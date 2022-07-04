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Новости Война
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Для восстановления Украины не нужно ждать окончания войны, - ЕБРР

єбрр

Несмотря на риск, восстановление и реконструкция в Украине, должны продолжаться без ожидания завершения войны. Подготовка к предстоящей реконструкции важна и должна проходить сейчас, так же как она должна происходить в условиях войны в тех регионах, где не ведутся боевые действия.

Об этом заявила Президент Европейского банка реконструкции и развития ЕБРР Одиль Рено-Бассо во время диалога безопасности на полях Международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в Лугано в Швейцарии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Подготовка к реконструкции и восстановлению Украины важна сейчас, потому что чем больше мы сделаем сейчас, тем легче будет сам процесс восстановления. Именно поэтому мы продолжаем финансирование, хоть это и рискованно. Это инфраструктура, помощь по приобретению газа, поддержка электросети, поддержка муниципалитетов и частных компаний. Важно поддерживать правительство в бюджетных нуждах, равно как разные проекты на местах", - сказала Одиль Рено-Бассо.

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Такой подход позволяет функционировать различные сферы страны, предоставляет рабочие места, поэтому процесс реконструкции важен в т.ч. в то время, когда война продолжается, хоть это и рискованно.

"Мы должны восстанавливать частный сектор в экономике, равно как государственный, для их укрепления и привлечения прямых иностранных инвестиций", - подчеркнула Рено-Бассо.

По ее словам, важно отстраивать, прежде всего, наиболее конкурентные отрасли, которые были развиты до войны, в частности агробизнес, металлургию, сферу ІТ, а также ключевые объекты инфраструктуры, в частности, проекты атомной безопасности. Среди других важных направлений восстановления Украины она также назвала продолжение реформирования страны, деолигархизацию, укрепление корпоративного управления, "зеленый переход".

ЕБРР (261) восстановление (210)


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Топ комментарии
+5
...Рено-Басо!Ви в космосі?Спочатку проекти,для повернення цілосністі України як суверенної держави.
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04.07.2022 18:45
+4
Розпил грошей можна проводити в любий час!
Під час війни, навіть краще: є ймовірність, що кацапи знищать якийсь об'єкт і можна буде побудувати ще один, або два, якщо пощастить.
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04.07.2022 18:46
+4
Відбудову потрібно починати з патронного заводу. З танкового заводу. І з відновоення повного циклу виробництва ракетної зброї. І ніхто не переконає мене, що я не правий.
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04.07.2022 18:50
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под Ирпенем разрушена дамба, у людей дома стоят по колено в воде. Почему им не восстановить дамбу - насіпать несколько грузовиков гравия трудно?
мі же вроде как о людях должні заботиться. Но всем насрать, если стоимость проекта слишком низкая - не навариться
гандоні.
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04.07.2022 19:20 Ответить
...Рено-Басо!Ви в космосі?Спочатку проекти,для повернення цілосністі України як суверенної держави.
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04.07.2022 18:45 Ответить
Розпил грошей можна проводити в любий час!
Під час війни, навіть краще: є ймовірність, що кацапи знищать якийсь об'єкт і можна буде побудувати ще один, або два, якщо пощастить.
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04.07.2022 18:46 Ответить
Відбудову потрібно починати з патронного заводу. З танкового заводу. І з відновоення повного циклу виробництва ракетної зброї. І ніхто не переконає мене, що я не правий.
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04.07.2022 18:50 Ответить
Тіки ви там в **** не втрачайте розум (і гроші) від "проектів", які вам пропонуватимуть деякі спритні бородаті. Кацапи луплять по всій Україні. В Кременчузі не велись і не ведуться бойові дії, що не завадило руснє розбомбити той супермаркет
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04.07.2022 19:00 Ответить
Підготовка до майбутньої реконструкції важлива й повинна відбуватися зараз, так само як вона повинна відбуватися в умовах війни в тих регіонах, де не ведуться бойові дії.
А де в Україні є такі регіони де в більшій и меншій мірі не ведуться бойові дії? Безпечних регіонів зараз в Україні немає.
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04.07.2022 19:03 Ответить
Вот это поворот!Давайте снова будем строить дороги, что бы их снова раздолбали!Зато бабло украдем!
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04.07.2022 19:09 Ответить
"...продовження реформування країни, деолігархізацію..."-це як? Оділь Рено-Бассо,мабуть,підкаже боневтіку що робити з бенціоном,ахметовим ....
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04.07.2022 19:24 Ответить
 
 