Для відновлення України не треба чекати закінчення війни, - ЄБРР

Попри ризик, відновлення та реконструкція в Україні мають тривати без очікування завершення війни. Підготовка до майбутньої реконструкції важлива й повинна відбуватися зараз, так само як вона повинна відбуватися в умовах війни в тих регіонах, де не ведуться бойові дії.

Про це заявила Президент Європейського банку реконструкції та розвитку ЄБРР Оділь Рено-Бассо під час безпекового діалогу на полях Міжнародної конференції з питань відновлення України, яка проходить в Лугано у Швейцарії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Підготовка до реконструкції та відновлення України важлива зараз, тому що чим більше ми зробимо зараз, тим легшим буде сам процес відбудови. Саме тому ми продовжуємо фінансування, хоч це й ризиковано. Це інфраструктура, допомога з придбання газу, підтримка електромережі, підтримка муніципалітетів та приватних компаній. Важливо підтримувати уряд у бюджетних потребах, так само як різні проєкти на місцях", - сказала Оділь Рено-Бассо.

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Такий підхід дозволяє функціонування різних сфер країни, надає робочі місця, тому процес реконструкції важливий у т.ч. в той час, коли війна триває, хоч це і ризиковано.

"Ми повинні відбудовувати приватний сектор в економіці, так само як державний, для їх зміцнення та приваблення прямих іноземних інвестицій", - наголосила Рено-Бассо.

За її словами, важливо відбудовувати насамперед найбільш конкурентні галузі, які були розвинуті до війни, зокрема агробізнес, металургію, сферу ІТ, а також ключові об’єкти інфраструктури, зокрема проєкти атомної безпеки. Серед інших важливих напрямків відновлення України вона також назвала продовження реформування країни, деолігархізацію, зміцнення корпоративного управління, "зелений перехід".