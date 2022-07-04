Послевоенное восстановление Украины будет состоять из трех этапов, - Шмыгаль
План восстановления Украины состоит из трех этапов и после победы в войне предстоит реализовать тысячи проектов по восстановлению.
Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль во время выступления на Конференции по вопросам восстановления Украины в швейцарском городе Лугано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"План восстановления Украины разделен на три ключевых этапа. Первый - это восстанавливать здесь и сейчас то, что возможно и что является критическим для жизни людей... Вторая часть - это быстрое восстановление, поскольку количество разрушенных объектов даже базовой инфраструктуры огромно. после завершения военных действий и победы Украины нужно будет реализовать тысячи проектов восстановления", – объяснил глава правительства.
Премьер добавил, что на втором этапе речь идет о ремонте школ, больниц, строительстве временного жилья, возвращении жизни в разрушенные города и громады.
"Третий этап этого плана – это долгосрочная трансформация, она касается всех сфер, начиная от образования, медицины и завершая "зеленым переходом" и новым военно-промышленным комплексом", - сказал Шмыгаль.
Он подчеркнул, что основа восстановления Украины – люди, экономика и инфраструктура.
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"Сначала нужно победить в войне. То есть, этот план (відновлення України - А.М.) не начнет действовать ранее следующего года. За это время западным странам нужно принять законы, которые позволяли бы передать замороженные российские деньги Украине.
Первой такой закон приняла Канада, остальные изучают и присматриваются. Здесь важны США, Германия, Франция, Великобритания, Швейцария и др. В одной только Великобритании на сегодня заморожено 350 млрд долларов российских денег, столько же - в США и тд.
Нет ни одного шанса, что эти деньги просто передадут Украине, чтобы Коломойский и его банда у власти их просто украли. Нет. Запад прекрасно знает с кем имеет дело, поэтому распределением денег будет заниматься западный управляющий орган с привлечением украинцев.
Деньги будут выделяться под конкретные проекты. Деньги будут выделяться также в обмен на реформы и меры по борьбе с коррупцией. У Запада огромный опыт в этом (восстановление Германии, Японии и тд) и велосипед изобретать не придется".
100%
потім рпозвішати зелену наволоч по ліхтарях
а вже відтак по тому без поспіху розбиратися з ахметовськими, з тобою шмигалю - зокрема
на це треба труду й треба часу
не переживай за своє майбутнє - тобі це не допоможе ніяк
Втрачають час, замість того щоб наполегливо працювати над сьогоденними питаннями.
А для этого после победы нужны досрочные парламентские и местные выборы. Разумеется, без ОПЗЖ и прочего парашного говна и с уменьшенным % результатов выборов дегенератов от 2019 года. Иначе лучше это "восстановление" не начинать- всё опять разворуют.
Дурачки не понимают, что американцы их на пушечный выстрел к деньгам не допустят.
Гонтарева и Яресько будут весьма щепетильны в этом вопросе =)
Перший етап - ПЕРЕМОГУ якось і не згадують.
Звичайно і по світу треба їздити, але фронту не уникати... Головне ж фронт - на фронті вирішується майбутнє. Потім є принцип ПЕРШОГО КЕРІВНИКА Справжній керівник не стане в протилежну сторону від фронту; від навідкладного до складання планів на майбутнє...
Маю обережні позитивні сподівання, якими хочу поділитись з вами.
Моя співпраця з нашим американським другом Brock D. Bierman починалась з обговорення постачання однієї машини «Швидкої допомоги». Доволі швидко, десь за тиждень, ми вже вели мову про три машини і купу різних медикаментів.
Сказано - зроблено!
Для розвитку свого проекту надання допомоги Україні, Брок долучив різні аненції як з боку США, так і з боку ООН.
Під час наших переговорів, західні партнери висловили своє позитивне ставлення до тієї схеми, яку ми з Броком застосували.
Од самого початку ми прийняли рішення здійснювати всю роботу без залучення різних «координаційних центрів», «консультативних коміссій», "штабів", міністерств та відомств. Вся допомога від донора безпосередньо передається військовим.
Ніяких недолугих нефахових корумпованих посередників!
На днях наше співробітництво отримало додатковий напрямок: мова іде про будівництво житла. Житла, як в Україні, так і в Європі для українських біженців. Деталі ще повідомляти рано, але тішить бажання потенційних донорів так само уникати співпраці з різними державними посередниками!
Щойно отримав інформацію (не підтверджену), що Сполучені Штати поставили перед собою мету вибудувати таку систему надання допомоги Україні, яка б виключила участь в реалізації довготривалої допомоги з боку Заходу можливих бюрократичних посередницьких прокладок!
Якщо всі ці пазли поєднати в єдину картину, то у мене, нарешті, складається враження, що США вирішили рішуче «мінімізувати» корупційні ризики в процессі надання небаченої допомоги з боку Заходу!
Переконаний: 99% українців будуть аплодувати стоячи такій ініциативі!!!
Добре йому розказувати.А родичі Шмигаля сидять в окопах чи якихось будівлях,під масованими атаками артилерії? Якщо щось коментувати,то потрібно себе на місце ставити і не брати чиїсь заслуги.
2. Ми їх просираємо
3. Витріщаємо очі і не розуміємо як так сталося?!
З кожного етапу Зе влада хоче мати по 30 %, не менше 🤣
Чи вже оформили договорняк десь посередині?