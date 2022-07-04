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Новости Война
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Зеленский отметил наградами 195 военных, из них 75 – посмертно

нагорода

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 195 военнослужащих, в том числе 75 – посмертно.

Соответствующий указ обнародован на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Военные отмечены за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

В частности, военнослужащие награждены орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, орденом "За мужество" I степени, орденом "За мужество" ІІ степени, медалью "За военную службу Украине" и медалью "Защитнику Отечества".

Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.

Автор: 

Зеленский Владимир (20290) награда (1797) ВСУ (6568)


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Собі орден посмертно не дав ? Боневтік як ніяк.
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04.07.2022 18:25 Ответить
В Донецьку в районі ж/д вокзалу добре коптить...
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04.07.2022 18:27 Ответить
Цапорилі захопили луганську обл, а ЗЕлена гнида соплі жує,говнокомандувач
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04.07.2022 18:41 Ответить
І не ікається говнокомандуючому асфальтом?
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04.07.2022 19:15 Ответить
Тому бойцу что своего под обстрелом вытаскивал и погиб обязательно Героя нужно дать, им обоим.
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04.07.2022 19:17 Ответить
Простіше будувати дороги замість озброювати армію, а потім посмертно роздавати медальки.
А баблішко відмите гріє кишені
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04.07.2022 20:47 Ответить
І до чого ще й тут ці висери про асфальт? Дістали вже своїми методичками в кожній темі.
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05.07.2022 00:13 Ответить
 
 