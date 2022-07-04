Завершено переговори щодо вступу Фінляндії в НАТО

Переговори про вступ Фінляндії до НАТО, які відбувалися у Брюсселі, завершились.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, очікується, що протокол про приєднання буде підписано завтра, 5 липня, після чого Фінляндія стане членом-спостерігачем в Альянсі.

На переговорах про вступ до НАТО обговорювалися зобов'язання, пов'язані з членством в Альянсі та Північноатлантичним договором.

Фінляндію на переговорах представила делегація, яку очолював міністр закордонних справ Пекка Хаавісто. Він також буде присутній під час підписання протоколу про вступ Фінляндії до НАТО у штаб-квартирі оборонного союзу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Я не бачу потенціалу в найближчій перспективі, щоб НАТО змінило свою позицію", - Кулеба щодо членства України