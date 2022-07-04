Дефіциту фруктів та овочів в Україні не буде, - Мінагрополітики

В Україні не очікується дефіцит овочевих культур через тимчасову окупацію деяких південних регіонів країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства аграрної політики та продовольства.

В Україні завжди було надвиробництво плодово-ягідних культур, і врожай із Вінницької, Чернівецької, Хмельницької, Дніпропетровської, Львівської та Полтавської областей може забезпечити внутрішні потреби, наголошують в міністерстві.

"Цього року деякі області, враховуючи ситуацію, збільшили площі посадки овочів "борщового набору", щоб перекрити нестачу через тимчасову окупацію південних областей та бойові дії на території України", - пояснив директор департаменту аграрного розвитку Ігор Виштак.

За його даними, цього року в тимчасово окупованій Херсонській області овочеві культури було посіяно на 40 тис. га, що становить близько 15% від сумарних площ під ними в країні, але втрату цього врожаю можна замістити поставками з п'яти областей Центральної України, які також є великими виробниками овочів.

"Через тимчасову окупацію південних територій українці справді можуть відчути обмежену пропозицію ранніх овочів та фруктів, але не надовго - у міру дозрівання цих культур у Центральній, Західній, Північній Україні та від українських тепличних господарств, із затримкою два-три тижні, це питання буде вирішено", – уточнив Виштак.

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За його даними, можливі перебої з поставками кавунів, які вирощуються переважно на Херсонщині.

"Що стосується кавунів, то тут ситуація складніша. Звичайно, херсонських кавунів нам не замінить ніхто, і розраховувати на низьку вартість цього року не варто, але врожай із Центральної та частково Південної України дещо компенсує цей брак", - пояснили у міністерстві