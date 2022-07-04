Послевоенное восстановление Украины будет состоять из трех этапов, - Шмыгаль

План восстановления Украины состоит из трех этапов и после победы в войне предстоит реализовать тысячи проектов по восстановлению.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль во время выступления на Конференции по вопросам восстановления Украины в швейцарском городе Лугано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"План восстановления Украины разделен на три ключевых этапа. Первый - это восстанавливать здесь и сейчас то, что возможно и что является критическим для жизни людей... Вторая часть - это быстрое восстановление, поскольку количество разрушенных объектов даже базовой инфраструктуры огромно. после завершения военных действий и победы Украины нужно будет реализовать тысячи проектов восстановления", – объяснил глава правительства.

Премьер добавил, что на втором этапе речь идет о ремонте школ, больниц, строительстве временного жилья, возвращении жизни в разрушенные города и громады.

"Третий этап этого плана – это долгосрочная трансформация, она касается всех сфер, начиная от образования, медицины и завершая "зеленым переходом" и новым военно-промышленным комплексом", - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что основа восстановления Украины – люди, экономика и инфраструктура.

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