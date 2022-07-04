Путін розраховував переграти НАТО, але він прорахувався, - Дуда
Російський президент Володимир Путін не зміг "переграти" країни НАТО і внести розбрат серед членів Альянсу для досягнення своїх агресивних цілей.
На цьому на початку засідання Ради національної безпеки Польщі, де обговорювалися результати саміту НАТО в Мадриді, наголосив у понеділок президент РП Анджей Дуда, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Путін розраховував, що йому вдасться переграти НАТО, але він прорахувався. Він думав, що зможе посіяти розбрат між країнами Альянсу, що країни НАТО не зможуть разом прийняти важливих рішень, які формуватимуть сферу безпеки. Такі рішення було прийнято і вони в багатьох аспектах є дуже конкретними", - підкреслив Дуда.
За його словами, під час саміту вдалося ухвалити три важливі документи: Стратегічну концепцію НАТО, де фіксується зміна підходів до східного флангу Альянсу і реальна загроза з боку Росії; спільну декларацію, де вдалося домовитися по всіх важливих позиціях; досягнуто згоду щодо прийняття до НАТО нових членів – Швеції і Фінляндії.
"Зараз кордон Альянсу розшириться на 1400 км, що є не найкращою новиною для російської влади, яка має амбіції поглинання і панування над іншими",- констатував польський лідер.
Він додав, що під час саміту також обговорено загрози з боку Китаю, а також ситуацію з можливим голодом в Північній Африці і на Близькому Сході через продовольчу кризу, що може виникнути в результаті російської агресії в Україні.
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Це коли жертва своєю поведінкою сама провокує злочинця чи психічно нездорову людину на злочин. Але віктимно себе може поводити не лише одна конкретна людина, а й ціла країна.
Один раз зробити помилку не смертельно, головне здобути уроки з цієї помилки. Ось вдруге робити ту ж помилку, це вже набагато гірше.
Кримінологія вивчає мотиви та створює теорію, криміналістика застосовує на практиці
Бо по великому рахунку, завдяки людській дурості, жадібності та недалекоглядності, людина, що без папірця не може двох слів зв'язати, стала президентом України!
Мати поруч сусіда-людожера і чверть століття сподіватися на те, що цього не може статися, тому що цього не може статися ніколи...
Це була не найкраща лінія поведінки України. Польща та країни Балтії одразу пішли до НАТО. А Україна все сподівалася на руське - "авось-пронесет".
Віктимна поведінка у чистому вигляді
Какая ирония всё опять возвратилось к древней Греции: Вне политики = Идиот
Не ухода из политической жизни, а элементарного физического ухода в лучший из миров.
Именно что они тот пустой балласт, который облепил здоровые силы страны и неумолимо тянет ее в болото.
Терпеливо, ни на день не прекращать воспитание молодого поколения в духе демократии и свободы и не менее терпеливо, сцепив зубы, ждать пока все эти недобитки "великава и магучева" не уйдут в страну вечного коммунизма.
Нужны два переходных поколения, как минимум
К сожалению, 30 лет уже потеряно и ядовитые семена пустили свои новые ядовитые ростки.
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
В реалі НАТО сидить засунувши язики в сраку, а ***** безкарно і з насолодою вбиває людей в Україні. Чого ***** і хотіло...
Так шо, панове, не скажіть. Щось в цьому є. Зовсім не так вони глибоко прогнулися, як ***** очікував.