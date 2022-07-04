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Путін розраховував переграти НАТО, але він прорахувався, - Дуда

дуда

Російський президент Володимир Путін не зміг "переграти" країни НАТО і внести розбрат серед членів Альянсу для досягнення своїх агресивних цілей.

На цьому на початку засідання Ради національної безпеки Польщі, де обговорювалися результати саміту НАТО в Мадриді, наголосив у понеділок президент РП Анджей Дуда, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Путін розраховував, що йому вдасться переграти НАТО, але він прорахувався. Він думав, що зможе посіяти розбрат між країнами Альянсу, що країни НАТО не зможуть разом прийняти важливих рішень, які формуватимуть сферу безпеки. Такі рішення було прийнято і вони в багатьох аспектах є дуже конкретними", - підкреслив Дуда.

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За його словами, під час саміту вдалося ухвалити три важливі документи: Стратегічну концепцію НАТО, де фіксується зміна підходів до східного флангу Альянсу і реальна загроза з боку Росії; спільну декларацію, де вдалося домовитися по всіх важливих позиціях; досягнуто згоду щодо прийняття до НАТО нових членів – Швеції і Фінляндії.

"Зараз кордон Альянсу розшириться на 1400 км, що є не найкращою новиною для російської влади, яка має амбіції поглинання і панування над іншими",- констатував польський лідер.

Він додав, що під час саміту також обговорено загрози з боку Китаю, а також ситуацію з можливим голодом в Північній Африці і на Близькому Сході через продовольчу кризу, що може виникнути в результаті російської агресії в Україні.

Автор: 

НАТО (6431) путін володимир (23780) Дуда Анджей (771)


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Топ коментарі
+17
Может біть потому что мі 30 лет крутили задницей перед Росией...выбирали себе проросийскую власть и позволяли россиянам и их политикам дурить наше население что НАТО ВРАГ? Юлька и одесские бабки выходии на митинги против кораблей нато....и теперь мы имеем результат...вполне логический...очевидно что за наши ошибки мы расплачиваемся своей кровью...или вы думаете что каштаны из огня должны за нашу тупую политику таскать другие?...80% населения жило с фразой "Я в не политики" - теперь Политика берёт то что ей задолжали...

Какая ирония всё опять возвратилось к древней Греции: Вне политики = Идиот
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04.07.2022 18:01
+11
У криміналістиці є таке поняття - віктимність.
Це коли жертва своєю поведінкою сама провокує злочинця чи психічно нездорову людину на злочин. Але віктимно себе може поводити не лише одна конкретна людина, а й ціла країна.
Один раз зробити помилку не смертельно, головне здобути уроки з цієї помилки. Ось вдруге робити ту ж помилку, це вже набагато гірше.
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04.07.2022 18:01
+10
Ми звісно раді за НАТО, але чому за наш рахунок???
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04.07.2022 17:48
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Ми звісно раді за НАТО, але чому за наш рахунок???
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04.07.2022 17:48 Відповісти
Це доля України повсякчас опинятися в епіцентрі боротьби євроцивілізації з московською ордою!!!)))
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04.07.2022 17:57 Відповісти
У криміналістиці є таке поняття - віктимність.
Це коли жертва своєю поведінкою сама провокує злочинця чи психічно нездорову людину на злочин. Але віктимно себе може поводити не лише одна конкретна людина, а й ціла країна.
Один раз зробити помилку не смертельно, головне здобути уроки з цієї помилки. Ось вдруге робити ту ж помилку, це вже набагато гірше.
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04.07.2022 18:01 Відповісти
Взагалі то не криміналістика, а кримінологія.
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04.07.2022 18:07 Відповісти
Без різниці.
Кримінологія вивчає мотиви та створює теорію, криміналістика застосовує на практиці
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04.07.2022 18:18 Відповісти
Я правильно зрозумів вас, що Україна сама винувата, що на неї підло напала фашистська параша?
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04.07.2022 18:54 Відповісти
Біда України в тому,що маючи неадекватного,споконвічного ворога,опинилась необороноздатною,головним чином завдяки діяльності кремлівських гнид !!!!)))
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04.07.2022 19:10 Відповісти
Михайло Грушевський, 1920 рік:

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04.07.2022 19:27 Відповісти
Біда в людях, що обирають таку владу!
Бо по великому рахунку, завдяки людській дурості, жадібності та недалекоглядності, людина, що без папірця не може двох слів зв'язати, стала президентом України!
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04.07.2022 19:37 Відповісти
Під час війни голосувати за людину із шоубізу і потім закопувати гроші в будівництво доріг та інфраструктури не враховуючи можливість посилення військових дій з боку россії це вина Українського народу чи ще когось?
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04.07.2022 19:30 Відповісти
Ви мене зрозуміли правильно.
Мати поруч сусіда-людожера і чверть століття сподіватися на те, що цього не може статися, тому що цього не може статися ніколи...
Це була не найкраща лінія поведінки України. Польща та країни Балтії одразу пішли до НАТО. А Україна все сподівалася на руське - "авось-пронесет".
Віктимна поведінка у чистому вигляді
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04.07.2022 19:31 Відповісти
Может біть потому что мі 30 лет крутили задницей перед Росией...выбирали себе проросийскую власть и позволяли россиянам и их политикам дурить наше население что НАТО ВРАГ? Юлька и одесские бабки выходии на митинги против кораблей нато....и теперь мы имеем результат...вполне логический...очевидно что за наши ошибки мы расплачиваемся своей кровью...или вы думаете что каштаны из огня должны за нашу тупую политику таскать другие?...80% населения жило с фразой "Я в не политики" - теперь Политика берёт то что ей задолжали...

