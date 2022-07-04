У Держдумі РФ погрожують Фінляндії через плани розмістити базу НАТО

Спікер Державної думи РФ В’ячеслав Володін вважає, що розміщення баз НАТО у містах Фінляндії, біля кордонів із Росією, лише поставить під удар їх мешканців.

Про це він пише у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У разі початку бойових дій удари наносяться насамперед із військової інфраструктури противника. Розміщення баз НАТО не захистить ні Фінляндію, ні Швецію. Навпаки. Поставить під удар мешканців міст, де перебуватиме військова інфраструктура", - пише Володін.

Таким чином він відреагував на заяву фінського міста Лаппеенранта про готовність після приєднання Фінляндії до НАТО створити у себе базу Альянсу.

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