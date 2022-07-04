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Новини Війна
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"Ми не можемо скласти зброю, бо інакше ми зникнемо", - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що національна ідея України - мир.

Про це глава держави заявив під час виступу перед університетською спільнотою Японії, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не можемо скласти зброю, бо інакше ми зникнемо. Як держава, як народ, просто як люди. Росія обрала дорогу війни, Україна бореться на шляху до миру. Росія стріляє на знищення, Україна - для виживання. Війна - національна ідея Російської Федерації. Національна ідея України - мир", - наголосив президент.

За словами Зеленського, головна мета України - це мир.

"Мир, який є для вас звичним. Який був звичним і для нас, але все змінилось у 2014 році, коли Росія анексувала Крим і почала бойові дії на сході України.
І 24 лютого 2022 року, коли, окрім сходу, агресія РФ поширилася на південь, північ, центр, захід, коли повномасштабна війна, немов цунамі, накрила всю Україну. Мир. Те, що було нормою, а стало спогадом. Те, що для вас є нормою і залишається сьогоденням. І те, що, я вірю, для нас із вами буде майбутнім", - додав глава держави.

Також читайте: Україна нічого не віддає, ми повернемося завдяки тактиці та сучасній зброї, - Зеленський про відхід з Лисичанська

Автор: 

Зеленський Володимир (23754)


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Топ коментарі
+26
нарешті зрозумів, а то кілька років тому казав «нужна проста перестать стрілять»
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04.07.2022 15:48
+17
Це не знав ніхто, тільки Зеля !
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04.07.2022 15:47
+14
сказав "янелох". Не ти захищаєш державу а ЗСУ і народ України, а ти примазався.
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04.07.2022 15:49
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Це не знав ніхто, тільки Зеля !
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04.07.2022 15:47 Відповісти
Зачем комментировать то что ему написали?) Для меня например загадка, что у него в голове происходит. Может и хорошо что мы не знаем его мысли)
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04.07.2022 15:56 Відповісти
Михайло,мысли Зеленского не самые важные для Украины , важно что думает народ Украины, это наши мальчики не сдали Украину за 4 дня а Зеленский готовился к шашлыкам, и судя по тому как быстро захватили рашисты юг Украины то кроме шашлыков он больше не к чему не готовился
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04.07.2022 16:27 Відповісти
Это очень плохо не знать мысли зе.
А вдруг ты завтра проснешься уже на России.
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04.07.2022 16:52 Відповісти
Если вы будете знать эти мысли, сможете изменить ситуацию.?А я никакой не провидец, но его мысли для меня прозрачны, исходя из реальной ситуации.
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05.07.2022 00:51 Відповісти
а ви думаєте вони там є?зняв відосика та й забув як за азовців
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04.07.2022 19:53 Відповісти
нарешті зрозумів, а то кілька років тому казав «нужна проста перестать стрілять»
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04.07.2022 15:48 Відповісти
Та нє, мальчіку подсказалі...
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04.07.2022 15:51 Відповісти
Сценарій переписали...
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04.07.2022 16:10 Відповісти
Сценаристы цензора начитались.
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04.07.2022 16:29 Відповісти
Угу..коменти аналізують..
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04.07.2022 16:53 Відповісти
Ото ж вiн й перестав, а ***** нi.
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05.07.2022 00:52 Відповісти
За словами Зеленського, головна мета України - це мир. Нам не потрібен мир, нам потрібна перемога !
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04.07.2022 15:49 Відповісти
мир потрібен , нo s nachalo - перемога
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04.07.2022 15:55 Відповісти
сказав "янелох". Не ти захищаєш державу а ЗСУ і народ України, а ти примазався.
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04.07.2022 15:49 Відповісти
С какого фланга обороны вещаещь, бот?
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04.07.2022 15:55 Відповісти
З подоляківських окопів
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04.07.2022 15:58 Відповісти
А так як ти з жОПи дермака
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04.07.2022 16:01 Відповісти
Нах підеш? зебіл...
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04.07.2022 15:58 Відповісти
а ти що з окопа пишеш? Дермак підсказує?
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04.07.2022 15:59 Відповісти
Ми українська незламна нація не зникнем, бо не складемо зброю до поної перемоги над смердючим лапотним мордром...
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04.07.2022 15:49 Відповісти
А пісталєтік у тєбя імєєтся? (с) Зброю він не складе. А де та зброя?
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04.07.2022 15:53 Відповісти
поумнее ничего не смог написать, рашистик с пистолетиком???
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04.07.2022 16:05 Відповісти
Если зеля грит, шо зброi' захистити Луганскую та Донецку обл нема, то де подiвалась та зброя?
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05.07.2022 00:55 Відповісти
Вавчик, а може зайнятися срочно "развєдєнієм войск", ви ж в цьому невйопні спєціалісти?
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04.07.2022 15:50 Відповісти
Слава богу не втілив в життя свій супер план "пєрєстать стрєлять", бо України вже не було б
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04.07.2022 15:51 Відповісти
Одна из редких умных мыслей этого керманича.
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04.07.2022 15:52 Відповісти
Спічрайтери недарма хліб їдять...
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04.07.2022 15:56 Відповісти
Мы? Кто это «мы»? Ты не относишься к нашему «мы», у тебя там своя вечеринка уже который месяц!
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04.07.2022 15:52 Відповісти
Национальная идея Украины - ********** орков и вернуть утраченные территории
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04.07.2022 15:54 Відповісти
Ти вже склав зброю в 2019
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04.07.2022 15:55 Відповісти
А також закінчив війну у себе в голові і просто перестав стріляти, а ще замість фінансування армії і ДОЗу закатував гроші в асфальт!
Доречі, чому весь той новий асфальт був покладений там, де проходили основні напрямки вторгнення??
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04.07.2022 18:30 Відповісти
На повне прикриття нашого неба (усієї території) комплексами NASAMS потрібно було витрати 15% від витрачених зеленим коштів на дороги...
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04.07.2022 15:55 Відповісти
Только проблема в том что нам до 24 февраля даже стингеры не хотели продавать, а ты говоришь про новейшее ПВО, не все так работает.
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04.07.2022 15:59 Відповісти
А ми просили? На армію грошей не має. Це ж було чітко і прямо сказано.
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04.07.2022 16:01 Відповісти
Так, просили Залізний Купол. Штати начебто схвалили а Ізраїль відповів категоричним НІ
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04.07.2022 16:54 Відповісти
А навіщо просити те, на що потрібна згода Ізраїля? Ми ніби не знали, що ця країна сама у дуже складному становищі і змушена загравати із Рашкою, яка контролює більшість терористичних організацій світу та дружить із Іраном?
Якщо ти просиш те, у чому тобі однозначно відмовлять, то ти не вирішуєш проблему, а замилюєш очі.
Ви би ще в Угорщини щось попросили...
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04.07.2022 17:03 Відповісти
А как это работает?
И где такое ты услышал? От зеленского с Даниловым? Научись принимать правильную информацию, тогда поверь, заработает.
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04.07.2022 16:10 Відповісти
Панель керування наявних у нас БУКів


