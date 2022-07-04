"Ми не можемо скласти зброю, бо інакше ми зникнемо", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що національна ідея України - мир.

Про це глава держави заявив під час виступу перед університетською спільнотою Японії, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не можемо скласти зброю, бо інакше ми зникнемо. Як держава, як народ, просто як люди. Росія обрала дорогу війни, Україна бореться на шляху до миру. Росія стріляє на знищення, Україна - для виживання. Війна - національна ідея Російської Федерації. Національна ідея України - мир", - наголосив президент.

За словами Зеленського, головна мета України - це мир.

"Мир, який є для вас звичним. Який був звичним і для нас, але все змінилось у 2014 році, коли Росія анексувала Крим і почала бойові дії на сході України.

І 24 лютого 2022 року, коли, окрім сходу, агресія РФ поширилася на південь, північ, центр, захід, коли повномасштабна війна, немов цунамі, накрила всю Україну. Мир. Те, що було нормою, а стало спогадом. Те, що для вас є нормою і залишається сьогоденням. І те, що, я вірю, для нас із вами буде майбутнім", - додав глава держави.

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