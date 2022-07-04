Прямые убытки инфраструктуры Украины от агрессии РФ превысили $100 млрд, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сегодня прямые инфраструктурные убытки Украины в результате российской агрессии составляют более 100 млрд долларов.

Об этом он сказал во время выступления на Конференции по восстановлению Украины в швейцарском городе Лугано, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Уже сейчас мы формируем электронную карту Украины, где фиксируем все убытки, причиненные войной. Эта карта постоянно обновляется, убытки постоянно фиксируются и верифицируются сразу с нескольких сторон. Благодаря развитым цифровым инструментам правительства и в веб-приложении "Дія" каждый гражданин Украины может подать информацию о своем разрушенном жилье. Около 250 тысяч заявлений уже в базах", - сообщил Шмыгаль.

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Далее, по его словам, органы местной власти верифицируют эти данные и дополняют их информацией о разрушенных и поврежденных объектах социальной и критической инфраструктуры - школах, больницах, детских садах, котельных, административных зданиях.

"Параллельно с этим Офис Президента Украины, наша команда в правительстве, а также наши партнеры из Киевской школы экономики по международным стандартам проводят работу по оценке общего ущерба нашего государства. Сегодня прямые инфраструктурные убытки Украины составляют более 100 млрд долларов. Разрушены или повреждены более 1200 образовательных заведений, более 200 больниц, тысячи километров газопроводов, водопроводов и электросетей, дорог и железнодорожных путей. И каждый объект мы считаем, под каждый объект будет проект восстановления", - сказал Премьер-министр.

Он также проинформировал о двух ключевых подходах к восстановлению Украины – региональному и параметрическому.

По его словам, региональный подход заключается в региональной ответственности друзей Украины за восстановление отдельных регионов.

"Наш принцип - "Объединенные в борьбе - объединенные в восстановлении". Партнеры также получат доступ и увидят карту разрушений. На основе этой карты они совместно с правительством, экспертами и местными властями будут готовить технические проекты восстановления, трансформации регионов" , – сообщил Шмыгаль.

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Он уточнил, что речь идет не просто о выделении средств на разрушенную школу или разбитую дорогу, а о том, что "партнеры могут принести свой уникальный опыт и понимание, как построить качественно новую среду, как сформировать новое городское пространство, как построить новые объекты по лучшим стандартам".

"Второй аспект - параметрический. Это отраслевой принцип. Например, когда мы будем проводить большую кампанию энергоэффективности или строительства нового жилья, то эти кампании будут строиться на европейских параметрах. Во-первых, это будет означать новое качество восстановления, во-вторых, это будет понятно правила игры для частных инвесторов, которые мы хотим привлечь в эти проекты. В-третьих, это будет означать дальнейшую интеграцию Украины в Европейский Союз", - пояснил глава украинского правительства.

Как сообщалось, 4-5 июля в Лугано (Швейцария) проходит Конференция по восстановлению Украины, где презентуют проект соответствующего плана.