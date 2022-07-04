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Новости Война
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Путин рассчитывал переиграть НАТО, но он просчитался, - Дуда

дуда

Российский президент Владимир Путин не смог "переиграть" страны НАТО и внести раздор среди членов Альянса для достижения своих агрессивных целей.

Об этом в начале заседания Совета национальной безопасности Польши, где обсуждались результаты саммита НАТО в Мадриде, отметил в понедельник президент РП Анджей Дуда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Путин рассчитывал, что ему удастся переиграть НАТО, но он просчитался. Он думал, что сможет посеять раздор между странами Альянса, что страны НАТО не смогут вместе принять важные решения, которые будут формировать сферу безопасности. Такие решения были приняты и они во многих аспектах есть очень конкретными", - подчеркнул Дуда.

Читайте: Дуда выразил сомнение, что Беларусь официально вступит в войну против Украины

По его словам, на саммите удалось принять три важных документа: Стратегическую концепцию НАТО, где фиксируется изменение подходов к восточному флангу Альянса и реальная угроза со стороны России; общую декларацию, где удалось договориться по всем важным позициям; достигнуто согласие о принятии в НАТО новых членов – Швеции и Финляндии.

"Сейчас граница Альянса расширится на 1400 км, что является не лучшим новшеством для российских властей, имеющих амбиции поглощения и господства над другими",- констатировал польский лидер.

Он добавил, что в ходе саммита также обсуждены угрозы со стороны Китая, а также ситуация с возможным голодом в Северной Африке и на Ближнем Востоке из-за продовольственного кризиса, который может возникнуть в результате российской агрессии в Украине.

НАТО (9970) путин владимир (31231) Дуда Анджей (755)


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Топ комментарии
+17
Может біть потому что мі 30 лет крутили задницей перед Росией...выбирали себе проросийскую власть и позволяли россиянам и их политикам дурить наше население что НАТО ВРАГ? Юлька и одесские бабки выходии на митинги против кораблей нато....и теперь мы имеем результат...вполне логический...очевидно что за наши ошибки мы расплачиваемся своей кровью...или вы думаете что каштаны из огня должны за нашу тупую политику таскать другие?...80% населения жило с фразой "Я в не политики" - теперь Политика берёт то что ей задолжали...

Какая ирония всё опять возвратилось к древней Греции: Вне политики = Идиот
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04.07.2022 18:01
+11
У криміналістиці є таке поняття - віктимність.
Це коли жертва своєю поведінкою сама провокує злочинця чи психічно нездорову людину на злочин. Але віктимно себе може поводити не лише одна конкретна людина, а й ціла країна.
Один раз зробити помилку не смертельно, головне здобути уроки з цієї помилки. Ось вдруге робити ту ж помилку, це вже набагато гірше.
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04.07.2022 18:01
+10
Ми звісно раді за НАТО, але чому за наш рахунок???
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04.07.2022 17:48
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Ми звісно раді за НАТО, але чому за наш рахунок???
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04.07.2022 17:48 Ответить
Це доля України повсякчас опинятися в епіцентрі боротьби євроцивілізації з московською ордою!!!)))
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04.07.2022 17:57 Ответить
У криміналістиці є таке поняття - віктимність.
Це коли жертва своєю поведінкою сама провокує злочинця чи психічно нездорову людину на злочин. Але віктимно себе може поводити не лише одна конкретна людина, а й ціла країна.
Один раз зробити помилку не смертельно, головне здобути уроки з цієї помилки. Ось вдруге робити ту ж помилку, це вже набагато гірше.
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04.07.2022 18:01 Ответить
Взагалі то не криміналістика, а кримінологія.
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04.07.2022 18:07 Ответить
Без різниці.
Кримінологія вивчає мотиви та створює теорію, криміналістика застосовує на практиці
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04.07.2022 18:18 Ответить
Я правильно зрозумів вас, що Україна сама винувата, що на неї підло напала фашистська параша?
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04.07.2022 18:54 Ответить
Біда України в тому,що маючи неадекватного,споконвічного ворога,опинилась необороноздатною,головним чином завдяки діяльності кремлівських гнид !!!!)))
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04.07.2022 19:10 Ответить
Михайло Грушевський, 1920 рік:

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04.07.2022 19:27 Ответить
Біда в людях, що обирають таку владу!
Бо по великому рахунку, завдяки людській дурості, жадібності та недалекоглядності, людина, що без папірця не може двох слів зв'язати, стала президентом України!
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04.07.2022 19:37 Ответить
Під час війни голосувати за людину із шоубізу і потім закопувати гроші в будівництво доріг та інфраструктури не враховуючи можливість посилення військових дій з боку россії це вина Українського народу чи ще когось?
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04.07.2022 19:30 Ответить
Ви мене зрозуміли правильно.
Мати поруч сусіда-людожера і чверть століття сподіватися на те, що цього не може статися, тому що цього не може статися ніколи...
Це була не найкраща лінія поведінки України. Польща та країни Балтії одразу пішли до НАТО. А Україна все сподівалася на руське - "авось-пронесет".
Віктимна поведінка у чистому вигляді
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04.07.2022 19:31 Ответить
Может біть потому что мі 30 лет крутили задницей перед Росией...выбирали себе проросийскую власть и позволяли россиянам и их политикам дурить наше население что НАТО ВРАГ? Юлька и одесские бабки выходии на митинги против кораблей нато....и теперь мы имеем результат...вполне логический...очевидно что за наши ошибки мы расплачиваемся своей кровью...или вы думаете что каштаны из огня должны за нашу тупую политику таскать другие?...80% населения жило с фразой "Я в не политики" - теперь Политика берёт то что ей задолжали...

