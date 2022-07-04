Зеленський відзначив нагородами 195 військових, з них 75 – посмертно

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 195 військовослужбовців, серед них 75 – посмертно.

Відповідний указ оприлюднений на офіційному сайті глави держави, інфорує Цензор.НЕТ.

Військових відзначено за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Зокрема, військовослужбовців нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, орденом "За мужність" І ступеня, орденом "За мужність" ІІ ступеня, медаллю "За військову службу Україні" та медаллю "Захиснику Вітчизни".

Із списком нагороджених можна ознайомитись за посиланням.