Економіці України потрібна регулярна і потужна фінансова підтримка, - Шмигаль
Україні необхідна регулярна і потужна фінансова підтримка для макроекономічної стабільності, що також полегшить процеси післявоєнної відбудови країни.
Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час Конференції з питань відновлення України у швейцарському місті Лугано, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"У сенсі економічної стабільності, макроекономічної стабільності зараз нам потрібна дуже регулярна і потужна фінансова підтримка.... Після цього буде значно легше починати відновлення і відбудову країни", - сказав Шмигаль.
Він також наголосив, що український народ відчуває підтримку міжнародних партнерів і це надихає.
Топ коментарі
+16 НБ
показати весь коментар04.07.2022 17:54
+8 Олександр Дніпро
показати весь коментар04.07.2022 18:10
+7 Vlad Hof
показати весь коментар04.07.2022 18:04
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
та засипав туди грошей.
А потім прийшли свині...
все остальное украинци преодолеют сами
Нащо гроші?
ПЕРЕКЛАДЕМО НА ЛЮДСЬКУ МОВУ З МОВИ Зе ВЛАДИ :
- Ми вже давно не крали з бюджета, хочеться знову лехких грошей,
грощі з асфальту вже закінчуються. Дайте нових фінансів
Потому что мало тратили на оборону в относительно мирное время - строили дороги, школы, детские садики, ледовые дворцы, разрезали ленточки... Теперь всё построенное превращается в щебень и металлолом, а расходы на оборону растут как на дрожжах.
А ведь было время, когда всё стоило почти дёшево. Можно было отправлять на нужды обороны не 130, а хотя бы 30 млрд грн в месяц, и иметь всё, что пожелаешь: 152 и 155 мм боеприпасы, целые бригады гаубиц "Богдана", наши родные "Соколы" - сотни штук вместо десятков турецких "Байрактаров", сотни, тысячи новых танков и бронеавтомобилей, десятки новых профессиональных бригад вместо слабообученной терробороны.
Кто виноват, и что делать?.. Спросите у Шмыгаля. Он и тогда был премьером, и сегодня руководит. Он лучше знает, на что надо тратить деньги накануне войны."
https://t.me/kasjanovcom
Да шо вы говорите. Обратитесь в НБУ который платит комерційним банкам 23% річних при розміщення НБУ депозитних сертифікати на сумму 200 мільярдів грн. Мало того що у держави крадуть 46 мільярдів грн так щей пригнічують єконооміку вісокими % при яких не можливо ні чого купити і як наслідок зробити.