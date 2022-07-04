Путин рассчитывал переиграть НАТО, но он просчитался, - Дуда
Российский президент Владимир Путин не смог "переиграть" страны НАТО и внести раздор среди членов Альянса для достижения своих агрессивных целей.
Об этом в начале заседания Совета национальной безопасности Польши, где обсуждались результаты саммита НАТО в Мадриде, отметил в понедельник президент РП Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Путин рассчитывал, что ему удастся переиграть НАТО, но он просчитался. Он думал, что сможет посеять раздор между странами Альянса, что страны НАТО не смогут вместе принять важные решения, которые будут формировать сферу безопасности. Такие решения были приняты и они во многих аспектах есть очень конкретными", - подчеркнул Дуда.
По его словам, на саммите удалось принять три важных документа: Стратегическую концепцию НАТО, где фиксируется изменение подходов к восточному флангу Альянса и реальная угроза со стороны России; общую декларацию, где удалось договориться по всем важным позициям; достигнуто согласие о принятии в НАТО новых членов – Швеции и Финляндии.
"Сейчас граница Альянса расширится на 1400 км, что является не лучшим новшеством для российских властей, имеющих амбиции поглощения и господства над другими",- констатировал польский лидер.
Он добавил, что в ходе саммита также обсуждены угрозы со стороны Китая, а также ситуация с возможным голодом в Северной Африке и на Ближнем Востоке из-за продовольственного кризиса, который может возникнуть в результате российской агрессии в Украине.
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Це коли жертва своєю поведінкою сама провокує злочинця чи психічно нездорову людину на злочин. Але віктимно себе може поводити не лише одна конкретна людина, а й ціла країна.
Один раз зробити помилку не смертельно, головне здобути уроки з цієї помилки. Ось вдруге робити ту ж помилку, це вже набагато гірше.
Кримінологія вивчає мотиви та створює теорію, криміналістика застосовує на практиці
Бо по великому рахунку, завдяки людській дурості, жадібності та недалекоглядності, людина, що без папірця не може двох слів зв'язати, стала президентом України!
Мати поруч сусіда-людожера і чверть століття сподіватися на те, що цього не може статися, тому що цього не може статися ніколи...
Це була не найкраща лінія поведінки України. Польща та країни Балтії одразу пішли до НАТО. А Україна все сподівалася на руське - "авось-пронесет".
Віктимна поведінка у чистому вигляді
Какая ирония всё опять возвратилось к древней Греции: Вне политики = Идиот
Не ухода из политической жизни, а элементарного физического ухода в лучший из миров.
Именно что они тот пустой балласт, который облепил здоровые силы страны и неумолимо тянет ее в болото.
Терпеливо, ни на день не прекращать воспитание молодого поколения в духе демократии и свободы и не менее терпеливо, сцепив зубы, ждать пока все эти недобитки "великава и магучева" не уйдут в страну вечного коммунизма.
Нужны два переходных поколения, как минимум
К сожалению, 30 лет уже потеряно и ядовитые семена пустили свои новые ядовитые ростки.
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
В реалі НАТО сидить засунувши язики в сраку, а ***** безкарно і з насолодою вбиває людей в Україні. Чого ***** і хотіло...
Так шо, панове, не скажіть. Щось в цьому є. Зовсім не так вони глибоко прогнулися, як ***** очікував.