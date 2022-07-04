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Новини
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У Держдумі РФ погрожують Фінляндії через плани розмістити базу НАТО

володин,володін

Спікер Державної думи РФ В’ячеслав Володін вважає, що розміщення баз НАТО у містах Фінляндії, біля кордонів із Росією, лише поставить під удар їх мешканців.

Про це він пише у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У разі початку бойових дій удари наносяться насамперед із військової інфраструктури противника. Розміщення баз НАТО не захистить ні Фінляндію, ні Швецію. Навпаки. Поставить під удар мешканців міст, де перебуватиме військова інфраструктура", - пише Володін.

Таким чином він відреагував на заяву фінського міста Лаппеенранта про готовність після приєднання Фінляндії до НАТО створити у себе базу Альянсу.

Також читайте: Путін хотів менше НАТО, натомість отримав протилежне, - Столтенберг про вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу

Автор: 

НАТО (6431) росія (65010) Фінляндія (1300) Володін В’ячеслав (80)


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Топ коментарі
+29
Півень пітушиться.
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04.07.2022 13:38
+28
Базуючись на досвіді військових дій в Україні, фінська армія оголосила, що першою лінією оборони проти російської агресії будуть спеціально побудовані відкриті павільйони-склади з використаною побутовою технікою - пральними машинами, холодильниками, моніторами та іншим, таким милим серцю російського солдата добром.
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04.07.2022 13:41
+22
Он свое хлебало в зеркало видел? угрожатель херов
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04.07.2022 13:39
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04.07.2022 13:38 Відповісти
Это алень пароды "путинский лизун" В бой идет исключительно па телевизару
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04.07.2022 13:50 Відповісти
А вертолеты как? В ходу?
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04.07.2022 18:32 Відповісти
- Проснись ты обосрался❗
- 🐔 а я и не спал.
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04.07.2022 14:06 Відповісти
начебто фінська військова база то не "база НАТО"

