Економіці України потрібна регулярна і потужна фінансова підтримка, - Шмигаль

Україні необхідна регулярна і потужна фінансова підтримка для макроекономічної стабільності, що також полегшить процеси післявоєнної відбудови країни.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час Конференції з питань відновлення України у швейцарському місті Лугано, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У сенсі економічної стабільності, макроекономічної стабільності зараз нам потрібна дуже регулярна і потужна фінансова підтримка.... Після цього буде значно легше починати відновлення і відбудову країни", - сказав Шмигаль.

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Він також наголосив, що український народ відчуває підтримку міжнародних партнерів і це надихає.