В Госдуме РФ угрожают Финляндии из-за планов разместить базу НАТО

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин считает, что размещение баз НАТО в городах Финляндии, у границ с Россией, только поставит под удар их жителей.

Об этом он пишет в телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.

"В случае начала боевых действий удары наносятся в первую очередь по военной инфраструктуре противника. Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Напротив. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура", - пишет Володин.

Таким образом, он отреагировал на заявление финского города Лаппеенранта о готовности после присоединения Финляндии к НАТО создать у себя базу Альянса.

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