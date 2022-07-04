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Новости Война
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Послевоенное восстановление Украины будет состоять из трех этапов, - Шмыгаль

шмигаль

План восстановления Украины состоит из трех этапов и после победы в войне предстоит реализовать тысячи проектов по восстановлению.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль во время выступления на Конференции по вопросам восстановления Украины в швейцарском городе Лугано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"План восстановления Украины разделен на три ключевых этапа. Первый - это восстанавливать здесь и сейчас то, что возможно и что является критическим для жизни людей... Вторая часть - это быстрое восстановление, поскольку количество разрушенных объектов даже базовой инфраструктуры огромно. после завершения военных действий и победы Украины нужно будет реализовать тысячи проектов восстановления", – объяснил глава правительства.

Премьер добавил, что на втором этапе речь идет о ремонте школ, больниц, строительстве временного жилья, возвращении жизни в разрушенные города и громады.

"Третий этап этого плана – это долгосрочная трансформация, она касается всех сфер, начиная от образования, медицины и завершая "зеленым переходом" и новым военно-промышленным комплексом", - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что основа восстановления Украины – люди, экономика и инфраструктура.

Читайте: Швейцария будет инвестировать в проекты "зеленого" восстановления Украины, - Шмыгаль

Шмыгаль Денис (2680) восстановление (210)


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Топ комментарии
+13
У безумных арахамий брильянтовая пыль в глазах=)
Дурачки не понимают, что американцы их на пушечный выстрел к деньгам не допустят.
Гонтарева и Яресько будут весьма щепетильны в этом вопросе =)
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04.07.2022 17:02
+11
1. Унюхать. 2. Пристроиться. 3. Спи№№ть.
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04.07.2022 16:51
+11
https://www.ponomaroleg.com/plan-marshalla-bazovye-veshhi/ Блогер з США Олег Пономар розжовує :
"Сначала нужно победить в войне. То есть, этот план (відновлення України - А.М.) не начнет действовать ранее следующего года. За это время западным странам нужно принять законы, которые позволяли бы передать замороженные российские деньги Украине.
Первой такой закон приняла Канада, остальные изучают и присматриваются. Здесь важны США, Германия, Франция, Великобритания, Швейцария и др. В одной только Великобритании на сегодня заморожено 350 млрд долларов российских денег, столько же - в США и тд.
Нет ни одного шанса, что эти деньги просто передадут Украине, чтобы Коломойский и его банда у власти их просто украли. Нет. Запад прекрасно знает с кем имеет дело, поэтому распределением денег будет заниматься западный управляющий орган с привлечением украинцев.
Деньги будут выделяться под конкретные проекты. Деньги будут выделяться также в обмен на реформы и меры по борьбе с коррупцией. У Запада огромный опыт в этом (восстановление Германии, Японии и тд) и велосипед изобретать не придется".
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04.07.2022 16:51
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1. Унюхать. 2. Пристроиться. 3. Спи№№ть.
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04.07.2022 16:51 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/plan-marshalla-bazovye-veshhi/ Блогер з США Олег Пономар розжовує :
"Сначала нужно победить в войне. То есть, этот план (відновлення України - А.М.) не начнет действовать ранее следующего года. За это время западным странам нужно принять законы, которые позволяли бы передать замороженные российские деньги Украине.
Первой такой закон приняла Канада, остальные изучают и присматриваются. Здесь важны США, Германия, Франция, Великобритания, Швейцария и др. В одной только Великобритании на сегодня заморожено 350 млрд долларов российских денег, столько же - в США и тд.
Нет ни одного шанса, что эти деньги просто передадут Украине, чтобы Коломойский и его банда у власти их просто украли. Нет. Запад прекрасно знает с кем имеет дело, поэтому распределением денег будет заниматься западный управляющий орган с привлечением украинцев.
Деньги будут выделяться под конкретные проекты. Деньги будут выделяться также в обмен на реформы и меры по борьбе с коррупцией. У Запада огромный опыт в этом (восстановление Германии, Японии и тд) и велосипед изобретать не придется".
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04.07.2022 16:51 Ответить
>Запад прекрасно знает с кем имеет дело

100%
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04.07.2022 17:22 Ответить
завершуючи "зеленим переходом"
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04.07.2022 16:53 Ответить
А що вже Шмугель війну закінчив та переміг?
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04.07.2022 16:55 Ответить
Перегони йдуть за західні гроші. Парламент змагається з кабміном. Скоро і інші підтягнуться.
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04.07.2022 16:57 Ответить
не пізди, *****, бо спочатку треба винищити всіх кацапів до ноги (чи до *** - м'ясним фляком) - тут, ув Україні

потім рпозвішати зелену наволоч по ліхтарях

а вже відтак по тому без поспіху розбиратися з ахметовськими, з тобою шмигалю - зокрема

