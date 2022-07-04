Завершены переговоры по вступлению Финляндии в НАТО
Прошедшие в Брюсселе переговоры о вступлении Финляндии в НАТО завершились.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, ожидается, что протокол о присоединении будет подписан завтра, 5 июля, после чего Финляндия станет членом-наблюдателем в Альянсе.
На переговорах о вступлении в НАТО обсуждались обязательства, связанные с членством в Североатлантическом союзе и Североатлантическим договором.
Финляндию на переговорах представила делегация, возглавляемая министром иностранных дел Пеккой Хаависто. Он также будет присутствовать при подписании протокола о вступлении Финляндии в НАТО в штаб-квартире оборонного союза.
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А на самом деле совсем не похер иметь под боком, совсем под боком базу НАТО. Да НАТО не нападёт, но *********** будет тяжелее.
Кацапы протрезветь не успеют.... Хотя, один хрен им за рузським кораблем))