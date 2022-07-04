В Госдуме РФ угрожают Финляндии из-за планов разместить базу НАТО
Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин считает, что размещение баз НАТО в городах Финляндии, у границ с Россией, только поставит под удар их жителей.
Об этом он пишет в телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.
"В случае начала боевых действий удары наносятся в первую очередь по военной инфраструктуре противника. Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Напротив. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура", - пишет Володин.
Таким образом, он отреагировал на заявление финского города Лаппеенранта о готовности после присоединения Финляндии к НАТО создать у себя базу Альянса.
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- 🐔 а я и не спал.
цілу країну у НАТУ просрали, та ще й Швецію і верещать про бази НАТИ
на ваші танки що з України залишилися, думаю іх стачить
Звикайте0 що бази НАТО, будуть ще на півночі Білгородського району, Харківської області, як що копростан, ще буде існувати!
После "проникновенной речи" фалодина вспоминается старый анекдот про продавца-волка и клиента-зайца.
Заяц покупает в магазине килограмм соли на развес.
Волк: - Зайка, у меня весы сломались, давай я тебе на глаз соли насыплю.
Заяц: - Насыпь себе на куй, собака бешеная!
Так и тут в ответ такое сказать хочется.