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Новини Війна
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Для відновлення України не треба чекати закінчення війни, - ЄБРР

єбрр

Попри ризик, відновлення та реконструкція в Україні мають тривати без очікування завершення війни. Підготовка до майбутньої реконструкції важлива й повинна відбуватися зараз, так само як вона повинна відбуватися в умовах війни в тих регіонах, де не ведуться бойові дії.

Про це заявила Президент Європейського банку реконструкції та розвитку ЄБРР Оділь Рено-Бассо під час безпекового діалогу на полях Міжнародної конференції з питань відновлення України, яка проходить в Лугано у Швейцарії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Підготовка до реконструкції та відновлення України важлива зараз, тому що чим більше ми зробимо зараз, тим легшим буде сам процес відбудови. Саме тому ми продовжуємо фінансування, хоч це й ризиковано. Це інфраструктура, допомога з придбання газу, підтримка електромережі, підтримка муніципалітетів та приватних компаній. Важливо підтримувати уряд у бюджетних потребах, так само як різні проєкти на місцях", - сказала Оділь Рено-Бассо.

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Такий підхід дозволяє функціонування різних сфер країни, надає робочі місця, тому процес реконструкції важливий у т.ч. в той час, коли війна триває, хоч це і ризиковано.

"Ми повинні відбудовувати приватний сектор в економіці, так само як державний, для їх зміцнення та приваблення прямих іноземних інвестицій", - наголосила Рено-Бассо.

За її словами, важливо відбудовувати насамперед найбільш конкурентні галузі, які були розвинуті до війни, зокрема агробізнес, металургію, сферу ІТ, а також ключові об’єкти інфраструктури, зокрема проєкти атомної безпеки. Серед інших важливих напрямків відновлення України вона також назвала продовження реформування країни, деолігархізацію, зміцнення корпоративного управління, "зелений перехід".

Автор: 

ЄБРР (886) відбудова (354)


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Топ коментарі
+5
...Рено-Басо!Ви в космосі?Спочатку проекти,для повернення цілосністі України як суверенної держави.
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04.07.2022 18:45
+4
Розпил грошей можна проводити в любий час!
Під час війни, навіть краще: є ймовірність, що кацапи знищать якийсь об'єкт і можна буде побудувати ще один, або два, якщо пощастить.
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04.07.2022 18:46
+4
Відбудову потрібно починати з патронного заводу. З танкового заводу. І з відновоення повного циклу виробництва ракетної зброї. І ніхто не переконає мене, що я не правий.
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04.07.2022 18:50
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под Ирпенем разрушена дамба, у людей дома стоят по колено в воде. Почему им не восстановить дамбу - насіпать несколько грузовиков гравия трудно?
мі же вроде как о людях должні заботиться. Но всем насрать, если стоимость проекта слишком низкая - не навариться
гандоні.
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04.07.2022 19:20 Відповісти
...Рено-Басо!Ви в космосі?Спочатку проекти,для повернення цілосністі України як суверенної держави.
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04.07.2022 18:45 Відповісти
Розпил грошей можна проводити в любий час!
Під час війни, навіть краще: є ймовірність, що кацапи знищать якийсь об'єкт і можна буде побудувати ще один, або два, якщо пощастить.
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04.07.2022 18:46 Відповісти
Відбудову потрібно починати з патронного заводу. З танкового заводу. І з відновоення повного циклу виробництва ракетної зброї. І ніхто не переконає мене, що я не правий.
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04.07.2022 18:50 Відповісти
Тіки ви там в **** не втрачайте розум (і гроші) від "проектів", які вам пропонуватимуть деякі спритні бородаті. Кацапи луплять по всій Україні. В Кременчузі не велись і не ведуться бойові дії, що не завадило руснє розбомбити той супермаркет
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04.07.2022 19:00 Відповісти
Підготовка до майбутньої реконструкції важлива й повинна відбуватися зараз, так само як вона повинна відбуватися в умовах війни в тих регіонах, де не ведуться бойові дії.
А де в Україні є такі регіони де в більшій и меншій мірі не ведуться бойові дії? Безпечних регіонів зараз в Україні немає.
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04.07.2022 19:03 Відповісти
Вот это поворот!Давайте снова будем строить дороги, что бы их снова раздолбали!Зато бабло украдем!
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04.07.2022 19:09 Відповісти
"...продовження реформування країни, деолігархізацію..."-це як? Оділь Рено-Бассо,мабуть,підкаже боневтіку що робити з бенціоном,ахметовим ....
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04.07.2022 19:24 Відповісти
 
 