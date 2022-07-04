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В Госдуме РФ угрожают Финляндии из-за планов разместить базу НАТО

володин,володін

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин считает, что размещение баз НАТО в городах Финляндии, у границ с Россией, только поставит под удар их жителей.

Об этом он пишет в телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.

"В случае начала боевых действий удары наносятся в первую очередь по военной инфраструктуре противника. Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Напротив. Поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура", - пишет Володин.

Таким образом, он отреагировал на заявление финского города Лаппеенранта о готовности после присоединения Финляндии к НАТО создать у себя базу Альянса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден направил в Конгресс письма о принятии Швеции и Финляндии в НАТО

НАТО (9970) россия (95420) Финляндия (958) Володин Вячеслав (72)


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Топ комментарии
+29
Півень пітушиться.
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04.07.2022 13:38
+28
Базуючись на досвіді військових дій в Україні, фінська армія оголосила, що першою лінією оборони проти російської агресії будуть спеціально побудовані відкриті павільйони-склади з використаною побутовою технікою - пральними машинами, холодильниками, моніторами та іншим, таким милим серцю російського солдата добром.
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04.07.2022 13:41
+22
Он свое хлебало в зеркало видел? угрожатель херов
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04.07.2022 13:39
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Півень пітушиться.
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04.07.2022 13:38 Ответить
Это алень пароды "путинский лизун" В бой идет исключительно па телевизару
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04.07.2022 13:50 Ответить
А вертолеты как? В ходу?
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04.07.2022 18:32 Ответить
- Проснись ты обосрался❗
- 🐔 а я и не спал.
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04.07.2022 14:06 Ответить
начебто фінська військова база то не "база НАТО"