Панель керування NASAMS
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04.07.2022 16:13 Відповісти
нужно просто перестать мареновать шашличкі
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04.07.2022 15:56 Відповісти
У 2014 війна прийшла до нас. А ти був у Кварталі і порівнював Україну із шалавою.
Так. 24.02.22 вона прийшла і до тебе. Ти дійсно не втік (у чому ми 24% були впевнені), ти борешся (ну як виходить), але **********... Якшо для перетворення кожного малороса в Українця потрібно його президентом обирати, то ми нагаздуємо...
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04.07.2022 15:58 Відповісти
у тому й справи - не прийшла..у нього шашлик прийшов..
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04.07.2022 16:15 Відповісти
ЗСУ решает...а не власть...тем более случайный пассажир из 95 кодла...коломойши-ведмедчука-кучмы...
Концерт с Ведмедчуком пора заканчивать...и отпустить к путлеру...вместе с Оксаной...
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04.07.2022 15:58 Відповісти
твою зброю проЗебалі на дороги
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04.07.2022 15:59 Відповісти
Вот в чем "наш наивеличайший" мастер, так это пи*деть!!!! Как он уже задолбал своими ежедневными комсомольскими высерами!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.07.2022 16:01 Відповісти
Это все, что ему может доверить Дерьмак
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04.07.2022 16:09 Відповісти
Согласна на 100% вместе с победой я жду тот день когда оратор Зеленский исчезнит из медиа
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04.07.2022 16:35 Відповісти
ЗЕленое, а помнишь, как ты своим лохам-избирателям в 2018-2019 трындел, что война выгодна пятому Президенту, потому она типа и не заканчивается. А сейчас война кому выгодна? Тебе и твоим с Беней оманским оффшорам?
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04.07.2022 16:08 Відповісти
Так в ОПе ж сказали уже, что война состоялась по вине порошенко
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04.07.2022 16:10 Відповісти
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04.07.2022 16:17 Відповісти
"Ми хочемо жити. Наші сусіди бажають бачити нас мертвими. Це залишає не надто багато простору для компромісу" - Голда Меїр, 4-й прем'єр-міністр Ізраїлю
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04.07.2022 16:19 Відповісти
Почему он не говорит что сейчас национальная идея Украины -вернуть захваченные территории? Он жует о каком-то мире. Идет война ,русские без остановки идут вперед. Тоесть Родина в опасности. А он опять ударился в бутафорские философские фразы. Иногда он отдаленно напоминает болтуна Горбачёва...
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04.07.2022 16:41 Відповісти
О, так то виявляється не Порошенко весь час з 14 року хотів війни?
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04.07.2022 16:42 Відповісти
Хорошо сказал Вова, мы согласны. Сделай теперь главное. Срочно по паспорту конечно, и тем кто сами придут по собственному желанию, раздай оружие, пистолеты, АК, акм, карабины Симонова, ревнаганы, ргд, ф-1, и патронов побольше. Этого совдобра ещё есть не мало. Все знают это. Можно и ракетницы. А народ сам по 5, по 10, по соседски в отрядики соберется, сектора прострела определит, места сбора и связь с ВСУ. С ментами не хотелось бы, ну там покажет. Вот и все. Конечно чуть гранатомёта захотелось--- ну то ладно. И помни Вова закон победы в войне---вчера казалось что рано, а завтра будет поздно.
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04.07.2022 16:42 Відповісти
Про асфальт уже были комментарии? Если нет - значит и новость не новость
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04.07.2022 16:48 Відповісти
А з корупцією, яка нікуди не ділася, ми вижевемо?
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04.07.2022 17:00 Відповісти
Ты малоПИД.. роский, бенин Нарко-Дегенерат исчезнишь точно со всем своим Сбродом!
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04.07.2022 17:17 Відповісти
А що в нашого президента більше немає важливішої роботи ніж тексти читати
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04.07.2022 17:38 Відповісти
Маздон,******..и сколько людей,оборону,как можно так.
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04.07.2022 18:08 Відповісти
а ти її, зброю, в руки брав, *****!???
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04.07.2022 18:25 Відповісти
Національна ідея України повний розпад рашки.
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04.07.2022 18:30 Відповісти
Усі бойові стратеги в охвісі преЗента похрещені біля бойових телекамер.
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04.07.2022 18:32 Відповісти
Ми це хто?
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04.07.2022 19:07 Відповісти
 
 