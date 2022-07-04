Зеленский отметил наградами 195 военных, из них 75 – посмертно
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 195 военнослужащих, в том числе 75 – посмертно.
Соответствующий указ обнародован на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Военные отмечены за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.
В частности, военнослужащие награждены орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, орденом "За мужество" I степени, орденом "За мужество" ІІ степени, медалью "За военную службу Украине" и медалью "Защитнику Отечества".
Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А баблішко відмите гріє кишені