цілу країну у НАТУ просрали, та ще й Швецію і верещать про бази НАТИ
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04.07.2022 14:44 Ответить
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04.07.2022 14:57 Ответить
у фінів класні трактори
на ваші танки що з України залишилися, думаю іх стачить
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04.07.2022 13:38 Ответить
А якщо згадати які трактори у фінів в змаганнях по Тракторпулінгу, то через сто метрів буксирування кацапського танка від танка нічого не залишиться.
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04.07.2022 14:28 Ответить
Ви і так вже показали як можете обісратись ще щось там до країн нато. Кончені вбивці
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04.07.2022 13:39 Ответить
Так, как вы рукожопо запускаете свои ракеты весь мир видит. Так что скоро вокруг вашего болота будет сплошное НАТО.
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04.07.2022 13:39 Ответить
Он свое хлебало в зеркало видел? угрожатель херов
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04.07.2022 13:39 Ответить
Кацап не знає шо таке зєркало
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04.07.2022 13:43 Ответить
Кацап знає, що таке дзеркало! Тому його боїться!))
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04.07.2022 15:57 Ответить
Ждем угроз Якутии, Башкирии и Дагестану.
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04.07.2022 13:39 Ответить
півень у стрінгах думкою багатіє
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04.07.2022 13:40 Ответить
Напугал ежа голой жопой. А кто будет кормить Питер?
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04.07.2022 13:40 Ответить
Базуючись на досвіді військових дій в Україні, фінська армія оголосила, що першою лінією оборони проти російської агресії будуть спеціально побудовані відкриті павільйони-склади з використаною побутовою технікою - пральними машинами, холодильниками, моніторами та іншим, таким милим серцю російського солдата добром.
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04.07.2022 13:41 Ответить
Даше не пройдуть. Все потягнуть в парашу.
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04.07.2022 13:44 Ответить
Добавте туда декілька корит з технічним спиртом ...
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04.07.2022 14:42 Ответить
А унітази?! Забули?
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04.07.2022 15:58 Ответить
Ага... Приклад в Україні. Кацапсини гахнули в центр країни в один із ТРЦ Кременчука якраз під кінець робочого дня коли скупчння людей в цьому центрі була майже максимальною.
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04.07.2022 13:41 Ответить
Новый анекдот: "Россия выражает глубокую озабоченность..."
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04.07.2022 13:41 Ответить
Не озабоченность а озадаченность
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04.07.2022 18:33 Ответить
Що там вонючка шепче? По скоріше розгортати бази НАТО в Фінляндії?
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04.07.2022 13:42 Ответить
Значить "хорошие сапоги, надо брать"))
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04.07.2022 13:43 Ответить
Литве уже поугрожали. Гопник, оказывается, за слова не отвечает. Финны теперь плачут, наверное, забившись в угол
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04.07.2022 13:44 Ответить
У Литви вже відсмоктали! А що з рашкою зроблять гарячі скандинавські хлопці - див. PornHub!😱😱😱
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04.07.2022 16:04 Ответить
гоирит у русни как их делды в в т 26 и бт за сралина
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04.07.2022 13:45 Ответить
Кацап злится? Отлично, надо насрать ему на голову и реализовывать свой план. Пусть терпит, они это любят.
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04.07.2022 13:45 Ответить
Тобто анонсує, що бомбитиме мирних фінів, і сподівається, що це їх налякає. От тільки фіни знали, із ким мають справу, і захищати своїх мирних https://www.youtube.com/watch?v=ZL77_A80pSk готувалися заздалегідь
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04.07.2022 13:46 Ответить
Та нічого вони не зроблять, це зрозуміло
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04.07.2022 13:47 Ответить
Швеція та Фінляндія можуть не турбуватися щодо будь-яких гучних заяв Росії про можливу військову агресію. Багато країн пообіцяли їм гарантії безпеки, серед яких тепер і Сполучені Штати Америки
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04.07.2022 14:23 Ответить
Со Са Ти
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04.07.2022 13:48 Ответить
Заткни пельку,чурбан кацапський. Бо ти ніхто,і звати тебе ніяк.
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04.07.2022 13:50 Ответить
Нехер манипулировать пиз...ол,у Украины вообще никаких баз НАТО небыло-все равно напали
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04.07.2022 13:58 Ответить
росія нападає тільки туди, де немає баз НАТО
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04.07.2022 14:00 Ответить
*******, а ти про крисчан подумав з поки що вашою базою в українському Севастополі.
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04.07.2022 14:03 Ответить
Держдупа "КП", а яка вам різниця де будуть бази НАТО?
Звикайте0 що бази НАТО, будуть ще на півночі Білгородського району, Харківської області, як що копростан, ще буде існувати!
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04.07.2022 14:11 Ответить
Вангую ! в скором будущем, на всей территории расеи будут базы НАТО: от Архангельска до Владивостока !!!
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04.07.2022 14:20 Ответить
МногоХодовОчка від *********.
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04.07.2022 14:20 Ответить
навчись сраку витирати папером.. аніка-воїн
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04.07.2022 14:26 Ответить
А Володін подумав яка небезпека загрожує РОсії у випадку нападу на військову базу НАТО? З 1949 року на бази НАТО ніхто не нападає!
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04.07.2022 14:27 Ответить
Мне это напоминает соседа который прыгает и пенится видя как соседи ставят камеру видеонаблюдения потому что этот сосед постоянно срет под дверь соседям и делает другие пакости.
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04.07.2022 14:30 Ответить
Ну а че, увидели что европроститутки испугались угроз по поводу блокады Кёнигсберга, ******** шмольц прессует прибалтов чтоб пустили орков, логично ожидать что угрозы посыпятся и далее, раз они работают!
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04.07.2022 14:35 Ответить
Володин забыл упомянуть в списке "городов риска" Санкт-Питербург, Москву,Новгород,Псков и другие города.которые тоже станут объектами атаки в случае чего...
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04.07.2022 14:40 Ответить
Ословолодин такой же петушара у..баный как и кремлевский **********!ПТН ПНХ!
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04.07.2022 14:40 Ответить
Куркі вже українці відрізали одну голову , а друга ще досі харчить.
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04.07.2022 14:52 Ответить
Ой як страшно! Всі швидко забоялися!
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04.07.2022 16:06 Ответить


После "проникновенной речи" фалодина вспоминается старый анекдот про продавца-волка и клиента-зайца.

Заяц покупает в магазине килограмм соли на развес.
Волк: - Зайка, у меня весы сломались, давай я тебе на глаз соли насыплю.
Заяц: - Насыпь себе на куй, собака бешеная!

 Так и тут в ответ такое сказать хочется.
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04.07.2022 16:45 Ответить
Эти угрозы закончатся тем, что Финляндия вернет себе утерянную в 1938 году территорию. А может и больше.
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04.07.2022 18:18 Ответить
 
 