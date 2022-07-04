Післявоєнне відновлення України складатиметься з трьох етапів, - Шмигаль.

План відновлення України складається із трьох етапів, і після перемоги у війні треба буде реалізувати тисячі проєктів з відбудови.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час виступу на Конференції з питань відновлення України у швейцарському місті Лугано, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"План відновлення України розділений на три ключові етапи. Перший - це відновлювати тут і зараз те, що можливо і що є критичним для життя людей... Друга частина - це швидке відновлення, оскільки кількість зруйнованих об'єктів навіть базової інфраструктури величезна. Одразу після завершення воєнних дій та перемоги України потрібно буде реалізувати тисячі проєктів відбудови", - пояснив глава уряду.

Прем'єр додав, що на другому етапі йдеться про ремонт шкіл, лікарень, будівництво тимчасового житла, повернення життя у зруйновані міста і громади.

"Третій етап цього плану - це довгострокова трансформація, вона стосується всіх сфер, починаючи від освіти, медицини і завершуючи "зеленим переходом" та новим військово-промисловим комплексом", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що основа відновлення України - люди, економіка та інфраструктура.

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