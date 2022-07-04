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Новини Війна
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Зеленський відзначив нагородами 195 військових, з них 75 – посмертно

нагорода

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 195 військовослужбовців, серед них 75 – посмертно.

Відповідний указ оприлюднений на офіційному сайті глави держави, інфорує Цензор.НЕТ.

Військових відзначено за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Зокрема, військовослужбовців нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, орденом "За мужність" І ступеня, орденом "За мужність" ІІ ступеня, медаллю "За військову службу Україні" та медаллю "Захиснику Вітчизни".

Із списком нагороджених можна ознайомитись за посиланням.

Автор: 

Зеленський Володимир (23754) нагорода (1259) ЗСУ (7522)


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Собі орден посмертно не дав ? Боневтік як ніяк.
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04.07.2022 18:25 Відповісти
В Донецьку в районі ж/д вокзалу добре коптить...
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04.07.2022 18:27 Відповісти
Цапорилі захопили луганську обл, а ЗЕлена гнида соплі жує,говнокомандувач
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04.07.2022 18:41 Відповісти
І не ікається говнокомандуючому асфальтом?
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04.07.2022 19:15 Відповісти
Тому бойцу что своего под обстрелом вытаскивал и погиб обязательно Героя нужно дать, им обоим.
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04.07.2022 19:17 Відповісти
Простіше будувати дороги замість озброювати армію, а потім посмертно роздавати медальки.
А баблішко відмите гріє кишені
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04.07.2022 20:47 Відповісти
І до чого ще й тут ці висери про асфальт? Дістали вже своїми методичками в кожній темі.
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05.07.2022 00:13 Відповісти
 
 