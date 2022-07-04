Экономике Украины требуется регулярная и мощная финансовая поддержка, - Шмыгаль

Украине необходима регулярная и мощная финансовая поддержка для макроэкономической стабильности, что облегчит процессы послевоенного восстановления страны.

Об этом Премьер-министр Денис Шмигаль заявил во время Конференции по восстановлению Украины в швейцарском городе Лугано, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В смысле экономической стабильности, макроэкономической стабильности сейчас нам нужна очень регулярная и мощная финансовая поддержка... После этого будет значительно легче начинать восстановление и восстановление страны", - сказал Шмыгаль.

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Он также подчеркнул, что украинский народ чувствует поддержку международных партнеров и это вдохновляет.