бо якщо залишити як є то більшість грошей буде розкрадено владою.
показать весь комментарий
04.07.2022 20:40 Ответить
 
 