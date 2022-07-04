УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11528 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 452 9

Дефіциту фруктів та овочів в Україні не буде, - Мінагрополітики

арбуз

В Україні не очікується дефіцит овочевих культур через тимчасову окупацію деяких південних регіонів країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства аграрної політики та продовольства.

В Україні завжди було надвиробництво плодово-ягідних культур, і врожай із Вінницької, Чернівецької, Хмельницької, Дніпропетровської, Львівської та Полтавської областей може забезпечити внутрішні потреби, наголошують в міністерстві.

"Цього року деякі області, враховуючи ситуацію, збільшили площі посадки овочів "борщового набору", щоб перекрити нестачу через тимчасову окупацію південних областей та бойові дії на території України", - пояснив директор департаменту аграрного розвитку Ігор Виштак.

За його даними, цього року в тимчасово окупованій Херсонській області овочеві культури було посіяно на 40 тис. га, що становить близько 15% від сумарних площ під ними в країні, але втрату цього врожаю можна замістити поставками з п'яти областей Центральної України, які також є великими виробниками овочів.

"Через тимчасову окупацію південних територій українці справді можуть відчути обмежену пропозицію ранніх овочів та фруктів, але не надовго - у міру дозрівання цих культур у Центральній, Західній, Північній Україні та від українських тепличних господарств, із затримкою два-три тижні, це питання буде вирішено", – уточнив Виштак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна має достатньо резервів для забезпечення продовольством усіх громадян, - Мінагрополітики

За його даними, можливі перебої з поставками кавунів, які вирощуються переважно на Херсонщині.

"Що стосується кавунів, то тут ситуація складніша. Звичайно, херсонських кавунів нам не замінить ніхто, і розраховувати на низьку вартість цього року не варто, але врожай із Центральної та частково Південної України дещо компенсує цей брак", - пояснили у міністерстві

Автор: 

аграрії (1470) Мінагрополітики (1547) сільське господарство (723)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зато цены будут как в Эмиратах!!!!
показати весь коментар
04.07.2022 17:48 Відповісти
Та хто б сумнівався, що будуть такі запевнення від влади. Живу в Миколаєві. Так, овочі - фрукти є, але частково імпортні, а ціни у раи вищі, ніж торік.
показати весь коментар
04.07.2022 17:49 Відповісти
Без Маріуполя, без Херсона,
без Вовчанська, Балаклії...
Без солі, черешень, кавунів...
Без Азовського моря...
тисячі вбитих і закатованих ...
Хоч поржали, правда недовго.
показати весь коментар
04.07.2022 17:58 Відповісти
Зелені шмарклі націлились і тут все розвалити?
показати весь коментар
04.07.2022 17:59 Відповісти
Ціни зараз на овочі фрукти космос
показати весь коментар
04.07.2022 18:14 Відповісти
На Бессарабці?
показати весь коментар
04.07.2022 18:17 Відповісти
В АТБ, например. Кабачки по 42 грн. Как вам?
показати весь коментар
04.07.2022 18:59 Відповісти
морозиво у Львові лімо 70г пломбір, 29грн. Кавуни недавно були по 38за кг.
показати весь коментар
04.07.2022 19:00 Відповісти
міністерство ще і знущається зі своєю мижневтікли
показати весь коментар
04.07.2022 20:10 Відповісти
 
 