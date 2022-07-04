Зеленский отметил наградами 195 военных, из них 75 – посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 195 военнослужащих, в том числе 75 – посмертно.

Соответствующий указ обнародован на официальном сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Военные отмечены за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

В частности, военнослужащие награждены орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени, орденом "За мужество" I степени, орденом "За мужество" ІІ степени, медалью "За военную службу Украине" и медалью "Защитнику Отечества".

Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.