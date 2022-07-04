Для восстановления Украины не нужно ждать окончания войны, - ЕБРР
Несмотря на риск, восстановление и реконструкция в Украине, должны продолжаться без ожидания завершения войны. Подготовка к предстоящей реконструкции важна и должна проходить сейчас, так же как она должна происходить в условиях войны в тех регионах, где не ведутся боевые действия.
Об этом заявила Президент Европейского банка реконструкции и развития ЕБРР Одиль Рено-Бассо во время диалога безопасности на полях Международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в Лугано в Швейцарии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Подготовка к реконструкции и восстановлению Украины важна сейчас, потому что чем больше мы сделаем сейчас, тем легче будет сам процесс восстановления. Именно поэтому мы продолжаем финансирование, хоть это и рискованно. Это инфраструктура, помощь по приобретению газа, поддержка электросети, поддержка муниципалитетов и частных компаний. Важно поддерживать правительство в бюджетных нуждах, равно как разные проекты на местах", - сказала Одиль Рено-Бассо.
Такой подход позволяет функционировать различные сферы страны, предоставляет рабочие места, поэтому процесс реконструкции важен в т.ч. в то время, когда война продолжается, хоть это и рискованно.
"Мы должны восстанавливать частный сектор в экономике, равно как государственный, для их укрепления и привлечения прямых иностранных инвестиций", - подчеркнула Рено-Бассо.
По ее словам, важно отстраивать, прежде всего, наиболее конкурентные отрасли, которые были развиты до войны, в частности агробизнес, металлургию, сферу ІТ, а также ключевые объекты инфраструктуры, в частности, проекты атомной безопасности. Среди других важных направлений восстановления Украины она также назвала продолжение реформирования страны, деолигархизацию, укрепление корпоративного управления, "зеленый переход".
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мі же вроде как о людях должні заботиться. Но всем насрать, если стоимость проекта слишком низкая - не навариться
гандоні.
Під час війни, навіть краще: є ймовірність, що кацапи знищать якийсь об'єкт і можна буде побудувати ще один, або два, якщо пощастить.
А де в Україні є такі регіони де в більшій и меншій мірі не ведуться бойові дії? Безпечних регіонів зараз в Україні немає.