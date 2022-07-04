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Відновлення України - не локальний проєкт, а спільне завдання демократичного світу, - Зеленський

руїни

Відновлення України є не локальним проєктом, а спільним завданням усього цивілізованого світу,

Про це заявив сьогодні, виступаючи через відеозв'язок на конференції з відновлення України в Лугано президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ця війна не просто наша, не просто локальна десь на сході Європи. Це напад Росії на все, що є цінністю для нас із вами. Тому й відновлення України - це не локальний проєкт, не проєкт одного народу, а спільне завдання демократичного світу, всіх країн, які можуть сказати про себе – ми є цивілізованими", - заявив він.

Говорячи про відновлення, він зазначив, що, "звісно, це означає будівництво, масштабне будівництво, звісно, це означає величезне фінансування та колосальні інвестиції. Звісно, це означає абсолютно новий рівень безпеки в усій нашій країні, якій і далі жити поруч із Росією".

"Але це означає також новий технологічний рівень. Це означає також можливість наших із вами країн, наших із вами компаній, наших із вами фахівців показати, чому свобода - потужніша за будь-яку тиранію", - заявив він.

За його словами, "навесні ми почали пропонувати нашим партнерам приєднатися до проєкту відновлення України. Вже тоді було очевидно, що це буде найбільший проєкт нашого часу - економічний, технологічний, соціальний, а головне - світоглядний".

Зеленський висловив подяку країнам, які "позитивно сприйняли наші пропозиції взяти шефство над регіонами, містами чи галузями, що постраждали від війни".

"Зокрема, вдячний Данії за готовність стати шефом під час відновлення міста Миколаєва. Вдячний Британії за інтерес до відновлення Київської області. І також я запрошую всі країни цивілізованого світу, амбітні компанії та фахівців приєднатися до наших зусиль", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми не можемо скласти зброю, бо інакше ми зникнемо", - Зеленський

На його думку, це дасть змогу створити мільйони нових зв'язків у демократичному світі, в Європі, між нашими країнами. Кожне місто, кожна громада, кожна відбудована галузь матиме історичне свідчення про те, хто допоміг цьому. Лише уявіть - це не просто прапори країни-партнера на в'їзді до міста, а вплетеність у нову тканину життя в Україні традицій і надбання всіх, хто працював над відновленням".

"І, безумовно, я вдячний Європейській Комісії за ініціативу створити спеціальну європейську платформу відновлення України", - зазначив він

Автор: 

армія рф (17291) Зеленський Володимир (23754) Швейцарія (862) відбудова (354) руйнування (254)