на це треба труду й треба часу

не переживай за своє майбутнє - тобі це не допоможе ніяк
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04.07.2022 16:57 Ответить
Зараз треба думати як відновити ВПК та негайно діяти, о воно вже щось про відновлення України після перемоги у війни товче. Не зарано? Може для початку треба перемогу здобути?
Втрачають час, замість того щоб наполегливо працювати над сьогоденними питаннями.
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04.07.2022 16:57 Ответить
Строителей воздушных замков у нас всегда хватало. А вот говно разгребать, как всегда, некому ...
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04.07.2022 17:00 Ответить
Главное, чтобы восстановление Украины шло не так, как "восстановление" дорог до войны.
А для этого после победы нужны досрочные парламентские и местные выборы. Разумеется, без ОПЗЖ и прочего парашного говна и с уменьшенным % результатов выборов дегенератов от 2019 года. Иначе лучше это "восстановление" не начинать- всё опять разворуют.
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04.07.2022 17:00 Ответить
У безумных арахамий брильянтовая пыль в глазах=)
Дурачки не понимают, что американцы их на пушечный выстрел к деньгам не допустят.
Гонтарева и Яресько будут весьма щепетильны в этом вопросе =)
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04.07.2022 17:02 Ответить
Ага...Це все ми будемо робити без вас! Ви йдіть зараз на передову і здобувайте перемогу!
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04.07.2022 17:04 Ответить
как вы ******* , восстановители , ... ты сначала победи , а то рученки все потираете , мечтаете о денежных потоках
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04.07.2022 17:05 Ответить
шПигель!!! ты это расскажи бородатой бабке или своему хозяину ахмету, если Украина не избавиться от малоПИД...роского, бениного Оманского Торчка и всего вашего Сброда конец один...
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04.07.2022 17:08 Ответить
Вот, мля, я в Кривбассе не знаю что завтра будет, а эта по%бота уже посонвоенные планы корчит
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04.07.2022 17:08 Ответить
перший крок це посадка Шмигаля і всього кодла
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04.07.2022 17:09 Ответить
чуєш, зелений піdар на прізвисько шмиргаль, ти де набрав 150 уродів у лугано? ти за це, виродку, готовий відповідати?! ти іще пясля цього шось ****** гнилим ротом?!
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04.07.2022 17:09 Ответить
Післявоєнне відновлення України складатиметься з трьох етапів, - Шмигаль.

Перший етап - ПЕРЕМОГУ якось і не згадують.

Звичайно і по світу треба їздити, але фронту не уникати... Головне ж фронт - на фронті вирішується майбутнє. Потім є принцип ПЕРШОГО КЕРІВНИКА Справжній керівник не стане в протилежну сторону від фронту; від навідкладного до складання планів на майбутнє...
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04.07.2022 17:15 Ответить
Взагалі-то, перший етап - то перемогти у війні.
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04.07.2022 17:18 Ответить
George Tuka

Маю обережні позитивні сподівання, якими хочу поділитись з вами.

Моя співпраця з нашим американським другом Brock D. Bierman починалась з обговорення постачання однієї машини «Швидкої допомоги». Доволі швидко, десь за тиждень, ми вже вели мову про три машини і купу різних медикаментів.

Сказано - зроблено!

Для розвитку свого проекту надання допомоги Україні, Брок долучив різні аненції як з боку США, так і з боку ООН.

Під час наших переговорів, західні партнери висловили своє позитивне ставлення до тієї схеми, яку ми з Броком застосували.

Од самого початку ми прийняли рішення здійснювати всю роботу без залучення різних «координаційних центрів», «консультативних коміссій», "штабів", міністерств та відомств. Вся допомога від донора безпосередньо передається військовим.

Ніяких недолугих нефахових корумпованих посередників!

На днях наше співробітництво отримало додатковий напрямок: мова іде про будівництво житла. Житла, як в Україні, так і в Європі для українських біженців. Деталі ще повідомляти рано, але тішить бажання потенційних донорів так само уникати співпраці з різними державними посередниками!

Щойно отримав інформацію (не підтверджену), що Сполучені Штати поставили перед собою мету вибудувати таку систему надання допомоги Україні, яка б виключила участь в реалізації довготривалої допомоги з боку Заходу можливих бюрократичних посередницьких прокладок!

Якщо всі ці пазли поєднати в єдину картину, то у мене, нарешті, складається враження, що США вирішили рішуче «мінімізувати» корупційні ризики в процессі надання небаченої допомоги з боку Заходу!

Переконаний: 99% українців будуть аплодувати стоячи такій ініциативі!!!
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04.07.2022 17:19 Ответить
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04.07.2022 19:23 Ответить
План відновлення України складається із трьох етапів, і після перемоги у війні треба буде реалізувати тисячі проєктів з відбудови. Джерело:
Добре йому розказувати.А родичі Шмигаля сидять в окопах чи якихось будівлях,під масованими атаками артилерії? Якщо щось коментувати,то потрібно себе на місце ставити і не брати чиїсь заслуги.
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04.07.2022 17:22 Ответить
ось це л...но вже готове "вiдбудовувати" руками, що нiколи не крали.
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04.07.2022 17:31 Ответить
Та це ж знамените чаювання -
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04.07.2022 18:28 Ответить
А я даже знаю эти три этапа - Себе, себе, куму, брату и сестре!!!!!
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04.07.2022 17:37 Ответить
1. Нам дають гроші

2. Ми їх просираємо

3. Витріщаємо очі і не розуміємо як так сталося?!
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04.07.2022 17:47 Ответить
Перший етап... Перемогти кацапстан... а потім інше. Але то вже без вас хитрозроблених.
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04.07.2022 18:09 Ответить
Післявоєнне відновлення України складатиметься з трьох етапів, - Шмигаль Джерело:
З кожного етапу Зе влада хоче мати по 30 %, не менше 🤣
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04.07.2022 18:26 Ответить
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04.07.2022 18:40 Ответить
Я щось проспав, Україна вже перемогла?
Чи вже оформили договорняк десь посередині?
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04.07.2022 19:27 Ответить
о ні оманські будівельники- це вже якось без вас!!!
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04.07.2022 19:47 Ответить
3 етапи - красти, красти і красти!
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04.07.2022 21:07 Ответить
Перевиборів президента, та у ВР, створення демократичної більшості, і реформи, реформи, реформи.
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05.07.2022 00:45 Ответить
 
 