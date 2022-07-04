Завершены переговоры по вступлению Финляндии в НАТО

Прошедшие в Брюсселе переговоры о вступлении Финляндии в НАТО завершились.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, ожидается, что протокол о присоединении будет подписан завтра, 5 июля, после чего Финляндия станет членом-наблюдателем в Альянсе.

На переговорах о вступлении в НАТО обсуждались обязательства, связанные с членством в Североатлантическом союзе и Североатлантическим договором.

Финляндию на переговорах представила делегация, возглавляемая министром иностранных дел Пеккой Хаависто. Он также будет присутствовать при подписании протокола о вступлении Финляндии в НАТО в штаб-квартире оборонного союза.

Читайте: В Госдуме РФ угрожают Финляндии из-за планов разместить базу НАТО