цілу країну у НАТУ просрали, та ще й Швецію і верещать про бази НАТИ
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04.07.2022 14:44 Відповісти
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04.07.2022 14:57 Відповісти
у фінів класні трактори
на ваші танки що з України залишилися, думаю іх стачить
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04.07.2022 13:38 Відповісти
А якщо згадати які трактори у фінів в змаганнях по Тракторпулінгу, то через сто метрів буксирування кацапського танка від танка нічого не залишиться.
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04.07.2022 14:28 Відповісти
Ви і так вже показали як можете обісратись ще щось там до країн нато. Кончені вбивці
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04.07.2022 13:39 Відповісти
Так, как вы рукожопо запускаете свои ракеты весь мир видит. Так что скоро вокруг вашего болота будет сплошное НАТО.
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04.07.2022 13:39 Відповісти
Он свое хлебало в зеркало видел? угрожатель херов
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04.07.2022 13:39 Відповісти
Кацап не знає шо таке зєркало
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04.07.2022 13:43 Відповісти
Кацап знає, що таке дзеркало! Тому його боїться!))
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04.07.2022 15:57 Відповісти
Ждем угроз Якутии, Башкирии и Дагестану.
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04.07.2022 13:39 Відповісти
півень у стрінгах думкою багатіє
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04.07.2022 13:40 Відповісти
Напугал ежа голой жопой. А кто будет кормить Питер?
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04.07.2022 13:40 Відповісти
Базуючись на досвіді військових дій в Україні, фінська армія оголосила, що першою лінією оборони проти російської агресії будуть спеціально побудовані відкриті павільйони-склади з використаною побутовою технікою - пральними машинами, холодильниками, моніторами та іншим, таким милим серцю російського солдата добром.
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04.07.2022 13:41 Відповісти
Даше не пройдуть. Все потягнуть в парашу.
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04.07.2022 13:44 Відповісти
Добавте туда декілька корит з технічним спиртом ...
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04.07.2022 14:42 Відповісти
А унітази?! Забули?
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04.07.2022 15:58 Відповісти
Ага... Приклад в Україні. Кацапсини гахнули в центр країни в один із ТРЦ Кременчука якраз під кінець робочого дня коли скупчння людей в цьому центрі була майже максимальною.
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04.07.2022 13:41 Відповісти
Новый анекдот: "Россия выражает глубокую озабоченность..."
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04.07.2022 13:41 Відповісти
Не озабоченность а озадаченность
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04.07.2022 18:33 Відповісти
Що там вонючка шепче? По скоріше розгортати бази НАТО в Фінляндії?
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04.07.2022 13:42 Відповісти
Значить "хорошие сапоги, надо брать"))
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04.07.2022 13:43 Відповісти
Литве уже поугрожали. Гопник, оказывается, за слова не отвечает. Финны теперь плачут, наверное, забившись в угол
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04.07.2022 13:44 Відповісти
У Литви вже відсмоктали! А що з рашкою зроблять гарячі скандинавські хлопці - див. PornHub!😱😱😱
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04.07.2022 16:04 Відповісти
гоирит у русни как их делды в в т 26 и бт за сралина
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04.07.2022 13:45 Відповісти
Кацап злится? Отлично, надо насрать ему на голову и реализовывать свой план. Пусть терпит, они это любят.
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04.07.2022 13:45 Відповісти
Тобто анонсує, що бомбитиме мирних фінів, і сподівається, що це їх налякає. От тільки фіни знали, із ким мають справу, і захищати своїх мирних https://www.youtube.com/watch?v=ZL77_A80pSk готувалися заздалегідь
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04.07.2022 13:46 Відповісти
Та нічого вони не зроблять, це зрозуміло
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04.07.2022 13:47 Відповісти
Швеція та Фінляндія можуть не турбуватися щодо будь-яких гучних заяв Росії про можливу військову агресію. Багато країн пообіцяли їм гарантії безпеки, серед яких тепер і Сполучені Штати Америки
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04.07.2022 14:23 Відповісти
Со Са Ти
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04.07.2022 13:48 Відповісти
Заткни пельку,чурбан кацапський. Бо ти ніхто,і звати тебе ніяк.
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04.07.2022 13:50 Відповісти
Нехер манипулировать пиз...ол,у Украины вообще никаких баз НАТО небыло-все равно напали
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04.07.2022 13:58 Відповісти
росія нападає тільки туди, де немає баз НАТО
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04.07.2022 14:00 Відповісти
*******, а ти про крисчан подумав з поки що вашою базою в українському Севастополі.
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04.07.2022 14:03 Відповісти
Держдупа "КП", а яка вам різниця де будуть бази НАТО?
Звикайте0 що бази НАТО, будуть ще на півночі Білгородського району, Харківської області, як що копростан, ще буде існувати!
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04.07.2022 14:11 Відповісти
Вангую ! в скором будущем, на всей территории расеи будут базы НАТО: от Архангельска до Владивостока !!!
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04.07.2022 14:20 Відповісти
МногоХодовОчка від *********.
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04.07.2022 14:20 Відповісти
навчись сраку витирати папером.. аніка-воїн
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04.07.2022 14:26 Відповісти
А Володін подумав яка небезпека загрожує РОсії у випадку нападу на військову базу НАТО? З 1949 року на бази НАТО ніхто не нападає!
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04.07.2022 14:27 Відповісти
Мне это напоминает соседа который прыгает и пенится видя как соседи ставят камеру видеонаблюдения потому что этот сосед постоянно срет под дверь соседям и делает другие пакости.
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04.07.2022 14:30 Відповісти
Ну а че, увидели что европроститутки испугались угроз по поводу блокады Кёнигсберга, ******** шмольц прессует прибалтов чтоб пустили орков, логично ожидать что угрозы посыпятся и далее, раз они работают!
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04.07.2022 14:35 Відповісти
Володин забыл упомянуть в списке "городов риска" Санкт-Питербург, Москву,Новгород,Псков и другие города.которые тоже станут объектами атаки в случае чего...
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04.07.2022 14:40 Відповісти
Ословолодин такой же петушара у..баный как и кремлевский **********!ПТН ПНХ!
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04.07.2022 14:40 Відповісти
Куркі вже українці відрізали одну голову , а друга ще досі харчить.
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04.07.2022 14:52 Відповісти
Ой як страшно! Всі швидко забоялися!
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04.07.2022 16:06 Відповісти


После "проникновенной речи" фалодина вспоминается старый анекдот про продавца-волка и клиента-зайца.

Заяц покупает в магазине килограмм соли на развес.
Волк: - Зайка, у меня весы сломались, давай я тебе на глаз соли насыплю.
Заяц: - Насыпь себе на куй, собака бешеная!

 Так и тут в ответ такое сказать хочется.
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04.07.2022 16:45 Відповісти
Эти угрозы закончатся тем, что Финляндия вернет себе утерянную в 1938 году территорию. А может и больше.
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04.07.2022 18:18 Відповісти
 
 