Какая ирония всё опять возвратилось к древней Греции: Вне политики = Идиот
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04.07.2022 18:01 Ответить
Нет у Украины другого выхода, как терпеливо ждать ухода поколения совка, поколения "мышебратства".
Не ухода из политической жизни, а элементарного физического ухода в лучший из миров.
Именно что они тот пустой балласт, который облепил здоровые силы страны и неумолимо тянет ее в болото.
Терпеливо, ни на день не прекращать воспитание молодого поколения в духе демократии и свободы и не менее терпеливо, сцепив зубы, ждать пока все эти недобитки "великава и магучева" не уйдут в страну вечного коммунизма.
Нужны два переходных поколения, как минимум
К сожалению, 30 лет уже потеряно и ядовитые семена пустили свои новые ядовитые ростки.
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04.07.2022 18:29 Ответить
Ростки к сожалению уже выросли и созрели что подтверждено последними выборами. Да и сам Зеленский практически продукт ссср.
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04.07.2022 19:32 Ответить
А может потому что украинская власть 30 лет успешно разворовывала страну, думая только о своих барышах а не об Украине?
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05.07.2022 07:00 Ответить
Владу ж хтось обирав і дозволяв їй робити все це
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05.07.2022 07:07 Ответить
Щоб не приймати Україну в НАТО, НАТО підсунуло нам Зеленського?
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04.07.2022 18:25 Ответить
Дуже цікава та слушна теорія !!!)))
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04.07.2022 19:12 Ответить
Що ви маєте на увазі виставляючи якийсь рахунок НАТО?
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04.07.2022 19:25 Ответить
шо нам туда ні нада...навєрна...
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04.07.2022 21:02 Ответить
Параноїдний шизофренік живе в іншому вимірі,він не здатен адекватно оцінювати ситуацію !!!))
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04.07.2022 17:54 Ответить
Та не боялись они никакого НАТО, все знали что это просто прикрытие. Им позарез нужен был внешний враг, хотя бы воображаемый.
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04.07.2022 17:57 Ответить
Шо чекати від дегенерата, який вважає що в Європі та США, заздрять кацапам!
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04.07.2022 17:58 Ответить
це була "мнагахадовОчка" путіна та рашистів...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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04.07.2022 18:00 Ответить
Так можна говорити після перемоги. Поки що це звучить просто як вихваляння...
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04.07.2022 18:01 Ответить
Думав що всемогутній. А на практиці ...уйло.
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04.07.2022 18:16 Ответить
That was ALWAYS the purpose of NATO - to withstand the aggression of Russia. It was the known fact that Russia was always doing something illegal to break all the treaties and change the nuclear parity, while always pretending to be a state of the "good will". Now, it's proven beyond reasonable ***** that this state was, is, and always will be the state of the eternal evil and threat and should be accordingly dealt with not only by a NATO alliance, but also all progressive world in general.
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04.07.2022 18:23 Ответить
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04.07.2022 18:33 Ответить
С принятием деклараций действительно проблем нет. Но НАТО - военный блок, а сила военного блока - в уверенности противника в том, что на его агрессивные действия будет дан быстрый и разрушительный для агрессора ответ. Это впечатление формируется на основании не слов, а конкретных действий. Впечатление же такое: в непосредственной близости от границ НАТО охреневший агрессор напал на демократическое и дружественное НАТО государство. Страны-члены помогают стране, подвергшейся агрессии, но при этом дают понять, что в военное столкновение и агрессором они вступать не хотят ни в коем случае и контакты с ним прерывать не намерены. Но пусть только попробует агрессор напасть на члена НАТО! Пусть только попробует. Насколько убедительно действует такая проекция неумолимой силы НАТО и достаточно ли ее для сохранения миропорядка - покажут дальнейшие события. И не обязательнл в Европе
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04.07.2022 18:34 Ответить
Хто кого переграв питання спірне.
В реалі НАТО сидить засунувши язики в сраку, а ***** безкарно і з насолодою вбиває людей в Україні. Чого ***** і хотіло...
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04.07.2022 18:35 Ответить
А що раніше думали люди в Україні? Що вони під час розпочатої агресії будуть будувати дороги, мости та іншу інфраструктуру замість того щоб будувати армію, а нато потім буде замість них воювати з агресором?
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04.07.2022 19:36 Ответить
ні хрiна люди не думали коли обирали Зеленського
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05.07.2022 07:06 Ответить
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04.07.2022 18:55 Ответить
Ну треба сказать, що доля істини туточки є, бо в 2014 і близько Україна не мала такої підтримки! Боюся що якби в 2014 парашка поперла на ВСЮ Україну, то через місяця три під воплі про максимальну занепокоєність з боку НАТО і інших представників західної цивілізації тут би вже був рівненький залитий українською кров'ю на 3 метри в глибину грунт. Чого вартий лише обамка, миротворець ****, ледь не знищивщий США своїм потаканням ліволіберальним дегенератам? Ясно що чорний расист і копійчини дохлої за білих не дав би, не кажучи вже про зброю.
Так шо, панове, не скажіть. Щось в цьому є. Зовсім не так вони глибоко прогнулися, як ***** очікував.
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04.07.2022 19:01 Ответить
шо-та я вас не зрозумiв... Кто кого в итоге посадил на цурпылыгу?
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04.07.2022 19:12 Ответить
Результат війни в Україні буде відповіддю на ваше питання.
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04.07.2022 19:38 Ответить
По окончанию войны я знаю кто будет выплачивать нам контрибуцию. Я же не пойму какого лешего товарищ гонит на Запад. Ведь товарищ без Запада - ни то , ни се.
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04.07.2022 20:22 Ответить
 
 