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Топ коментарі
+8
Чмо нице
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04.07.2022 16:15
+7
Ишь как завдання всему миру раздает. Орел! Прямо как в 19: "война стой, раз-два"!
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04.07.2022 16:14
+7
"звісно, це означає крадівництво, масштабне крадівництво, звісно, величезного фінансування та колосальних інвестицій". (С)
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04.07.2022 16:16
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Навіть більше ніж 86 відсотків в *****.
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04.07.2022 16:16 Відповісти
У вас 88%, це у кого?
У дерьмака, татарова, гетманцева, бабломойського, хламідії, безумної, іншого пліснявого аналтабу та Бубочки?
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04.07.2022 16:19 Відповісти
Їх !!!
Головне, не уточнювати хто кого буде робити.
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04.07.2022 16:16 Відповісти
Треба ще нашому Президенту дати слово,що жодної копійки вкрадено не буде
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04.07.2022 16:14 Відповісти
жодної копійки? не вкрадено?
та за такі слова він особисто під асфальт зариє! )
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04.07.2022 16:18 Відповісти
Пообіцяти, це не значить одружитися.
Він вже давав слово піти, як тільки порушить Закон. Четвертий рік йде, ніяк не піде.
04.07.2022
Кабмін виділив 5,9 мільярда на ремонт доріг
Джерело: https://biz.censor.net/n3351972
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04.07.2022 16:22 Відповісти
Хорошо быть слабоумным , они все принимают за чистую монету ! Вас 🐏73% на пандемии и великом КРАДИВНИЦТВЕ ГРАБИЛИ , и сейчас УЖЕ РАЗВОДЯТ ,УЖЕ ДЕЛЯТ ДЕНЬГИ ПАРТНЕРОВ, а конца войны ещё не видно‼️Противно слушать , как они делят шкуру не убитого медведя
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04.07.2022 16:34 Відповісти
Вже тоді було очевидно, що це буде найбільший проєкт нашого часу - економічний, технологічний, соціальний, а головне - світоглядний"(подивився куйлу в очі і побачив мир)"зелений світогляд "
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04.07.2022 16:14 Відповісти
Ишь как завдання всему миру раздает. Орел! Прямо как в 19: "война стой, раз-два"!
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04.07.2022 16:14 Відповісти
Чмо нице
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04.07.2022 16:15 Відповісти
"звісно, це означає крадівництво, масштабне крадівництво, звісно, величезного фінансування та колосальних інвестицій". (С)
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04.07.2022 16:16 Відповісти
«І, безумовно, я вдячний Європейській Комісії за ініціативу створити спеціальну європейську платформу відновлення України".
А як же вдячна комісія тому, хто своєю діяльністю і бездіяльністю, призвів до необхідності такої ініціативи!
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04.07.2022 16:17 Відповісти
Коломойский интервью NYT, ноябрь 2019 года. О России. Они в любом случае сильнее. Мы должны улучшать наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, - Америка, - https://nv.ua/ukraine/politics/kolomoyskiy-o-rossii-i-ssha-novoe-rezonansnoe-zayavlenie-novosti-ukrainy-50053259.html заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это .
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04.07.2022 16:17 Відповісти
2019
«Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать нам их сейчас. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги», - сказал олигарх.

Напомним, в этом же интервью Коломойский заявил, что Украина https://hromadske.ua/ru/posts/kolomojskij-predlagaet-otvernutsya-ot-zapada-i-snova-druzhit-s-rossiej должна отвернуться от Запада и снова дружить с Россией.

«Дайте 5, 10 лет, и кровь будет забыта», - сказал Коломойский.
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04.07.2022 16:26 Відповісти
може спочатку виграємо? Чи попиляти грошенята аж все свербить?
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04.07.2022 16:20 Відповісти
Центр громадянських свобод, Євромайдан SOS, Центр протидії корупції, "Пласт", Громадянська мережа "Опора", Рух "Чесно", Міжнародна агенція змін, Фундація DEJURE та інші.

Також було озвучено критерії майбутнього устрою та відбудови України:

1. Україна є державою з європейською ідентичністю, яка поділяє спільні цінності та історію з іншими європейськими націями та вважає себе частиною європейської родини.
2.Україна є представницькою демократією зі змагальним політичним процесом, змінюваними у правовий спосіб політичними елітами, чесними та вільними виборами, свободою слова та незалежними медіа, захищеними правами людини, спроможним місцевим самоврядуванням.
3. Україна є відкритою ринковою економікою з рівними правилами гри та мінімальним, обмеженим законом втручанням держави.
4. Україна є захищеним простором для розвитку української та кримськотатарської культур та присутнього розмаїття різних культур та ідентичностей.
5. Українці включені в процес прийняття рішень щодо свого майбутнього на всіх рівнях. Будь-який процес ухвалення рішень є прозорим та партисипативним. Рішення обговорюються та ухвалюються з урахуванням довготермінових наслідків.
6. Ніхто не має монополії на рішення, що стосуються усіх. Громадянське суспільство є важливим способом участі громадян у суспільному житті. Держава та місцеве самоврядування відкриті до взаємодії з громадянським суспільством.

Червоні лінії, перетин яких "неприйнятний за жодних умов, оскільки тягне за собою екзистенційні ризики для України та українців":

1. Втрата державної незалежності та територіальної цілісності, депортація громадян, відмова від захисту прав людини.
2. Заморожування чи відкладення конфлікту, яке дозволить Російській Федерації відновитися й посилитися для продовження війни проти України чи створити перепони у розвитку для України.
3. Знищення чи утиски ідентичності, культури, мови, прав та свобод громадян.
4. Демонтаж демократичних інститутів, систем стримувань та противаг, відмова від демократичного процесу чи маніпуляція ними.
5. Посилення державного втручання в економіку.
6. Зменшення прозорості державного управління, розширення практик, що породжують корупцію.
7. Відмова від європейської та євроатлантичної інтеграції.

