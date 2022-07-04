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Новости Война
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Экономике Украины требуется регулярная и мощная финансовая поддержка, - Шмыгаль

шмигаль

Украине необходима регулярная и мощная финансовая поддержка для макроэкономической стабильности, что облегчит процессы послевоенного восстановления страны.

Об этом Премьер-министр Денис Шмигаль заявил во время Конференции по восстановлению Украины в швейцарском городе Лугано, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В смысле экономической стабильности, макроэкономической стабильности сейчас нам нужна очень регулярная и мощная финансовая поддержка... После этого будет значительно легче начинать восстановление и восстановление страны", - сказал Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прямые убытки инфраструктуры Украины от агрессии РФ превысили $100 млрд, - Шмыгаль

Он также подчеркнул, что украинский народ чувствует поддержку международных партнеров и это вдохновляет.

помощь (7788) экономика (3879) Шмыгаль Денис (2680)


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Топ комментарии
+16
Економіці України насамперед потрібні не Шмігалі а затяті націоналісти які прагнуть створити ВПК і перемогти, а не хитровкручені ветерани "великого крадійництва".
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04.07.2022 17:54
+8
Порошенко дорвався до корита

та засипав туди грошей.
А потім прийшли свині...
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04.07.2022 18:10
+7
За этим прощелыгой нужен контроль. Уверен что международные партнеры это прекрасно понимают
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04.07.2022 18:04
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Економіці України насамперед потрібні не Шмігалі а затяті націоналісти які прагнуть створити ВПК і перемогти, а не хитровкручені ветерани "великого крадійництва".
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04.07.2022 17:54 Ответить
Україні потрібно позбутися,знищити гельмінтів-корупціонерів та кремлівських гнид на Банковій та Грушевського,на всіх шаблях держвлади та всіх сферах суспільства !!!)))
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04.07.2022 18:14 Ответить
"Ярош та Філатов знищили Шмигаля! Зрадники та корупціонери у Кабміні!" https://youtu.be/z8urugZ5iVs?t=168 https://youtu.be/z8urugZ5iVs?t=168

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04.07.2022 18:24 Ответить
Точно, нам же терміново потрібно відбудувати дороги! )
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04.07.2022 17:58 Ответить
І саджати дерева !! На Україну чекає "Велике відновлення" та "Велика євроінтеграція" !!!))
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04.07.2022 18:18 Ответить
Шмугаль, економіці потрібно не заважати, прибрати тих хто займається здирництвом. В МВС потрібна тотальна чистка незважаючи на те з якої партії. Чому радники МВС собі дозволяють те що потрібно робити зсу. Чому на посаді голови національного поліції нафталіновий Клименко, прспособленець . Чому Антоніна ригащенко досі вирішує питання? Чому в МВС на окупованих територіях більшість зрадників чи те лібо? Чому дбр не реагує на злочини патрульної поліції?
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04.07.2022 17:59 Ответить
в поліції потрібно терміново ліквідувати показникову систему, а після цього, створити умови, за яких увесь ледачій шлак відсіється, а толкові залишаться та будуть працювати за гідну зарплату.
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04.07.2022 18:01 Ответить
Звісно потрібна. Рівняння їх використання: Гроші від Заходу - відкати = гроші на цільові витрати.
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04.07.2022 18:00 Ответить
І в українських реаліях сальдо десь 50% від надходжень буде. Але такий шлях. Люди хотіли простих рішень.
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04.07.2022 18:02 Ответить
Але спочатку автомат в руки і на передову закінчувать війну!!!
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04.07.2022 18:04 Ответить
За этим прощелыгой нужен контроль. Уверен что международные партнеры это прекрасно понимают
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04.07.2022 18:04 Ответить
Порошенко дорвався до корита

