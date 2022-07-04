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Новини Війна
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Післявоєнне відновлення України складатиметься з трьох етапів, - Шмигаль

шмигаль

План відновлення України складається із трьох етапів, і після перемоги у війні треба буде реалізувати тисячі проєктів з відбудови.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час виступу на Конференції з питань відновлення України у швейцарському місті Лугано, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"План відновлення України розділений на три ключові етапи. Перший - це відновлювати тут і зараз те, що можливо і що є критичним для життя людей... Друга частина - це швидке відновлення, оскільки кількість зруйнованих об'єктів навіть базової інфраструктури величезна. Одразу після завершення воєнних дій та перемоги України потрібно буде реалізувати тисячі проєктів відбудови", - пояснив глава уряду.

Прем'єр додав, що на другому етапі йдеться про ремонт шкіл, лікарень, будівництво тимчасового житла, повернення життя у зруйновані міста і громади.

"Третій етап цього плану - це довгострокова трансформація, вона стосується всіх сфер, починаючи від освіти, медицини і завершуючи "зеленим переходом" та новим військово-промисловим комплексом", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що основа відновлення України - люди, економіка та інфраструктура.

Читайте: Швейцарія інвестуватиме в проєкти "зеленого" відновлення України, - Шмигаль

Автор: 

Шмигаль Денис (4566) відбудова (354)


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Топ коментарі
+13
У безумных арахамий брильянтовая пыль в глазах=)
Дурачки не понимают, что американцы их на пушечный выстрел к деньгам не допустят.
Гонтарева и Яресько будут весьма щепетильны в этом вопросе =)
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04.07.2022 17:02
+11
1. Унюхать. 2. Пристроиться. 3. Спи№№ть.
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04.07.2022 16:51
+11
https://www.ponomaroleg.com/plan-marshalla-bazovye-veshhi/ Блогер з США Олег Пономар розжовує :
"Сначала нужно победить в войне. То есть, этот план (відновлення України - А.М.) не начнет действовать ранее следующего года. За это время западным странам нужно принять законы, которые позволяли бы передать замороженные российские деньги Украине.
Первой такой закон приняла Канада, остальные изучают и присматриваются. Здесь важны США, Германия, Франция, Великобритания, Швейцария и др. В одной только Великобритании на сегодня заморожено 350 млрд долларов российских денег, столько же - в США и тд.
Нет ни одного шанса, что эти деньги просто передадут Украине, чтобы Коломойский и его банда у власти их просто украли. Нет. Запад прекрасно знает с кем имеет дело, поэтому распределением денег будет заниматься западный управляющий орган с привлечением украинцев.
Деньги будут выделяться под конкретные проекты. Деньги будут выделяться также в обмен на реформы и меры по борьбе с коррупцией. У Запада огромный опыт в этом (восстановление Германии, Японии и тд) и велосипед изобретать не придется".
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04.07.2022 16:51
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1. Унюхать. 2. Пристроиться. 3. Спи№№ть.
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04.07.2022 16:51 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/plan-marshalla-bazovye-veshhi/ Блогер з США Олег Пономар розжовує :
"Сначала нужно победить в войне. То есть, этот план (відновлення України - А.М.) не начнет действовать ранее следующего года. За это время западным странам нужно принять законы, которые позволяли бы передать замороженные российские деньги Украине.
Первой такой закон приняла Канада, остальные изучают и присматриваются. Здесь важны США, Германия, Франция, Великобритания, Швейцария и др. В одной только Великобритании на сегодня заморожено 350 млрд долларов российских денег, столько же - в США и тд.
Нет ни одного шанса, что эти деньги просто передадут Украине, чтобы Коломойский и его банда у власти их просто украли. Нет. Запад прекрасно знает с кем имеет дело, поэтому распределением денег будет заниматься западный управляющий орган с привлечением украинцев.
Деньги будут выделяться под конкретные проекты. Деньги будут выделяться также в обмен на реформы и меры по борьбе с коррупцией. У Запада огромный опыт в этом (восстановление Германии, Японии и тд) и велосипед изобретать не придется".
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04.07.2022 16:51 Відповісти
>Запад прекрасно знает с кем имеет дело

100%
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04.07.2022 17:22 Відповісти
завершуючи "зеленим переходом"
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04.07.2022 16:53 Відповісти
А що вже Шмугель війну закінчив та переміг?
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04.07.2022 16:55 Відповісти
Перегони йдуть за західні гроші. Парламент змагається з кабміном. Скоро і інші підтягнуться.
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04.07.2022 16:57 Відповісти
не пізди, *****, бо спочатку треба винищити всіх кацапів до ноги (чи до *** - м'ясним фляком) - тут, ув Україні

потім рпозвішати зелену наволоч по ліхтарях

а вже відтак по тому без поспіху розбиратися з ахметовськими, з тобою шмигалю - зокрема

