У Держдумі РФ погрожують Фінляндії через плани розмістити базу НАТО
Спікер Державної думи РФ В’ячеслав Володін вважає, що розміщення баз НАТО у містах Фінляндії, біля кордонів із Росією, лише поставить під удар їх мешканців.
Про це він пише у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У разі початку бойових дій удари наносяться насамперед із військової інфраструктури противника. Розміщення баз НАТО не захистить ні Фінляндію, ні Швецію. Навпаки. Поставить під удар мешканців міст, де перебуватиме військова інфраструктура", - пише Володін.
Таким чином він відреагував на заяву фінського міста Лаппеенранта про готовність після приєднання Фінляндії до НАТО створити у себе базу Альянсу.
Топ коментарі
+29 Игорь Матвеев #395524
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+28 arye z.
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+22 Лео Польд #390888
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- 🐔 а я и не спал.
цілу країну у НАТУ просрали, та ще й Швецію і верещать про бази НАТИ
на ваші танки що з України залишилися, думаю іх стачить
Звикайте0 що бази НАТО, будуть ще на півночі Білгородського району, Харківської області, як що копростан, ще буде існувати!
После "проникновенной речи" фалодина вспоминается старый анекдот про продавца-волка и клиента-зайца.
Заяц покупает в магазине килограмм соли на развес.
Волк: - Зайка, у меня весы сломались, давай я тебе на глаз соли насыплю.
Заяц: - Насыпь себе на куй, собака бешеная!
Так и тут в ответ такое сказать хочется.