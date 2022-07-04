Экономике Украины требуется регулярная и мощная финансовая поддержка, - Шмыгаль
Украине необходима регулярная и мощная финансовая поддержка для макроэкономической стабильности, что облегчит процессы послевоенного восстановления страны.
Об этом Премьер-министр Денис Шмигаль заявил во время Конференции по восстановлению Украины в швейцарском городе Лугано, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В смысле экономической стабильности, макроэкономической стабильности сейчас нам нужна очень регулярная и мощная финансовая поддержка... После этого будет значительно легче начинать восстановление и восстановление страны", - сказал Шмыгаль.
Он также подчеркнул, что украинский народ чувствует поддержку международных партнеров и это вдохновляет.
Топ комментарии
+16 НБ
показать весь комментарий04.07.2022 17:54
+8 Олександр Дніпро
показать весь комментарий04.07.2022 18:10
+7 Vlad Hof
показать весь комментарий04.07.2022 18:04
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
та засипав туди грошей.
А потім прийшли свині...
все остальное украинци преодолеют сами
Нащо гроші?
ПЕРЕКЛАДЕМО НА ЛЮДСЬКУ МОВУ З МОВИ Зе ВЛАДИ :
- Ми вже давно не крали з бюджета, хочеться знову лехких грошей,
грощі з асфальту вже закінчуються. Дайте нових фінансів
Потому что мало тратили на оборону в относительно мирное время - строили дороги, школы, детские садики, ледовые дворцы, разрезали ленточки... Теперь всё построенное превращается в щебень и металлолом, а расходы на оборону растут как на дрожжах.
А ведь было время, когда всё стоило почти дёшево. Можно было отправлять на нужды обороны не 130, а хотя бы 30 млрд грн в месяц, и иметь всё, что пожелаешь: 152 и 155 мм боеприпасы, целые бригады гаубиц "Богдана", наши родные "Соколы" - сотни штук вместо десятков турецких "Байрактаров", сотни, тысячи новых танков и бронеавтомобилей, десятки новых профессиональных бригад вместо слабообученной терробороны.
Кто виноват, и что делать?.. Спросите у Шмыгаля. Он и тогда был премьером, и сегодня руководит. Он лучше знает, на что надо тратить деньги накануне войны."
https://t.me/kasjanovcom
Да шо вы говорите. Обратитесь в НБУ который платит комерційним банкам 23% річних при розміщення НБУ депозитних сертифікати на сумму 200 мільярдів грн. Мало того що у держави крадуть 46 мільярдів грн так щей пригнічують єконооміку вісокими % при яких не можливо ні чого купити і як наслідок зробити.