Какая ирония всё опять возвратилось к древней Греции: Вне политики = Идиот
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04.07.2022 18:01 Відповісти
Нет у Украины другого выхода, как терпеливо ждать ухода поколения совка, поколения "мышебратства".
Не ухода из политической жизни, а элементарного физического ухода в лучший из миров.
Именно что они тот пустой балласт, который облепил здоровые силы страны и неумолимо тянет ее в болото.
Терпеливо, ни на день не прекращать воспитание молодого поколения в духе демократии и свободы и не менее терпеливо, сцепив зубы, ждать пока все эти недобитки "великава и магучева" не уйдут в страну вечного коммунизма.
Нужны два переходных поколения, как минимум
К сожалению, 30 лет уже потеряно и ядовитые семена пустили свои новые ядовитые ростки.
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04.07.2022 18:29 Відповісти
Ростки к сожалению уже выросли и созрели что подтверждено последними выборами. Да и сам Зеленский практически продукт ссср.
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04.07.2022 19:32 Відповісти
А может потому что украинская власть 30 лет успешно разворовывала страну, думая только о своих барышах а не об Украине?
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05.07.2022 07:00 Відповісти
Владу ж хтось обирав і дозволяв їй робити все це
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05.07.2022 07:07 Відповісти
Щоб не приймати Україну в НАТО, НАТО підсунуло нам Зеленського?
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04.07.2022 18:25 Відповісти
Дуже цікава та слушна теорія !!!)))
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04.07.2022 19:12 Відповісти
Що ви маєте на увазі виставляючи якийсь рахунок НАТО?
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04.07.2022 19:25 Відповісти
шо нам туда ні нада...навєрна...
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04.07.2022 21:02 Відповісти
Параноїдний шизофренік живе в іншому вимірі,він не здатен адекватно оцінювати ситуацію !!!))
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04.07.2022 17:54 Відповісти
Та не боялись они никакого НАТО, все знали что это просто прикрытие. Им позарез нужен был внешний враг, хотя бы воображаемый.
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04.07.2022 17:57 Відповісти
Шо чекати від дегенерата, який вважає що в Європі та США, заздрять кацапам!
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04.07.2022 17:58 Відповісти
це була "мнагахадовОчка" путіна та рашистів...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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04.07.2022 18:00 Відповісти
Так можна говорити після перемоги. Поки що це звучить просто як вихваляння...
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04.07.2022 18:01 Відповісти
Думав що всемогутній. А на практиці ...уйло.
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04.07.2022 18:16 Відповісти
That was ALWAYS the purpose of NATO - to withstand the aggression of Russia. It was the known fact that Russia was always doing something illegal to break all the treaties and change the nuclear parity, while always pretending to be a state of the "good will". Now, it's proven beyond reasonable ***** that this state was, is, and always will be the state of the eternal evil and threat and should be accordingly dealt with not only by a NATO alliance, but also all progressive world in general.
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04.07.2022 18:23 Відповісти
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04.07.2022 18:33 Відповісти
С принятием деклараций действительно проблем нет. Но НАТО - военный блок, а сила военного блока - в уверенности противника в том, что на его агрессивные действия будет дан быстрый и разрушительный для агрессора ответ. Это впечатление формируется на основании не слов, а конкретных действий. Впечатление же такое: в непосредственной близости от границ НАТО охреневший агрессор напал на демократическое и дружественное НАТО государство. Страны-члены помогают стране, подвергшейся агрессии, но при этом дают понять, что в военное столкновение и агрессором они вступать не хотят ни в коем случае и контакты с ним прерывать не намерены. Но пусть только попробует агрессор напасть на члена НАТО! Пусть только попробует. Насколько убедительно действует такая проекция неумолимой силы НАТО и достаточно ли ее для сохранения миропорядка - покажут дальнейшие события. И не обязательнл в Европе
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04.07.2022 18:34 Відповісти
Хто кого переграв питання спірне.
В реалі НАТО сидить засунувши язики в сраку, а ***** безкарно і з насолодою вбиває людей в Україні. Чого ***** і хотіло...
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04.07.2022 18:35 Відповісти
А що раніше думали люди в Україні? Що вони під час розпочатої агресії будуть будувати дороги, мости та іншу інфраструктуру замість того щоб будувати армію, а нато потім буде замість них воювати з агресором?
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04.07.2022 19:36 Відповісти
ні хрiна люди не думали коли обирали Зеленського
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05.07.2022 07:06 Відповісти
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04.07.2022 18:55 Відповісти
Ну треба сказать, що доля істини туточки є, бо в 2014 і близько Україна не мала такої підтримки! Боюся що якби в 2014 парашка поперла на ВСЮ Україну, то через місяця три під воплі про максимальну занепокоєність з боку НАТО і інших представників західної цивілізації тут би вже був рівненький залитий українською кров'ю на 3 метри в глибину грунт. Чого вартий лише обамка, миротворець ****, ледь не знищивщий США своїм потаканням ліволіберальним дегенератам? Ясно що чорний расист і копійчини дохлої за білих не дав би, не кажучи вже про зброю.
Так шо, панове, не скажіть. Щось в цьому є. Зовсім не так вони глибоко прогнулися, як ***** очікував.
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04.07.2022 19:01 Відповісти
шо-та я вас не зрозумiв... Кто кого в итоге посадил на цурпылыгу?
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04.07.2022 19:12 Відповісти
Результат війни в Україні буде відповіддю на ваше питання.
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04.07.2022 19:38 Відповісти
По окончанию войны я знаю кто будет выплачивать нам контрибуцию. Я же не пойму какого лешего товарищ гонит на Запад. Ведь товарищ без Запада - ни то , ни се.
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04.07.2022 20:22 Відповісти
 
 