на це треба труду й треба часу

не переживай за своє майбутнє - тобі це не допоможе ніяк
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04.07.2022 16:57 Відповісти
Зараз треба думати як відновити ВПК та негайно діяти, о воно вже щось про відновлення України після перемоги у війни товче. Не зарано? Може для початку треба перемогу здобути?
Втрачають час, замість того щоб наполегливо працювати над сьогоденними питаннями.
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04.07.2022 16:57 Відповісти
Строителей воздушных замков у нас всегда хватало. А вот говно разгребать, как всегда, некому ...
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04.07.2022 17:00 Відповісти
Главное, чтобы восстановление Украины шло не так, как "восстановление" дорог до войны.
А для этого после победы нужны досрочные парламентские и местные выборы. Разумеется, без ОПЗЖ и прочего парашного говна и с уменьшенным % результатов выборов дегенератов от 2019 года. Иначе лучше это "восстановление" не начинать- всё опять разворуют.
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04.07.2022 17:00 Відповісти
У безумных арахамий брильянтовая пыль в глазах=)
Дурачки не понимают, что американцы их на пушечный выстрел к деньгам не допустят.
Гонтарева и Яресько будут весьма щепетильны в этом вопросе =)
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04.07.2022 17:02 Відповісти
Ага...Це все ми будемо робити без вас! Ви йдіть зараз на передову і здобувайте перемогу!
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04.07.2022 17:04 Відповісти
как вы ******* , восстановители , ... ты сначала победи , а то рученки все потираете , мечтаете о денежных потоках
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04.07.2022 17:05 Відповісти
шПигель!!! ты это расскажи бородатой бабке или своему хозяину ахмету, если Украина не избавиться от малоПИД...роского, бениного Оманского Торчка и всего вашего Сброда конец один...
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04.07.2022 17:08 Відповісти
Вот, мля, я в Кривбассе не знаю что завтра будет, а эта по%бота уже посонвоенные планы корчит
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04.07.2022 17:08 Відповісти
перший крок це посадка Шмигаля і всього кодла
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04.07.2022 17:09 Відповісти
чуєш, зелений піdар на прізвисько шмиргаль, ти де набрав 150 уродів у лугано? ти за це, виродку, готовий відповідати?! ти іще пясля цього шось ****** гнилим ротом?!
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04.07.2022 17:09 Відповісти
Післявоєнне відновлення України складатиметься з трьох етапів, - Шмигаль.

Перший етап - ПЕРЕМОГУ якось і не згадують.

Звичайно і по світу треба їздити, але фронту не уникати... Головне ж фронт - на фронті вирішується майбутнє. Потім є принцип ПЕРШОГО КЕРІВНИКА Справжній керівник не стане в протилежну сторону від фронту; від навідкладного до складання планів на майбутнє...
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04.07.2022 17:15 Відповісти
Взагалі-то, перший етап - то перемогти у війні.
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04.07.2022 17:18 Відповісти
George Tuka

Маю обережні позитивні сподівання, якими хочу поділитись з вами.

Моя співпраця з нашим американським другом Brock D. Bierman починалась з обговорення постачання однієї машини «Швидкої допомоги». Доволі швидко, десь за тиждень, ми вже вели мову про три машини і купу різних медикаментів.

Сказано - зроблено!

Для розвитку свого проекту надання допомоги Україні, Брок долучив різні аненції як з боку США, так і з боку ООН.

Під час наших переговорів, західні партнери висловили своє позитивне ставлення до тієї схеми, яку ми з Броком застосували.

Од самого початку ми прийняли рішення здійснювати всю роботу без залучення різних «координаційних центрів», «консультативних коміссій», "штабів", міністерств та відомств. Вся допомога від донора безпосередньо передається військовим.

Ніяких недолугих нефахових корумпованих посередників!

На днях наше співробітництво отримало додатковий напрямок: мова іде про будівництво житла. Житла, як в Україні, так і в Європі для українських біженців. Деталі ще повідомляти рано, але тішить бажання потенційних донорів так само уникати співпраці з різними державними посередниками!

Щойно отримав інформацію (не підтверджену), що Сполучені Штати поставили перед собою мету вибудувати таку систему надання допомоги Україні, яка б виключила участь в реалізації довготривалої допомоги з боку Заходу можливих бюрократичних посередницьких прокладок!

Якщо всі ці пазли поєднати в єдину картину, то у мене, нарешті, складається враження, що США вирішили рішуче «мінімізувати» корупційні ризики в процессі надання небаченої допомоги з боку Заходу!

Переконаний: 99% українців будуть аплодувати стоячи такій ініциативі!!!
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04.07.2022 17:19 Відповісти
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04.07.2022 19:23 Відповісти
План відновлення України складається із трьох етапів, і після перемоги у війні треба буде реалізувати тисячі проєктів з відбудови. Джерело:
Добре йому розказувати.А родичі Шмигаля сидять в окопах чи якихось будівлях,під масованими атаками артилерії? Якщо щось коментувати,то потрібно себе на місце ставити і не брати чиїсь заслуги.
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04.07.2022 17:22 Відповісти
ось це л...но вже готове "вiдбудовувати" руками, що нiколи не крали.
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04.07.2022 17:31 Відповісти
Та це ж знамените чаювання -
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04.07.2022 18:28 Відповісти
А я даже знаю эти три этапа - Себе, себе, куму, брату и сестре!!!!!
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04.07.2022 17:37 Відповісти
1. Нам дають гроші

2. Ми їх просираємо

3. Витріщаємо очі і не розуміємо як так сталося?!
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04.07.2022 17:47 Відповісти
Перший етап... Перемогти кацапстан... а потім інше. Але то вже без вас хитрозроблених.
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04.07.2022 18:09 Відповісти
Післявоєнне відновлення України складатиметься з трьох етапів, - Шмигаль Джерело:
З кожного етапу Зе влада хоче мати по 30 %, не менше 🤣
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04.07.2022 18:26 Відповісти
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04.07.2022 18:40 Відповісти
Я щось проспав, Україна вже перемогла?
Чи вже оформили договорняк десь посередині?
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04.07.2022 19:27 Відповісти
о ні оманські будівельники- це вже якось без вас!!!
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04.07.2022 19:47 Відповісти
3 етапи - красти, красти і красти!
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04.07.2022 21:07 Відповісти
Перевиборів президента, та у ВР, створення демократичної більшості, і реформи, реформи, реформи.
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05.07.2022 00:45 Відповісти
 
 