Пріоритетні завдання для розвитку України:

1. Відновлення та посилення національної безпеки, в тому числі через вступ досистеми колективної безпеки.
2. Відновлення та захист людської безпеки, в тому числі від тоталітарної спадщини радянських практик в українській політичній системі; створення умов для повернення громадян, які були вимушені покинути свої домівки або були депортовані чи полонені.
3. Захист та розвиток демократичної системи управління, політичних прав і свобод громадян.
4. Встановлення верховенства права, створення незалежної і доброчесної системи правосуддя, ефективної та справедливої системи органів правопорядку.
5. Цілісний розвиток людського капіталу, модернізація системи освіти й науки, загоєння історичної травми, зростання поваги до гідності людини.
6. Захист прав власності та заохочення приватної ініціативи у розмаїтті її проявів, створення умов для вільного розвитку підприємництва.
7. Розвиток місцевого самоврядування та субсидіарності в державному управлінні.
8. Відновлення населення та природного середовища понад історичні показники, модернізація економіки та інфраструктури, європейська інтеграція.

Джерело:
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04.07.2022 16:24 Відповісти
Дадуть гроші ,коли Порох буле Прем'єром,Гонтарєва- Головою Нац Банку, а Яресько - міністром фінансів
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04.07.2022 16:24 Відповісти
Кого в Президенти?
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04.07.2022 16:28 Відповісти
НІКОЛИ ЗНОВУ НЕ БУДЕ ЦЕ ЗЕЛЕНЕ НІЩО ПРЕЗИДЕНТОМ!!!
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04.07.2022 16:56 Відповісти
Той, хто знищив економіку, енергетику, оборонку, скоротив армію, розмінував південь, оголив північ? Той, який на всі посади призначив не кращих профільних спеціалістів, а кашерних кварталівців? Той, який покриває кацапську агентуру в єрмаківській ОПі і коломойського? Той, який збирався ввести продуктові картки і жерти шашличок на "майськіє празднікі"? Не підкажете, що це за свята такі?
Той, який будучи за рік попередженим про напад, пиляв гроші на "великому крадівництві", продовжуючи будувати освітлені дороги для загарбника?
До речі, будьте ласкаві назвати досягнення найвеличніВшивого?
Боневтік, та здачу українських земель і десятки тисяч вбитих, закатованих, згвалтованих, міліони депортованих та виїхавших з України не пропонувати.
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04.07.2022 17:20 Відповісти
Кошулинський!
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04.07.2022 16:42 Відповісти
ВЖЕ ЦИМ МУДАКАМ ДАВАЛИ ГРОШІ,ДЕ ВОНИ? у ЛОНДОНІ В НЕРУХОМОСТІ ГОНТАРЄВОЇ,ЛУЦЕНОК,***** СОЄВОГО!! щЕ ВАМ МАЛО ЇМ ГРОШЕЙ??
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04.07.2022 16:58 Відповісти
Вони в нерухомості ВАЗеленського, шиферів, бакланова, бабломойського з хламідіями, гетамнцевими, аферистовичами та іншою пліснявою поганню.
А Гонтарєву Захід планує призначити куратором "плану Маршала" для України.
Юрій Луценко, захищає Україну на фронті, як і Пастор, як і Береза, як і інші українські патріоти.
Порошенко, домовляється із Заходом про підтримку та допомогу Україні, та закуповує техніку, озброєння, все необхідне для ЗСУ.
"ТАКОГО ЩЕ НІХТО НЕ РОБИВ: Порошенко і волонтери купують техніку НАТО для ЗСУ!"
https://www.youtube.com/watch?v=dQBToo4pzsY
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04.07.2022 19:01 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/plan-marshalla-bazovye-veshhi/ Блогер з США Олег Пономар розжовує :
"Сначала нужно победить в войне. То есть, этот план (відновлення України - А.М.) не начнет действовать ранее следующего года. За это время западным странам нужно принять законы, которые позволяли бы передать замороженные российские деньги Украине.
