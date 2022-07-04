Путін розраховував переграти НАТО, але він прорахувався, - Дуда

Російський президент Володимир Путін не зміг "переграти" країни НАТО і внести розбрат серед членів Альянсу для досягнення своїх агресивних цілей.

На цьому на початку засідання Ради національної безпеки Польщі, де обговорювалися результати саміту НАТО в Мадриді, наголосив у понеділок президент РП Анджей Дуда, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Путін розраховував, що йому вдасться переграти НАТО, але він прорахувався. Він думав, що зможе посіяти розбрат між країнами Альянсу, що країни НАТО не зможуть разом прийняти важливих рішень, які формуватимуть сферу безпеки. Такі рішення було прийнято і вони в багатьох аспектах є дуже конкретними", - підкреслив Дуда.

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За його словами, під час саміту вдалося ухвалити три важливі документи: Стратегічну концепцію НАТО, де фіксується зміна підходів до східного флангу Альянсу і реальна загроза з боку Росії; спільну декларацію, де вдалося домовитися по всіх важливих позиціях; досягнуто згоду щодо прийняття до НАТО нових членів – Швеції і Фінляндії.

"Зараз кордон Альянсу розшириться на 1400 км, що є не найкращою новиною для російської влади, яка має амбіції поглинання і панування над іншими",- констатував польський лідер.

Він додав, що під час саміту також обговорено загрози з боку Китаю, а також ситуацію з можливим голодом в Північній Африці і на Близькому Сході через продовольчу кризу, що може виникнути в результаті російської агресії в Україні.