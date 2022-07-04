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Завершены переговоры по вступлению Финляндии в НАТО

нато,фінляндія

Прошедшие в Брюсселе переговоры о вступлении Финляндии в НАТО завершились.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, ожидается, что протокол о присоединении будет подписан завтра, 5 июля, после чего Финляндия станет членом-наблюдателем в Альянсе.

На переговорах о вступлении в НАТО обсуждались обязательства, связанные с членством в Североатлантическом союзе и Североатлантическим договором.

Финляндию на переговорах представила делегация, возглавляемая министром иностранных дел Пеккой Хаависто. Он также будет присутствовать при подписании протокола о вступлении Финляндии в НАТО в штаб-квартире оборонного союза.

Читайте: В Госдуме РФ угрожают Финляндии из-за планов разместить базу НАТО

НАТО (9970) Финляндия (958) членство в НАТО (1509)


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...уйло приблизив до кордонів параші НАТО. Чого так і добивався. ...баний стратег.
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04.07.2022 18:18 Ответить
Пуйлу НАТО по боку,это сказки для ваты, ему именно Украина ненавистна
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04.07.2022 18:20 Ответить
Чисто паханские замашки: когда видит, что не осилит, сказать побыстрее: "та мне похер."
А на самом деле совсем не похер иметь под боком, совсем под боком базу НАТО. Да НАТО не нападёт, но *********** будет тяжелее.
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04.07.2022 18:36 Ответить
У 2008 році на "великій п"янці" з колишніми співкурсниками почув: " Самая большая опасность для нас - Китай! НАТО мы не боимся - они "слишком законопослушные чистоплюи" "Заподляны" нам не сделают
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04.07.2022 18:37 Ответить
Стоп-стоп, это быстро!

Кацапы протрезветь не успеют.... Хотя, один хрен им за рузським кораблем))
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04.07.2022 19:12 Ответить
 
 