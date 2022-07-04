Путин рассчитывал переиграть НАТО, но он просчитался, - Дуда

Российский президент Владимир Путин не смог "переиграть" страны НАТО и внести раздор среди членов Альянса для достижения своих агрессивных целей.

Об этом в начале заседания Совета национальной безопасности Польши, где обсуждались результаты саммита НАТО в Мадриде, отметил в понедельник президент РП Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Путин рассчитывал, что ему удастся переиграть НАТО, но он просчитался. Он думал, что сможет посеять раздор между странами Альянса, что страны НАТО не смогут вместе принять важные решения, которые будут формировать сферу безопасности. Такие решения были приняты и они во многих аспектах есть очень конкретными", - подчеркнул Дуда.

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По его словам, на саммите удалось принять три важных документа: Стратегическую концепцию НАТО, где фиксируется изменение подходов к восточному флангу Альянса и реальная угроза со стороны России; общую декларацию, где удалось договориться по всем важным позициям; достигнуто согласие о принятии в НАТО новых членов – Швеции и Финляндии.

"Сейчас граница Альянса расширится на 1400 км, что является не лучшим новшеством для российских властей, имеющих амбиции поглощения и господства над другими",- констатировал польский лидер.

Он добавил, что в ходе саммита также обсуждены угрозы со стороны Китая, а также ситуация с возможным голодом в Северной Африке и на Ближнем Востоке из-за продовольственного кризиса, который может возникнуть в результате российской агрессии в Украине.