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Завершено переговори щодо вступу Фінляндії в НАТО

нато,фінляндія

Переговори про вступ Фінляндії до НАТО, які відбувалися у Брюсселі, завершились.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, очікується, що протокол про приєднання буде підписано завтра, 5 липня, після чого Фінляндія стане членом-спостерігачем в Альянсі.

На переговорах про вступ до НАТО обговорювалися зобов'язання, пов'язані з членством в Альянсі та Північноатлантичним договором.

Фінляндію на переговорах представила делегація, яку очолював міністр закордонних справ Пекка Хаавісто. Він також буде присутній під час підписання протоколу про вступ Фінляндії до НАТО у штаб-квартирі оборонного союзу.

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...уйло приблизив до кордонів параші НАТО. Чого так і добивався. ...баний стратег.
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04.07.2022 18:18 Відповісти
Пуйлу НАТО по боку,это сказки для ваты, ему именно Украина ненавистна
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04.07.2022 18:20 Відповісти
Чисто паханские замашки: когда видит, что не осилит, сказать побыстрее: "та мне похер."
А на самом деле совсем не похер иметь под боком, совсем под боком базу НАТО. Да НАТО не нападёт, но *********** будет тяжелее.
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04.07.2022 18:36 Відповісти
У 2008 році на "великій п"янці" з колишніми співкурсниками почув: " Самая большая опасность для нас - Китай! НАТО мы не боимся - они "слишком законопослушные чистоплюи" "Заподляны" нам не сделают
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04.07.2022 18:37 Відповісти
Стоп-стоп, это быстро!

Кацапы протрезветь не успеют.... Хотя, один хрен им за рузським кораблем))
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04.07.2022 19:12 Відповісти
 
 