Первой такой закон приняла Канада, остальные изучают и присматриваются. Здесь важны США, Германия, Франция, Великобритания, Швейцария и др. В одной только Великобритании на сегодня заморожено 350 млрд долларов российских денег, столько же - в США и тд.
Нет ни одного шанса, что эти деньги просто передадут Украине, чтобы Коломойский и его банда у власти их просто украли. Нет. Запад прекрасно знает с кем имеет дело, поэтому распределением денег будет заниматься западный управляющий орган с привлечением украинцев.
Деньги будут выделяться под конкретные проекты. Деньги будут выделяться также в обмен на реформы и меры по борьбе с коррупцией. У Запада огромный опыт в этом (восстановление Германии, Японии и тд) и велосипед изобретать не придется".
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04.07.2022 16:27 Відповісти
Найвеличніший лідер **********
готовий приймати у будь-якій кількості
та з будь-якого боку
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04.07.2022 16:28 Відповісти
Цей вилупок вже думає як не тільки з українських баранів шкіру здирати, а ще й з "демократичного світу"
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04.07.2022 16:30 Відповісти
Спочатку війну виграйте.
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04.07.2022 16:31 Відповісти
Яке відновлення України ? Якщо замість відновлення ми будемо репарації та контрібуції Росії платити, то в цем будуть винні не ЄС та НАТО, а той хто будував дорогі, та 23 лютого 2022 р. відводив артілерію від Чонгара.
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04.07.2022 16:35 Відповісти
міжнародний злочинець Бєня, який тут переховується від реАльного правосуддя та "миє золотішко" в Україні, вже за гратами?.. нЄ?.. ну тоді до чого ці солодкі, брехливі слова, Верховний подєльнік?..(
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04.07.2022 16:40 Відповісти
о как Остапа понесло...
як легко роздавати завдання на всесвіт...і як важко визнати свої помилки.. вичистити ОПу від зрадників і зашити кишені найжадібнішим потворам які оточили напольёна...
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04.07.2022 16:45 Відповісти
Є думка, що Зеленський планує бути президентом другий термін, під час якого буде проведена така реформа, яка дозволить йому бути президентом і третій термін у якості премьер-міністра, такий собі міні-путін.
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04.07.2022 16:51 Відповісти
ЗЕЛЕНСЬКИЙ,З ТВОЇМ СВІТОГЛЯДОМ ТРЕБА ТОБІ ЙТИ НА........
ДУМАЄШ ТОБІ ХТОСЬ ХОЧ КОПІЙКУ В РУКИ ДАСТЬ? НЕ ДІЖДЕШСЯ,БО ВСІ ЗНАЮТЬ,ЩО ТИ КРАДІЙ І НЕУК!!!ЯК І ВСЯ ТВОЯ ШОБЛА СЛУГ!!
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04.07.2022 16:54 Відповісти
Блин, а сколько можно украсть! Аж не верится. Еще война не закончилась, а уже счет выставили на 750 млрд долларов! Бабки - прежде всего. Иначе еврей не будет евреем.
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04.07.2022 17:02 Відповісти
Нікчема тупа, ти спочатку забери в Бені украдені 5 млрд. з Привату, а потім уже до демократичного світу звертайся. Це твоя злочинна недбалість довела Україну то такої страшної війни і здачі територій.
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04.07.2022 17:12 Відповісти
А ти зелене чмо будеш самотужки відновлювати мою квартиру.
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04.07.2022 18:26 Відповісти
сначала говорите об освобождение территорий. уже не смотрю военные сводки. очень больно что рашисты идут вперед
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04.07.2022 19:54 Відповісти
Для того щоб вкладали гроши в Україну потрібна довіра до представників влади та суддів, а для цього потрібен закон, щоб представники наших західних партнерів мали можливість відбирати нам суддів та прокурорів, бо якщо залишити як є то більшість грошей буде розкрадено владою.
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04.07.2022 20:40 Відповісти
 
 