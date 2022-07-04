Дефицита фруктов и овощей в Украине не будет, - Минагрополитики

В Украине не ожидается дефицита овощных культур из-за временной оккупации некоторых южных регионов страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия.

В Украине всегда было перепроизводство плодово-ягодных культур, и урожай из Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Львовской и Полтавской областей может обеспечить внутренние потребности, отмечают в министерстве.

"В этом году некоторые области, учитывая ситуацию, увеличили площади посадки овощей "борщового набора", чтобы перекрыть недостаток из-за временной оккупации южных областей и боевых действий на территории Украины", - пояснил директор департамента аграрного развития Игорь Выштак.

По его данным, в текущем году во временно оккупированной Херсонской области овощные культуры были посеяны на 40 тыс. га, что составляет около 15% от суммарных площадей под ними в стране, но потерю этого урожая можно заместить поставками из пяти областей Центральной Украины, которые также крупные производители овощей.

"Из-за временной оккупации южных территорий украинцы действительно могут ощутить ограниченное предложение ранних овощей и фруктов, но не надолго - по мере созревания этих культур в Центральной, Западной, Северной Украине и от украинских тепличных хозяйств, с задержкой две-три недели, этот вопрос будет решен ", – уточнил Выштак.

Также читайте: Россия уже вывезла 400 тысяч тонн украинского зерна, - Минагрополитики

По его данным, возможны перебои с поставками арбузов, выращиваемых преимущественно в Херсонской области.

"Что касается арбузов, то здесь ситуация более сложная. Конечно, херсонских арбузов нам не заменит никто, и рассчитывать на низкую стоимость в этом году не стоит, но урожай из Центральной и частично Южной Украины несколько компенсирует этот брак", - пояснили в министерстве.