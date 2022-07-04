Завершено переговори щодо вступу Фінляндії в НАТО
Переговори про вступ Фінляндії до НАТО, які відбувалися у Брюсселі, завершились.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, очікується, що протокол про приєднання буде підписано завтра, 5 липня, після чого Фінляндія стане членом-спостерігачем в Альянсі.
На переговорах про вступ до НАТО обговорювалися зобов'язання, пов'язані з членством в Альянсі та Північноатлантичним договором.
Фінляндію на переговорах представила делегація, яку очолював міністр закордонних справ Пекка Хаавісто. Він також буде присутній під час підписання протоколу про вступ Фінляндії до НАТО у штаб-квартирі оборонного союзу.
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А на самом деле совсем не похер иметь под боком, совсем под боком базу НАТО. Да НАТО не нападёт, но *********** будет тяжелее.
Кацапы протрезветь не успеют.... Хотя, один хрен им за рузським кораблем))