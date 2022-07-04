"Ми не можемо скласти зброю, бо інакше ми зникнемо", - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що національна ідея України - мир.
Про це глава держави заявив під час виступу перед університетською спільнотою Японії, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми не можемо скласти зброю, бо інакше ми зникнемо. Як держава, як народ, просто як люди. Росія обрала дорогу війни, Україна бореться на шляху до миру. Росія стріляє на знищення, Україна - для виживання. Війна - національна ідея Російської Федерації. Національна ідея України - мир", - наголосив президент.
За словами Зеленського, головна мета України - це мир.
"Мир, який є для вас звичним. Який був звичним і для нас, але все змінилось у 2014 році, коли Росія анексувала Крим і почала бойові дії на сході України.
І 24 лютого 2022 року, коли, окрім сходу, агресія РФ поширилася на південь, північ, центр, захід, коли повномасштабна війна, немов цунамі, накрила всю Україну. Мир. Те, що було нормою, а стало спогадом. Те, що для вас є нормою і залишається сьогоденням. І те, що, я вірю, для нас із вами буде майбутнім", - додав глава держави.
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А вдруг ты завтра проснешься уже на России.
Доречі, чому весь той новий асфальт був покладений там, де проходили основні напрямки вторгнення??
Якщо ти просиш те, у чому тобі однозначно відмовлять, то ти не вирішуєш проблему, а замилюєш очі.
Ви би ще в Угорщини щось попросили...
И где такое ты услышал? От зеленского с Даниловым? Научись принимать правильную информацию, тогда поверь, заработает.
Панель керування NASAMS
Так. 24.02.22 вона прийшла і до тебе. Ти дійсно не втік (у чому ми 24% були впевнені), ти борешся (ну як виходить), але **********... Якшо для перетворення кожного малороса в Українця потрібно його президентом обирати, то ми нагаздуємо...
Концерт с Ведмедчуком пора заканчивать...и отпустить к путлеру...вместе с Оксаной...