та засипав туди грошей.
А потім прийшли свині...
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04.07.2022 18:10 Ответить
Треба орден зробити такий же з зеленими свинями - буде називатися Почесний Зе владівець.
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04.07.2022 18:17 Ответить
и никаких денег этим проходимцам больше не давайте, ни одного ржавого гвоздя. пока те кто берут не отчитаются за то что уже взяли, за каждую копейку.
все остальное украинци преодолеют сами
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04.07.2022 18:18 Ответить
Сьогодні Шмигаль в екстазі. Забагато...
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04.07.2022 18:11 Ответить
И сразу начнём строить дороги, сажать деревья и раздавать бабушкам смартфоны. А мир пускай подождёт.А,забыл-на шашлыки поедем.
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04.07.2022 18:12 Ответить
Скорочення держ службовців немає, скорочення витрат немає, реформ немає.
Нащо гроші?
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04.07.2022 18:15 Ответить
Економіці України потрібна регулярна і потужна фінансова підтримка, - Шмигаль Джерело:
ПЕРЕКЛАДЕМО НА ЛЮДСЬКУ МОВУ З МОВИ Зе ВЛАДИ :
- Ми вже давно не крали з бюджета, хочеться знову лехких грошей,
грощі з асфальту вже закінчуються. Дайте нових фінансів
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04.07.2022 18:15 Ответить
... доктор наук повинен займатися наукой а не так чи як...... .
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04.07.2022 18:15 Ответить
Клянчить и нахрапом требовать - самая маланская тема.
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04.07.2022 18:16 Ответить
"Шмыгаль признал, что теперь у нас военные расходы порядка 130 млрд грн в месяц, а раньше были 156 млрд грн в год. В этой простой арифметике и кроется ответ на главный вопрос - почему мы до сих пор не побеждаем?..

Потому что мало тратили на оборону в относительно мирное время - строили дороги, школы, детские садики, ледовые дворцы, разрезали ленточки... Теперь всё построенное превращается в щебень и металлолом, а расходы на оборону растут как на дрожжах.

А ведь было время, когда всё стоило почти дёшево. Можно было отправлять на нужды обороны не 130, а хотя бы 30 млрд грн в месяц, и иметь всё, что пожелаешь: 152 и 155 мм боеприпасы, целые бригады гаубиц "Богдана", наши родные "Соколы" - сотни штук вместо десятков турецких "Байрактаров", сотни, тысячи новых танков и бронеавтомобилей, десятки новых профессиональных бригад вместо слабообученной терробороны.

Кто виноват, и что делать?.. Спросите у Шмыгаля. Он и тогда был премьером, и сегодня руководит. Он лучше знает, на что надо тратить деньги накануне войны."

https://t.me/kasjanovcom
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04.07.2022 18:21 Ответить
да. народу и экономике Украини действительно нужна помощь и поддержка как выбраться из дерьма, но не деньгами, озабоченностью и болтавней, а прямыми и конкретными действиями, направленными на уничтожение коррупции и фсбшной агентуры, проникшей в органы власти, безопасности и вооруженные силы
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04.07.2022 18:22 Ответить
чинуш 300 000,нероб і бездароти,мусорні-як лайна,дбр валом. Прості які годували свої сімї по заробітках бо тут повна труба то їм фіг щоб поїхати,все наглуха закрито. Може треба вже думати щось.
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04.07.2022 18:44 Ответить
Нашим можновладцям надо регулярно выписывать офигенных пиз*юлей , так что бы навсегда забыли как красть ! А уже потом финансовая поддержка!
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04.07.2022 19:11 Ответить
А куда поделся Разумков?
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04.07.2022 19:37 Ответить
Разумков "випав" з зелемарафону. Так, як і всі інші політики, що не є членами зеленої партії.
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04.07.2022 21:25 Ответить
Деньги нужны-это факт...Так начните со своих офшоров!
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04.07.2022 20:59 Ответить
Економіці України потрібна регулярна і потужна фінансова підтримка, - Шмигаль Джерело:
Да шо вы говорите. Обратитесь в НБУ который платит комерційним банкам 23% річних при розміщення НБУ депозитних сертифікати на сумму 200 мільярдів грн. Мало того що у держави крадуть 46 мільярдів грн так щей пригнічують єконооміку вісокими % при яких не можливо ні чого купити і як наслідок зробити.
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04.07.2022 22:38 Ответить
 
 